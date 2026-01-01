Neue Zürcher Zeitung baut Datenökosystem auf, das hochwertigen Journalismus unterstützt

Seit mehr als 200 Jahren veröffentlicht die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) deutschsprachige Nachrichten direkt aus ihrem Hauptsitz in Zürich sowie aus 40 Büros in aller Welt. Zwar spielt Print hierbei weiterhin eine wichtige Rolle, doch die NZZ hat ihr Angebot mittlerweile auch auf zahlreiche digitale Formate ausgeweitet, darunter Web, Video und sogar Podcasts. Doch unabhängig vom Format bleibt eines gleich: das unerlässliche Engagement für hochwertigen Journalismus, der primär über ein Abonnementmodell unterstützt wird.

Nachrichten und Reportagen zu produzieren, die Lesende dazu bringen, ihre Abonnements immer wieder zu verlängern, ist an sich schon keine leichte Aufgabe. Doch wenn aktuelle Einblicke in Abonnentenpräferenzen und -verhalten fehlen, wird das Ganze zur echten Herausforderung.

Die NZZ merkte schnell, dass ihre lokalen SQL-Server nicht ausreichten, um Geschäfts- und Nutzerverhaltensdaten effektiv zu kombinieren. Und das hinderte das Team daran, seine Leserschaft wirklich zu verstehen. Um die nötigen aktuellen Einblicke zu gewinnen, implementierte das Team die Snowflake AI Data Cloud.