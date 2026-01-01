L’année dernière, à l’occasion de notre Summit, nous avons annoncé le lancement de l’indice Snowflake Performance Index (SPI), un indice global qui permet de mesurer les améliorations des performances de Snowflake observées par nos clients au fil du temps.

La philosophie de Snowflake en matière de produit se concentre sur l’amélioration continue des performances grâce au perfectionnement du moteur principal. Ces améliorations de performances sont intégrées chaque semaine à vos opérations quotidiennes, afin d’optimiser les performances facilement et sans frais supplémentaires, le tout sans migration, mise à jour, ni procédure manuelle. Cette stratégie a été pensée pour optimiser votre rapport prix/performances avec Snowflake. Grâce à notre modèle de tarification à la consommation, ces gains de performance peuvent se traduire par des économies pour nos clients.

Nous sommes engagés à réduire les coûts d’exécution de vos charges de travail dans Snowflake au fil du temps.