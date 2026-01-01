Snowpark pandasは、オープンソースのModin APIをフロントエンドクライアントレイヤーとして活用し、正確なpandas APIシグネチャを維持し、pandasを普及させ、使いやすくしたデータフレームセマンティクスを維持します。しかし、実際にはSnowpark pandasの動作は異なります。内部では、メモリ内のpandasデータフレームとやり取りする代わりに、DataFrame操作が透過的にSQLクエリに変換され、プッシュダウンされ、Snowflakeの堅牢で強力なコンピュートエンジンのメリットを享受します。つまり、pandas構文を使用し続けながら、Snowflakeのスケーラビリティと高度に最適化されたデータインフラストラクチャのメリットを享受し、pandasコードを分散して実行することができます。

さらに、カスタムPythonロジックをユーザー定義関数（UDF）として組み込むことや、Snowflakeにプリインストールされている一般的なオープンソースパッケージを柔軟に活用することもできます。これにより、pandasの汎用的なapply()関数を利用し、ビルトインPython関数、ラムダ関数、カスタムユーザー定義関数など、適用するデータの種類を問わず、DataFrameまたはSeriesの軸に沿って簡単にデータを処理できます。