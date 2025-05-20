Resumen de la demo de data mesh: eliminar silos de datos con Internal Marketplace

Nota: Este blog fue actualizado el 9 de julio de 2025.

El data mesh ha ganado terreno en los últimos años, impulsado por su promesa de reducir la carga sobre los equipos de datos centralizados mediante la eliminación de cuellos de botella, el escalado de la gestión de datos y la aceleración del tiempo de valorización de los datos. Para quienes aún no se han sumado a esta tendencia, el data mesh es un enfoque sociotécnico que hace hincapié en la propiedad descentralizada de los datos por dominio y en el tratamiento de los datos como un producto, posibilitado por una infraestructura de datos de autoservicio. Su objetivo es abordar los desafíos del escalado de la gestión de datos, el acceso y el data sharing ante el aumento continuo de fuentes de datos y consumidores.

El experto en data mesh, Matthias Nicola, ha guiado a numerosos clientes de Snowflake en la exploración, creación y operación de arquitecturas de data mesh. Estas iniciativas le han dado una perspectiva única sobre el atractivo del data mesh como arquitectura técnica y como enfoque organizativo. En esta entrada de blog, repasaremos los aspectos más destacados de nuestro reciente webinar de demostración de data mesh, en el que Matthias analizó el potencial del data mesh para transformar las empresas y profundizó en las soluciones de Snowflake, incluido Internal Marketplace, para mostrar cómo pueden capacitar a tu organización para compartir datos gobernados y documentados como productos de datos entre unidades de negocio. Aunque el data mesh también está sujeto a importantes consideraciones organizativas, este webinar se centró en las capacidades de la plataforma de datos para la gestión de productos de datos.

El dilema de los datos: por qué los enfoques tradicionales se quedan cortos

Los equipos de gestión de datos centralizados tradicionales a menudo no pueden hacer frente a la interminable acumulación de solicitudes de datos. Esto genera cuellos de botella que dificultan la capacidad de una empresa para escalar y adaptarse a las necesidades de datos en constante evolución de su negocio. Además, los equipos centrales tienen dificultades por la falta de conocimiento del dominio (en marketing, producto, ventas y otras unidades de negocio), lo que provoca retrasos en la entrega de los datos correctos a los consumidores de datos adecuados. Cada uno de estos obstáculos ralentiza a los equipos e impacta negativamente en la colaboración de datos, lo que se traduce en un mayor tiempo de valorización y una menor agilidad de datos.

Soluciones de Snowflake: capacidades clave para el éxito del data mesh

Para superar estos desafíos, muchas empresas con visión de futuro están adoptando un enfoque de data mesh para reducir los cuellos de botella organizativos y las limitaciones de la gestión de datos centralizada tradicional. La arquitectura de data mesh ofrece el potencial de un enfoque más ágil y escalable para la gestión de datos, proporcionando a los equipos mayor autonomía y un data sharing fluido.

Los cuatro principios clave de un data mesh son la gobernanza federada, la propiedad y arquitectura centradas en el dominio, los datos como producto y la infraestructura de autoservicio.

La plataforma de Snowflake ofrece soluciones y capacidades que se alinean con los principios del data mesh, entre ellas: