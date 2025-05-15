Nas últimas décadas, o setor automotivo passou por uma enorme transformação. Em 2005, a maioria dos veículos eram sofisticados mecanicamente, mas tinham recursos e integrações digitais limitados. Hoje, o automóvel é um computador sobre rodas: definido por software, conectado à nuvem, cada vez mais autônomo e continua evoluindo por meio de atualizações over-the-air (OTA).

Os avanços tecnológicos incentivaram essa aceleração em um ritmo incrível. Vejamos, por exemplo, os carros elétricos: em 2023, eles representaram 18% das vendas, aumentando de apenas 2% em 2018. Recursos como sensores econômicos, redes sem fio de alta velocidade e nuvem possibilitaram uma transformação completa, com os dados, a análise de dados e a inteligência artificial (IA) tornando-se agora um ponto central em todo o ciclo de vida do automóvel.

Para ajudar as empresas do setor automotivo a acompanhar esse ritmo incrível de mudança e a buscar novas inovações, a Snowflake está reforçando seu AI Data Cloud oferecendo soluções automotivas especialmente personalizadas para o setor automobilístico.

Neste artigo, Tim Long, Global Industry GTM Lead for Manufacturing da Snowflake, e Pugal Janakiraman, Chief Technology Officer for Manufacturing da Snowflake, descrevem alguns dos maiores desafios e oportunidades que as empresas do setor automotivo enfrentam hoje.



Os dados desempenham um papel essencial em todas as inovações que ocorrem dentro e fora do setor automotivo. Quais são os desafios que o setor enfrenta para descobrir e utilizar totalmente os dados?

Tradicionalmente, a conquista dos dados necessários para impulsionar o setor tem sido muito desafiadora por vários motivos:

Dados em silos: os dados ficam isolados em silos em todos os sistemas de design, produção e pós-vendas dos automóveis, o que torna quase impossível analisar tudo ao longo de todo o ciclo de vida do veículo.

Volume de dados: a quantidade de dados aumentou consideravelmente com o rápido aumento de sensores nos processos industriais e veículos conectados. Por exemplo, um único carro pode gerar mais de 20 GB de dados por hora, e isso é uma estimativa conservadora. Com cerca de 100 milhões de carros produzidos globalmente ao ano, esse é um número incrivelmente grande.

Infraestrutura herdada: a infraestrutura herdada tem escalabilidade limitada, o que é necessário para o desenvolvimento de soluções de condução autônoma ou "gêmeos digitais" (“digital twins”) usados no design de automóveis.

Dificuldade de colaboração entre as empresas: a cooperação produtiva entre os fabricantes originais de equipamentos (OEMs) do setor automotivo e seus milhares de fornecedores, parceiros e clientes é difícil e complicada.

Nas últimas décadas, o setor automotivo tem se concentrado principalmente em gerar eficiência dentro de uma área de processo específica ou em um sistema isolado, como gerenciamento de ciclo de vida de produtos, planejamento de relacionamento corporativo (enterprise relationship planning, ERP) e sistemas de execução de fabricação. Mas agora, com capacidade de processamento ilimitada disponível na nuvem, juntamente com ferramentas de análise de big data combinadas à IA, as organizações podem criar eficiências que vão muito além dos silos de um departamento ou sistema.

Entretanto, esse processo de migração para a nuvem traz novos desafios, considerando o grande volume e a velocidade dos dados gerados a partir de carros "conectados". Além disso, o medo da falta de fornecedores levou muitas empresas do setor automotivo à adoção de estratégias multinuvem, o que, por sua vez, levou a silos de dados persistentes, que vão além dos sistemas locais e passam também para a infraestrutura da nuvem.

Quais são os principais recursos que o Snowflake oferece para enfrentar esses desafios?

As soluções automotivas do Snowflake incluem funções avançadas de compartilhamento de dados e IA, aliadas a soluções especializadas de parceiros. Tudo para possibilitar que todo o ecossistema automotivo de fornecedores, OEMs, distribuição, vendas e prestadores de serviços colaborem de forma contínua no desenvolvimento de veículos, otimizem os processos de produção e utilizem insights de dados em tempo real em toda a cadeia de valor automotiva. Com o Snowflake, o setor automotivo pode esperar que uma transformação data-driven seja:

Simples: com o Snowflake, as empresas podem unificar dados corporativos, de chão de fábrica (TI/TO) e de veículos, sejam eles estruturados ou não, em um único lugar. Elas também podem usar os recursos de análise de dados do Snowflake para avaliar tudo, sem precisar mover os dados.

Conectada: o Snowflake permite uma visibilidade completa e contínua de toda a cadeia de valor, desde a pesquisa e desenvolvimento até o cenário pós-venda.

Confiável: com segurança, governança e arquitetura de alta disponibilidade integradas, o serviço gerenciado Snowflake para cargas de trabalho de IA e dados fornece uma base sólida para o desenvolvimento de soluções automotivas com confiança e rapidez.

Dada a natureza colaborativa do setor, como as empresas do setor automotivo podem se beneficiar do sólido ecossistema Snowflake de parceiros e fornecedores?

O ecossistema de parceiros da Snowflake tem se mostrado bem-sucedido ao oferecer soluções para os casos de uso automotivos mais complexos. Os parceiros Snowflake de integração de sistemas, incluindo Accenture, Deloitte e EY, ajudam os fabricantes automotivos a agilizar a transformação digital com o Snowflake AI Data Cloud para o setor industrial. A integração com a AWS possibilita uma estratégia de dados e IA unificada para os fabricantes do setor automotivo, ajudando as organizações a ingerir, transformar e compartilhar dados em escala e viabilizando cargas de trabalho críticas em análise de dados, engenharia de dados, IA e desenvolvimento de aplicativos. Com infraestrutura totalmente gerenciada, as empresas ganham simplicidade, escalabilidade e governança, ao mesmo tempo que usam serviços integrados de IA e recursos de colaboração em tempo real. As organizações fazem mais com seus dados e obtêm informações baseadas em IA mais rapidamente com o Snowflake e a AWS.

Além disso, firmamos parcerias com as principais empresas de tecnologia para desenvolver soluções para nossos clientes em comum em três casos de uso principais:

Desenvolvimento de produtos: acelere o tempo de colocação no mercado e permita a inovação de veículos mais inteligentes.

Concept Reply: adote uma estratégia estruturada capaz de melhorar os processos industriais, combinando conectividade avançada, insights em tempo real e IA generativa com seu modelo de eficiência geral de equipamentos (overall equipment effectiveness, OEE).

Siemens Digital Industries Software: aumente a velocidade de inovação dos veículos definidos por software (software-defined vehicle, SDV), habilitando simulações de digital twins e validação virtual baseada em IA para melhorar o desenvolvimento de sistemas automotivos, incluindo o desenvolvimento de sistemas avançados de assistência ao motorista (avanced driver-assistance systems, ADAS).

Mendix: viabilize integrações mais simples, automação avançada e uma base mais coesa para acelerar a transformação com aplicações voltadas para IA no Snowflake.

Vertex: use o Snowflake para ter acesso a digital twins em 3D de alta fidelidade de produtos e fábricas sem mover arquivos ou limitá-los a uma plataforma CAD específica, facilitando o dimensionamento de instruções de trabalho imersivas, diagnósticos de serviços e outros casos de uso críticos que vão além das aplicações de engenharia.

Cadeia de fornecedores: aumente a resiliência, a visibilidade em tempo real e o controle de custos durante as etapas de aquisição e logística.

Blue Yonder: fornece soluções de torres de controle de cadeia de fornecedores capazes de monitorar interrupções e otimizar a logística em tempo real com o Snowflake.

Tredence: utilize modelos de IA/ML e aceleradores de soluções do Snowflake para oferecer tempo de retorno mais rápido para a cadeia de fornecedores, permitindo o controle da demanda e a colaboração de fornecedores, otimizando os processos de produção e melhorando a visibilidade para os clientes do setor automotivo.

Produção: conduza iniciativas de fábrica inteligentes, garantia de qualidade e manutenção preditiva.

DXC Technology: adote a análise de mobilidade conectada para simplificar a qualidade do produto, como análise de causa raiz do código DTC (RCA), SDV, reposição de peças, operações de serviço/garantia e monetização de dados para empresas do setor automotivo que usam o Snowflake.

evolv Consulting: melhore as operações no nível da fábrica automotiva e automatize processos.

Cirrus Link, HighByte, HiveMQ e LTIMindtree : permita a ingestão nativa de dados de TI/TO no Snowflake com baixa carga de rede para promover a convergência entre TI/TO de produção e os dados corporativos.

Kipi.ai: o Kalibrate, um Snowflake Native App, é capaz de prever a probabilidade de quando um equipamento ou uma máquina irá falhar, permitindo que os fabricantes tomem medidas preventivas para reduzir o tempo de inatividade e os custos relacionados a falhas.

LandingAI: o LandingLens da LandingAI, um Snowflake Native Application, oferece IA visual para o setor automotivo, melhorando a eficiência do controle de qualidade. A LandingAI também oferece extração de documentos agênticos, processando com precisão documentos complexos, como diagramas de fluxo de processos e relatórios de inspeção. Isso possibilita processos industriais com decisões mais rápidas e baseadas em dados.

Sigma: entenda as tendências e até mesmo antecipe anomalias analisando grandes volumes de dados de forma nativa no Snowflake, identificando casos de uso na produção e na cadeia de fornecedores, como otimização do uso de energia, insights de produção e automação do controle de qualidade.

Serviços de vendas e pós-vendas: aumente a receita, melhore a experiência do cliente e a monetização de dados ao longo da propriedade do veículo.

Snowflake Marketplace: dá acesso a produtos de dados como mapas de estações de carga de veículos elétricos, tendências de comportamento de mobilidade e dados de estoque de veículos, com o objetivo de melhorar o marketing, o atendimento ao cliente e o planejamento operacional.

Olhando para o futuro, qual é a próxima fronteira do setor automotivo? O que fazer para chegar lá?

Todas as empresas do setor automotivo estão embarcando em uma transformação digital orientada por IA, utilizando os dados gerados ao longo do processo de desenvolvimento dos veículos. Essencial para ter sucesso nessa jornada é ter uma estratégia de dados sólida e uma plataforma independente de gerenciamento de dados da infraestrutura de nuvem subjacente.

O Snowflake pode ajudar a acelerar essa transição com o nosso AI Data Cloud e as ofertas de soluções. Com essa integração total dos dados, o setor pode rapidamente se mover em direção a fornecer digital twins impulsionados por IA, frotas totalmente autônomas e serviços de transporte personalizados.

Acesse hoje mesmo o site AI Data Cloud para o setor industrial da Snowflake para ver as novas parcerias e soluções para o setor automotivo. Além disso, inscreva-se em nosso webinar, que acontecerá no dia 17 de junho de 2025: Accelerating Automotive Innovation: Drive the Future of Mobility with AI and Data, durante o qual Tim Long receberá Vishwa Ram, Vice President of Data Science and Analytics da Penske Logistics para uma conversa sobre os desafios e as oportunidades mais urgentes da IA e dos dados no setor automotivo.