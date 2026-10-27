Die Modernisierung von Regierungstechnologie ist keine kleine Aufgabe. Sie erfordert den Umgang mit Altlast-Systemen, knappen Budgets und den hohen Anforderungen im Dienste der Öffentlichkeit.

Auf dem diesjährigen Snowflake Summit berichteten Führungskräfte aus Multnomah County, Oregon, und der Stadt und dem County San Francisco, wie sie sich dieser Herausforderung gestellt und ihre Organisationen vorangebracht haben.

Die wahren Kosten der Verzögerung von Modernisierungsbemühungen

Altlast-Dateninfrastruktur wird nicht länger nur als IT-Unannehmlichkeit betrachtet. Angesichts zunehmender staatlicher Vorgaben, des durch die KI-Einführung entstehenden neuen Wettbewerbsdrucks und der Forderung der Bürger:innen nach schnelleren, reaktionsschnelleren Diensten sind die Kosten des Stillstands unmöglich zu ignorieren. Es wird als das gesehen, was es wirklich ist: ein Problem bei der Auftragserfüllung, das sich auf ganze Organisationen über alle operativen Funktionen hinweg auswirkt.

Organisationen des öffentlichen Sektors, die ihren Datenbestand nicht modernisiert haben, können die KI-Workloads nicht unterstützen, die für die Art und Weise, wie Regierungsbehörden ihren Gemeinden dienen, von zentraler Bedeutung werden. Das erschwerende Problem ist struktureller Natur: Altlast-Systeme schaffen Datensilos, die ein strukturelles Hindernis für eine effektive KI-Einführung darstellen.

Wie Federico Zofaly, Director of Migrations and Modernization Center of Excellence bei Snowflake, es während der Summit-Podiumsdiskussion „KI-gestützte Modernisierung: Oregons Multnomah County nutzt SnowConvert AI“ formulierte: „Es gibt keine KI-Strategie, wenn Sie keine Datenstrategie haben. Sie müssen Ihre Daten in Ordnung bringen, bevor Sie wirklich darauf aufbauen können.“

Die Regierungsbehörden, die Fortschritte machen, warten nicht auf einen perfekten Budgetzyklus oder ein Mandat. Sie behandeln ihre Datengrundlage als geschäftskritischen Vermögenswert und bringen ihre Organisationen entsprechend voran.

Wie Multnomah County Datensilos aufbrach

Multnomah County, der größte Bezirk des Bundesstaates Oregon und Heimat von Portland, betrieb eine jahrzehntealte SQL Server-Umgebung. Sie war über Dutzende von Business Intelligence-Workloads verteilt und wurde von Ingenieur:innen entwickelt, die das Unternehmen längst verlassen hatten. Die Dokumentation war spärlich. Die Architektur war inkonsistent. Die Kosten stiegen.

Der Bezirk musste auf eine moderne Datenplattform migrieren. Er wollte schnell migrieren und sich nicht jahrelang verzögern, wie es bei Organisationen des öffentlichen Sektors oft der Fall ist – und tatsächlich schloss das Team die Migration in fünf Monaten ab.1

In Zusammenarbeit mit Snowflakes SnowConvert AI nutzte der Bezirk einen hybriden Migrationsansatz, der deterministische Codekonvertierung mit KI-gestützter Bearbeitung komplexer Aufgaben kombinierte. Dies umfasste dynamisches SQL, Codekorrekturen und automatisierte Testfallgenerierung anstelle von manuellen Umschreibungen. Der Bezirk meldete Ergebnisse, die einen kürzeren Migrationszeitraum, geringere zukünftige Ausgaben für Altlast-SQL-Server-Lizenzkosten und eine standardisierte Architektur umfassten, die zuvor isolierte Geschäftsbereiche einschließt, darunter Gesundheits- und Sozialdienste, öffentliche Sicherheit und eines der größten Bibliothekssysteme in den USA.

Michael Hanna, Senior Database Administrator von Multnomah County, äußerte sich direkt dazu, was die Migration erfolgreich machte: „Die Zeit, die Sie in die Vorbereitung Ihrer Daten und die Vorbereitung auf die Migration investieren, zahlt sich am Ende um ein Vielfaches aus.“

3 Lektionen aus Multnomah für Organisationen, die noch Altlast-Tools verwenden

Fangen Sie früher an, als Sie denken: Multnomah begann mit der Migration drei Monate vor einer seiner Verlängerungsvereinbarungen, was dem Bezirk letztendlich nicht genug Vorlaufzeit gab. Das Multnomah-Team empfiehlt, mit den Migrationsbemühungen idealerweise ein Jahr oder länger vor einer Lizenzierungsfrist zu beginnen.

Migrieren Sie nicht alles: Bewerten Sie, was Sie behalten, archivieren oder aufgeben möchten. Die richtige Dimensionierung des Workloads optimiert die neue Umgebung und senkt die Gesamtkosten des Projekts.

Planen Sie viel Zeit für Tests ein: Die Codekonvertierung kann Wochen dauern. Die Validierung und das Testen in parallelen Umgebungen werden Monate dauern. Planen Sie entsprechend.

Wie San Francisco eine stadtweite Datenkultur aufbaut

Soumya Kalra, Chief Data Officer der Stadt und des Countys San Francisco, und ihr Team befinden sich in einem früheren Stadium ihrer Modernisierungsreise. Die dringendste Herausforderung, die Kalra bewältigt, ist in der Regierung üblich: Abteilungen haben in der Vergangenheit isoliert gearbeitet, jede mit ihren eigenen Systemen, selbst entwickelten Datenbanken und einer eigenen Definition davon, wie „gute Daten“ aussehen.

Der Fokus ihres Teams liegt nicht nur auf der Aktualisierung des Technologie-Stacks. Es geht auch darum, einen kulturellen Wandel herbeizuführen, um Dateneinblicke zu einem echten Bestandteil der Bereitstellung von Dienstleistungen zu machen.