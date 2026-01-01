Snowflakeで高度な地理空間アナリティクスを可能にする

注：本記事は(2021年7月28日)に公開された(Unleash Advanced Geospatial Analytics in Snowflake)を翻訳して公開したものです。
企業と官公庁・公的機関は両者とも、世界規模のパンデミックに対応するため、新型コロナの症例を視覚化し、抑制策を伝え、ワクチン接種の進捗状況を追跡するためのインタラクティブなユーザーエクスペリエンスと空間アプリケーションの開発を余儀なくされています。
加えて、消費財、小売、ロジスティクス、電気通信、および不動産といったビジネスはすべて、地理空間アナリティクスを用いることで、根本的なネットワーク最適化の意思決定を促進し、急速に変化する消費者行動に適応する必要がありました。
現在では、ほぼすべての組織において、処理され、分析されているデータのほとんどに、ある種の空間要素が含まれています。開発者やデータサイエンティストにとっての主な課題は、この大量の情報の中にあるインサイトをどのようにシームレスに解き放つかということです。
2020年にSnowflakeがローンチした一連の地理空間機能に触発され、当社はその優れた機能をもとに、CATRO Spatial Extension for Snowflakeを開発しました。
この開発により、データサイエンティストとアナリストはSnowflakeプラットフォームから直接、60以上のオープンソース地理空間機能を実行できるようになりました。それだけでなく当社は、データエンリッチメントワークフローをさらに合理化するため、Snowflakeデータマーケットプレイスで主要な地理空間データセットを提供しています。
CATRO Spatial Extension for Snowflakeとは
Spatial Extensionは、Snowflakeの既存の地理空間機能を拡張する、厳選された一連のJavaScript UDF（ユーザー定義関数）です。関数には最も一般的な空間分析ルチンが含まれており、複雑なETLプロセスの必要なしに、またデータをプラットフォームから移動させることなく、高度なロケーションベースのアナリティクスを可能にします。さらに、これらすべてを便利なSnowflakeデータシェアリングで利用可能にすることもできます。
Spatial Extensionを使用したアナリティクスの例
このデータをすばやく探索するためにSpatial Extensionを使用すると、解像度15のクワッドキーでこれらのロケーションの集合を簡単に演算し、結果をヒートマップとして可視化できます。下図はマンハッタンエリアをクローズアップしたものであり、どのエリアにスターバックスの店舗が集中しているかを簡単に特定できます。
それではさらに分析を進め、Spatial Extensionのジオメトリ構築モジュールを使用して、各店舗の周囲3 kmバッファ内にある店舗を集計しましょう。
搭載されているポリフィル機能を使用して、各バッファと交差するクワッドキーを解像度15でコンピュートすることで、分析をさらに深めることができます。
さらに、Snowflakeデータマーケットプレイスで提供されているCARTOのSpatial Featuresデータセットを使用して、先ほどの結果として得られたクワッドキーを、総人口と性別ごとの人口でエンリッチ化します。このデータセットはすでに解像度15のクアッドキーで提供されていますので、エンリッチメントは単純なJOINで実行できます。
特定のエリアにズームインすることで、総人口の分布を表示できます（下の図の場合、暗い色になるほど人口が多い）。
データの準備が完了すると、各店舗の3 km圏内の総人口を計算できます。このキャッチメント分析は、最初から最後まで以下のクエリで実行できます。
結果として、以下のような素晴らしいマップとして視覚化できました。スターバックスの各店舗は点で表され、それぞれのキャッチメントは3 km圏内の総人口に比例しています。
これは、CATRO Spatial Extension for Snowflakeの一部として利用可能な60以上の地理空間機能のうちの一例ですが、これを使用することにより、サードパーティのソースを利用してユーザーデータをシームレスに強化し、貴重なロケーションベースのインサイトを、Snowflakeデータクラウドから直接引き出すことができます。
Snowflakeのデータストレージや処理機能がほぼ無限であることを考えると、ユーザーは分析ワークフローをシンプル化して、クラウドにおける高度な地理空間分析のパフォーマンス要件も満たすことができます。
CATRO Spatial Extension for Snowflakeには、Snowflakeデータマーケットプレイスからアクセスできます。
詳細については、ドキュメンテーションセンターにアクセスしてください。CATRO Spatial Extension for Snowflakeをお試しになりたい場合は、こちらで登録してください。