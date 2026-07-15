Snowflake Summit 26は閉幕しました。しかし、Moscone Centerからサンフランシスコの歩道へと溢れ出た、活気ある会話が今でも耳に残っています。それは、世界中から集まった何千人もの人々が、データとAIの可能性について語り合う声でした。

私にとって特に印象深かったのは、米国のオリンピック金メダリストであるElana Meyers Taylor氏、USA BobsledのHead CoachであるChris Fogt氏、USABSのCEOであるAron McGuire氏、Sport Performance担当DirectorであるCurt Tomasevicz氏をはじめとする、Team USA Bobsled/Skeleton（USABS）のメンバーと対談したことです。

Team USAの公式データコラボレーションプロバイダーであり、USA Bobsled/Skeletonの公式データクラウドプロバイダーであるSnowflakeは、一瞬の意思決定を裏付けるデータで同チームを支援しています。

たとえば、Elana Meyers Taylor氏が41歳にして米国代表として初めてのオリンピック金メダルを100分の4秒差で獲得したときもそうでした。約4マイル（約6.4km）の氷のコースにおいて、金メダルと銀メダルの差は、心臓の鼓動よりも短いわずかな時間でした。

そのような僅差は偶然に生まれるものではありません。それは、アスリートとコーチが、データとAIという利用可能な最も強力な新しいツールを駆使して、物理的な限界に挑むことで生み出されます。

ボブスレーが動き出す前に始まるレース

ボブスレーでは、プッシュスタートがすべてです。アスリートは、乗り込む前に400〜500ポンド（約180〜225kg）のソリを押して最高速度まで加速させます。1人のアスリートが1歩多く踏み出しただけで物理的な力が不利に働き、その最後の1歩が抗力を生み出し、フィニッシュラインまで影響を及ぼし続けます。

長年、チームは感覚に頼ってきました。しかしボブスレーにおいて、データコラボレーションは、グループスポーツの裏にあるもう一つのグループスポーツなのです。2026年ミラノ・コルティナ大会で、USABSはSnowflake CoWorkを活用して次世代のデータとコラボレーションすることができ、それを行動に移しました。

「ソリを1歩多く押しすぎると、ソリに乗り込んだときに実際には後ろに引くことになり、ブレーキ力が生じて走りが台無しになります」と、USABSのCEOであるAron McGuire氏は述べています。「乗り込むのが少し早すぎると、チームのプッシュする力を最大限に引き出せません。Snowflake CoWorkを活用することで、アスリートがソリに乗り込む前に踏み出すべき正確な歩数を計算できました」

コースのスタート地点では、そのような精度が決定的な違いを生みます。しかし、それはレース当日のずっと前から始まっています。

見た目とは異なるボブスレーのカーブ

16のカーブ。4回の滑走。100分の1秒単位で差がつき、身体的なエネルギーと同じくらい精神的なエネルギーが重要となるこのスポーツにおいて、どのカーブが重要かを知ることは決定的な違いを生み出します。

米国代表として5回のオリンピック出場経験を持ち、母親であり、障害者支援の提唱者でもあり、アメリカ史上最も多くのメダルを獲得したボブスレー選手であるElana Meyers Taylor氏の例を見てみましょう。データは彼女の目に見えるものとは異なる事実を示しており、彼女はレースの戦い方を変えました。

「視覚的に勝敗の鍵を握るように見えたため、私たちが注力していた特定のカーブがありました」とMeyers Taylor氏は述べています。「しかし、Snowflake CoWorkでデータを分析したところ、まったく注力する必要のないカーブがあることに気づきました。重要だったのは、カーブ1、2、4でした。私たちはそれらに集中し、そのカーブをうまくクリアできれば、非常に良いレースができるとわかっていました」

どこにエネルギーを注ぎ、どこに注がないかを知ることは、どのような分野でも競争優位性となります。しかし、2026年ミラノ・コルティナ大会でのMeyers Taylor氏の記録的な金メダルは、最先端のデータがいつ、どのようにして人間のパフォーマンスの新たな偉業を解き放つことができるかを示しています。

ボブスレー選手の直感に匹敵するデータの力

Meyers Taylor氏は、自身の直感とデータの両方を同時に信じることで金メダルを獲得しました。個人種目であるモノボブであっても、その準備はチームの努力の結晶でした。Elana氏が氷上に立つ前に、コーチとアスリートが同じデータに基づいて取り組んでいたのです。

「コースを滑り降りるときは、直感だけが頼りです。それしかありませんから」と彼女は語ります。「しかし、その2つを組み合わせる方法は、氷上以外でデータを取得して分析し、その後ソリに乗り込んで全力を尽くすことです」

選手を指導するコーチにとっても同じことが言えます。

「私たちのヘッドパイロットコーチは1986年からこのスポーツに携わっていますが、私たちがこのデータを取得し始めたのはここ2年のことです」と、USABSのHead CoachであるChris Fogt氏は述べています。「彼は長い間、同じカーブをまったく同じ方法で教えてきました。今ではデータがあり、彼が必ずしも間違っていたわけではないものの、ほんの少しだけずれていたことが何度かあったことがわかりました。そして、彼はそれを進んで理解しようとしました。コーチの経験をデータやSnowflake CoWorkと組み合わせることで、彼の専門知識は非常に強力なものになります」

Fogt氏にとって、それこそが優れたデータの役割です。強力なインテリジェンスは、何十年もかけて培われた専門知識を消し去るのではなく、それを裏付け、ほんの少しだけ洗練させるのです。USABSにとって、Snowflakeとのパートナーシップの目的はまさにそこにあります。つまり、コーチとアスリートの認識を一致させることです。Tomasevicz氏は次のように述べています。「アスリートが主体的に何かを学び、それをコーチに伝えることができれば、コーチもまた学ぶことに前向きになります。耳と目がさらに増えるということです」

2026年ミラノ・コルティナ大会での彼らの勝利は、テクノロジーが人間の判断に取って代わるという話ではありません。世界最高のアスリートたちが好奇心を持ち続け、コースの内外でさらに向上するためにデータを活用したときに何が起こるかを示すストーリーなのです。

帰路とロサンゼルスへの道のり

Team USAでのElana氏の金メダル獲得は、長年にわたる過酷な努力の賜物でした。しかし、次に待っているものもまた報酬です。ジムや氷上に戻り、次の4年間の取り組みが始まります。次の冬季オリンピックのサイクルに向けて、チームはすでにさらに野心的なデータロードマップを描いています。

リクルーティングは、彼らの次なるフロンティアです。トレーニングが幼少期から始まることが多い他のオリンピック競技とは異なり、ボブスレーではサッカーからウエイトリフティングまで、さまざまなスポーツから選手をリクルートします。実際、Head CoachのChris Fogt氏とUSABSのCEOであるAron McGuire氏はともに陸上競技の出身であり、Sport Performance担当DirectorのCurt Tomasevicz氏はネブラスカ大学でアメリカンフットボールをプレーし、金メダリストのElana Meyers Taylor氏は2008年にオリンピックのソフトボールチームの選考から漏れた後、ボブスレーに転向しました。ボブスレーは、純粋な筋力、爆発的なスピード、体格に依存するため、同様に過酷なスポーツから最高のアスリートをリクルートします。しかし今日、才能の発掘は主に手作業で行われており、コーチが陸上競技の結果やアメリカンフットボールの記録を調べ、ソーシャルメディアでコールドアウトリーチを行っています。

「データは、私たちのターゲットを絞ったリクルーティング活動の未来です」とTomasevicz氏は述べています。「Snowflake CoWorkを使用することで、対象者を非常に具体的に絞り込み、それらのアスリートに人生における非常にユニークな2度目のチャンスを提供できます」



データコラボレーションは、リクルーティングにとどまらず、氷上にも及びます。「パワー系アスリートとスピード系アスリートの適切な組み合わせを検討することで、スタートを最適化できます」とMcGuire氏は述べています。「各アスリートの傾向のプロファイルを作成できます。パワーとスピードのどちらが優れているか、といったことです」Snowflakeは、ソリが動き出す前に、USABSがこれらの疑問に対する答えを出すのを支援します。

チームの野心もまた、リクルーティングにとどまりません。「今後はAIを活用し、氷の状態、湿度、その他すべての変数のデータを入力できるようになることを期待しています。そうすれば、AIが次のような答えを導き出してくれます。『これらの傾向に基づくと、使用すべき用具はこれです』と」Meyers Taylor氏は述べています。「これにより推測に頼る必要がなくなり、より自信を持ってレースに臨むことができるようになります」

2026年ミラノ・コルティナ大会でのUSABSのインサイトは、聖火が消えても失われることはありません。それらは、すべての滑走やレース、毎朝のウエイトトレーニング、すべてのオリンピックサイクルを通じて蓄積されていきます。Snowflakeは、そのような取り組みに貢献できることを光栄に思います。

USABSにとって、今後の道のりは2030年のアルプスを経て、2034年の地元ソルトレイクシティへと続きます。

しかし、データコラボレーションのジャーニーは、2年後のロサンゼルスでも続きます。Team USAおよびLA28オリンピック・パラリンピック競技大会の公式データコラボレーションプロバイダーとして、私たちの地元で世界最高のアスリートとデータがともに何を実現できるのか、今から楽しみでなりません。

それでは、ロサンゼルスでお会いしましょう。

