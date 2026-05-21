Pour les gestionnaires d’actifs internationaux, l’ère des projets pilotes et des preuves de concept est bel et bien révolue pour l’IA. Aujourd’hui, les agents redéfinissent le secteur en profondeur et en transforment les workflows. Il ne s’agit pas d’une simple avancée technique. C’est une mutation stratégique majeure qui génère des gains sans précédent en matière de productivité, d’efficacité et d’avantage concurrentiel dans tout le secteur.

Programmes autonomes axés sur des objectifs, les agents sont conçus pour exécuter des tâches stratégiques complexes en plusieurs étapes, avec différents niveaux d’intervention humaine. Pour les gestionnaires d’actifs, cette capacité se traduit concrètement par des agents capables, par exemple, de générer des rapports complets, d’analyser les données de façon autonome et d’exploiter plusieurs outils pour raccourcir le délai entre information, insight et action. Les entreprises les plus avancées associent également leurs données internes à l’intelligence agentique pour suivre les grandes thématiques d’investissement qui comptent pour les investisseurs institutionnels, comme les marchés privés, les évolutions sociétales, l’IA et la technologie.

Les dirigeants exigent un ROI

Les cadres dirigeants ont dépassé la phase de planification et exigent désormais un ROI clair et quantifiable, obtenu en quelques mois plutôt qu’en plusieurs années. La priorité va désormais aux stratégies à forte valeur ajoutée, loin des cycles interminables d’expérimentation autour de l’IA. Cette exigence des dirigeants fait aussi de la rapidité d’accès aux informations exploitables une source de valeur stratégique incontournable.

Les obstacles stratégiques à l’obtention d’un ROI

Lorsqu’ils commencent à faire évoluer le déploiement des agents, les gestionnaires d’actifs rencontrent souvent plusieurs défis majeurs, principalement liés à l’architecture de données, à la gouvernance et au contrôle :

Créer un socle data fiable : la qualité des agents dépend directement des données et du contexte qui leur sont fournis. De nombreuses entreprises peinent à unifier leurs données structurées, semi-structurées et non structurées, ainsi qu’à établir une couche sémantique homogène qui leur donne du sens et un contexte stratégique. Sans ce socle, les agents ne peuvent pas acquérir une compréhension complète et fiable du business, ce qui compromet la qualité de leurs résultats.

Garantir une gouvernance complète et la confidentialité des données : dans les secteurs fortement réglementés comme les marchés financiers, les entreprises doivent garantir que les agents d’IA respectent des contrôles d’accès stricts, des cadres de politiques établis, des exigences d’audit et des normes de protection des données afin de préserver les informations sensibles. Des pistes d’audit claires sont particulièrement indispensables à la conformité réglementaire et à la supervision.

Limiter les déplacements de données et la complexité des plateformes dans des écosystèmes fragmentés : dans la finance, les projets d’IA agentique peinent souvent à décoller, freinés par des architectures complexes et fragmentées. Les données circulent entre trop de systèmes, tandis que les nouvelles solutions d’IA s’intègrent difficilement aux plateformes historiques, aux outils tiers et aux multiples environnements de données de l’entreprise.

Renforcer l’observabilité et le contrôle opérationnel : les entreprises ont besoin d’une visibilité détaillée sur la manière dont les agents d’IA récupèrent les données, prennent des décisions et interviennent dans les processus stratégiques clés.

Nasdaq eVestment : la solution agentique à la pointe de l’investissement institutionnel

Nasdaq eVestment fournit les renseignements concurrentiels indispensables pour permettre aux gestionnaires d’actifs d’être identifiés, évalués et sélectionnés par les consultants et les allocateurs qui supervisent plus de 131 000 milliards de dollars USD d’actifs dans le monde.

Pour répondre directement aux attentes de ses clients, Nasdaq eVestment fournit désormais des données institutionnelles et des informations approfondies en temps quasi réel grâce à son partenariat étroit avec Snowflake et à sa plateforme sécurisée et interopérable. Comme l’explique Dan Caron, VP Head of Enterprise Revenue chez Nasdaq eVestment : « La communauté institutionnelle mondiale fait confiance à Nasdaq eVestment pour ses "meilleures données du secteur". Ce partenariat stratégique avec Snowflake répond à une demande de nos clients communs : disposer d’un jeu de données institutionnelles prêt pour l’IA et directement accessible dans Snowflake. »

Ce socle fiable permet aux clients d’accéder à des données prêtes pour l’IA, de les intégrer facilement à leurs données internes propriétaires et d’y appliquer diverses plateformes d’IA. Ils peuvent ainsi configurer les agents « très rapidement », explique Dan Caron.

La stratégie AI Data Cloud de Nasdaq accélère l’accès aux informations exploitables pour les gestionnaires d’actifs en supprimant les processus ETL manuels et chronophages, ainsi que d’autres obstacles complexes à l’intégration des données.

L’agent « Next Best Action for Institutional Capital » de Nasdaq eVestment

Précurseur dans l’adoption des agents, Nasdaq eVestment a lancé un agent "Next Best Action" qui propose aux gestionnaires d’actifs une méthodologie data-driven pour évaluer les opportunités d’investissement auprès des régimes de retraite publics, à partir de son modèle propriétaire de facteurs liés aux participants. L’agent évalue les stratégies des gestionnaires d’actifs selon plusieurs facteurs, notamment la performance, la gestion des risques, les relations existantes et l’alignement sur les objectifs des investisseurs institutionnels.

Il est spécialement conçu pour accélérer les workflows stratégiques du front-office et fournir immédiatement une intelligence conversationnelle. L’agent exploite les fonctionnalités clés de Snowflake Cortex AI, la solution d’intelligence artificielle de Snowflake, et il est immédiatement accessible sur la Marketplace Snowflake. Son modèle de facteurs liés aux participants assure transparence et homogénéité dans l’identification des mandats à fort potentiel, qu’il s’agisse de recruter un nouveau gestionnaire ou d’augmenter une allocation existante.

L’agent dispose également d’une couche sémantique qui enrichit les données brutes d’un contexte stratégique et leur donne du sens. Le déploiement des solutions s’en trouve accéléré, car la préparation et l’interprétation manuelles des données sont moins nécessaires.

Voici les principaux éléments qui renforcent l’efficacité de l’agent de Nasdaq :

Modèle de scoring propriétaire : ce modèle exploite des signaux complexes, notamment les données relatives aux produits et aux fonds, les flux d’actifs et l’activité des consultants, afin de trier et de hiérarchiser les opportunités, puis de présenter aux clients leurs « meilleures opportunités ». À elle seule, cette première phase génère d’importants gains d’efficacité. Workflow agentique et enrichissement contextuel : l’agent enrichit ce modèle de scoring brut avec une intelligence contextuelle approfondie en s’appuyant sur Snowflake Cortex Analyst et Cortex Search. Grâce à cette transformation, l’expérience utilisateur passe en quelques minutes de la simple consultation d’une liste d’opportunités à une préparation commerciale approfondie. Au lieu de poser une question générique comme « Quelles sont mes opportunités ? », les utilisateurs accèdent à des informations granulaires et directement exploitables : qui est le consultant, ce qu’il a expliqué à mon sujet au cours des six derniers mois ou encore comment positionner mes produits.

Un impact mesurable

Grâce à son accès immédiat à la Marketplace Snowflake, l’agent fournit aux gestionnaires d’actifs des informations exploitables et hypercontextualisées, ouvrant ainsi « d’immenses perspectives de revenus ». Les premiers utilisateurs indiquent en effet identifier les prospects dix fois plus vite et enregistrer une hausse de 20 à 30 % de leur taux de réussite. Ce gain d’efficacité spectaculaire permet aux équipes de vente de multiplier par deux ou trois leur couverture proactive à effectif constant et, ainsi, de générer nettement plus de revenus.