Accelerate Healthcare and Life Sciencesは、2024年5月16日午前11時〜PT/午後2時ET。業界をリードする企業が、ヘルスケア＆ライフサイエンスのデータクラウドでデータ、アプリ、AI戦略を構築し、業界の複雑さで有名にもかかわらず、どのように患者のヘルスアウトカムを改善しているかをご紹介します。期待することは次のとおりです。

組合の状態： Snowflakeのヘルスケア＆ライフサイエンス担当グローバル責任者であるJesse Cugliottaが、ヘルスケア＆ライフサイエンスのデータクラウドがデータおよびAIトランスフォーメーションイニシアチブの促進にどのように役立つかについて説明します。世界中の業界エグゼクティブから聞いた話と、ヘルスケア＆ライフサイエンスのデータクラウドが彼らのニーズにどのように対応するために成熟しているかをご紹介します。また、企業のデータ戦略を簡素化、拡張、促進し、特定の目標を達成する方法に関するハンズオン概説も行います。

Snowflakeのヘルスケア＆ライフサイエンス担当グローバル責任者であるJesse Cugliottaが、ヘルスケア＆ライフサイエンスのデータクラウドがデータおよびAIトランスフォーメーションイニシアチブの促進にどのように役立つかについて説明します。世界中の業界エグゼクティブから聞いた話と、ヘルスケア＆ライフサイエンスのデータクラウドが彼らのニーズにどのように対応するために成熟しているかをご紹介します。また、企業のデータ戦略を簡素化、拡張、促進し、特定の目標を達成する方法に関するハンズオン概説も行います。 データ基盤の簡素化： 生成AIなどの新しいテクノロジーを採用している組織がSnowflakeとどのように連携し、データ基盤を簡素化しているかに関する顧客から直接インサイトを取得。ヘルスケア＆ライフサイエンス企業が、堅牢なデータ戦略を通じて単一のプラットフォームにデータを集約することにより、どのようにセキュリティ＆ガバナンスコントロールを強化し、コネクティビティ＆レジリエンス戦略を進化させているかをご紹介します。

生成AIなどの新しいテクノロジーを採用している組織がSnowflakeとどのように連携し、データ基盤を簡素化しているかに関する顧客から直接インサイトを取得。ヘルスケア＆ライフサイエンス企業が、堅牢なデータ戦略を通じて単一のプラットフォームにデータを集約することにより、どのようにセキュリティ＆ガバナンスコントロールを強化し、コネクティビティ＆レジリエンス戦略を進化させているかをご紹介します。 アプリケーションによるスケーリング： 業界をリードする企業がSnowflakeを利用し、社内外のデータを差別化されたビジネス成果や商業的成果に転換している方法をご紹介します。Snowflakeマーケットプレイス、データアプリ、ネイティブアプリケーションが、データの最適化を目指すあらゆるヘルスケア・ライフサイエンス組織にとって真の差別化要因になることを示すデモをご覧ください。

業界をリードする企業がSnowflakeを利用し、社内外のデータを差別化されたビジネス成果や商業的成果に転換している方法をご紹介します。Snowflakeマーケットプレイス、データアプリ、ネイティブアプリケーションが、データの最適化を目指すあらゆるヘルスケア・ライフサイエンス組織にとって真の差別化要因になることを示すデモをご覧ください。 AIによる成功の加速 。 業界内の組織がクラウドおよびエンタープライズデータイニシアチブを土台としたAI戦略をどのように構築しているか、またSnowflakeがそのようなトランスフォーメーションジャーニーのどこに適合しているかをご確認ください。主要な生成AIユースケースと、今後3～5年でその業界が生成AIに投資し、適用する可能性がある分野について説明します。

業界内の組織がクラウドおよびエンタープライズデータイニシアチブを土台としたAI戦略をどのように構築しているか、またSnowflakeがそのようなトランスフォーメーションジャーニーのどこに適合しているかをご確認ください。主要な生成AIユースケースと、今後3～5年でその業界が生成AIに投資し、適用する可能性がある分野について説明します。 エグゼクティブパネル。ヘルスケアとライフサイエンス業界のリーダーが、社内のデータ、テクノロジー、組織の変革をどのように推進しているかについて、直接お聞きください。エグゼクティブの最優先事項、解決したいビジネスやテクノロジーの課題、Snowflakeとのパートナーシップ、業界の動向についてご紹介します。

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