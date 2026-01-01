Snowflakeで高度な地理空間アナリティクスを可能にする

注：本記事は(2021年7月28日)に公開された(Unleash Advanced Geospatial Analytics in Snowflake)を翻訳して公開したものです。

企業と官公庁・公的機関は両者とも、世界規模のパンデミックに対応するため、新型コロナの症例を視覚化し、抑制策を伝え、ワクチン接種の進捗状況を追跡するためのインタラクティブなユーザーエクスペリエンスと空間アプリケーションの開発を余儀なくされています。

加えて、消費財、小売、ロジスティクス、電気通信、および不動産といったビジネスはすべて、地理空間アナリティクスを用いることで、根本的なネットワーク最適化の意思決定を促進し、急速に変化する消費者行動に適応する必要がありました。

現在では、ほぼすべての組織において、処理され、分析されているデータのほとんどに、ある種の空間要素が含まれています。開発者やデータサイエンティストにとっての主な課題は、この大量の情報の中にあるインサイトをどのようにシームレスに解き放つかということです。

2020年にSnowflakeがローンチした一連の地理空間機能に触発され、当社はその優れた機能をもとに、CATRO Spatial Extension for Snowflakeを開発しました。

この開発により、データサイエンティストとアナリストはSnowflakeプラットフォームから直接、60以上のオープンソース地理空間機能を実行できるようになりました。それだけでなく当社は、データエンリッチメントワークフローをさらに合理化するため、Snowflakeデータマーケットプレイスで主要な地理空間データセットを提供しています。