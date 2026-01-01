Após expansão, Farmácias São João moderniza estrutura tecnológica com Snowflake

A trajetória das Farmácias São João é marcada por forte expansão. Em pouco mais de duas décadas, a rede passou das primeiras 100 lojas para mais de 1.200 unidades ativas no Sul do Brasil, com 23 mil colaboradores e 11 milhões de clientes atendidos por mês. Mas esse avanço exponencial trouxe consigo um problema que se tornava mais crítico a cada nova loja inaugurada: a infraestrutura de dados não acompanhava o ritmo da operação. Os dados da empresa estavam dispersos em pelo menos sete fontes distintas, cada uma com suas próprias regras de negócio, periodicidades e definições. Vendas, estoque, fornecedores, operações e comercial trabalhavam com sua própria "verdade". O resultado era previsível e, quando um executivo precisava de uma resposta simples, a discussão começava antes mesmo da análise, pois ninguém sabia ao certo qual informação utilizar como referência.

O custo da fragmentação

Decisões que deveriam ser tomadas em horas levavam dias. As reuniões se transformavam em debates sobre qual sistema estava correto, ao invés de discutir estratégias. A ausência de uma visão única dos dados dificultava análises consistentes e tornava mais lenta a tomada de decisões estratégicas. A arquitetura legada — baseada em bancos relacionais tradicionais, pipelines de manutenção intensiva e sistemas engessados — sofria de quatro males simultâneos: baixa escalabilidade; dependência de inúmeros sistemas legados e bases operacionais; lentidão e baixa confiabilidade na integração das informações. Provisionar um novo ambiente podia levar de dias a semanas. O time de engenharia passava mais tempo corrigindo falhas do que construindo soluções. E qualquer projeto de analytics avançado ou Inteligência Artificial permanecia travado.

A arquitetura legada — baseada em bancos relacionais tradicionais, pipelines de manutenção intensiva e sistemas engessados — sofria de quatro males simultâneos: baixa escalabilidade; dependência de inúmeros sistemas legados e bases operacionais; lentidão e baixa confiabilidade na integração das informações. Provisionar um novo ambiente podia levar de dias a semanas. O time de engenharia passava mais tempo corrigindo falhas do que construindo soluções. E qualquer projeto de analytics avançado ou Inteligência Artificial permanecia travado.