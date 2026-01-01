AI時代のデータ基盤を牽引 : データドリブン経営を加速させるカンファレンス「SNOWFLAKE WORLD TOUR TOKYO 2026」を9月10日(木)・11日(金)に開催。

「検討」から「成果」へ： 金融・製造・小売・ヘルスケア・通信・物流、業界を越えた日本の先行企業が、AIを"稼働中"の武器に変えた実践知を一挙公開。

業界を代表する企業やAIリーダーが登壇: ビジネスに確かな成果をもたらしている日本の先行企業に加え、AnthropicをはじめとするAI業界のリーダーが集結し、AI活用の最前線を共有。

2026年8月4日：AIデータクラウドのリーディングカンパニーであるSnowflake合同会社（所在地：東京都中央区、社長執行役員：浮田 竜路）は、データドリブン経営を支えるSnowflakeのAI データクラウド カンファレンス「SNOWFLAKE WORLD TOUR TOKYO 2026」（スノーフレイク ワールドツアー 東京 2026）を2026年9月10日(木)および11日(金)の2日間にわたり、グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールにて開催いたします。このたび、キーノートのゲストスピーカーおよびブレイクアウトセッションの登壇企業が決定いたしました。

いま、企業のAI活用は大きな転換点を迎えています。「試してみる」段階を終え、日々の業務で確かな成果を生む段階へとシフトしています。本イベントのテーマ 「ビジネスにAIを実装する（Making AI Real for Business）」 は、まさにこの潮目を象徴するものです。

本年は過去最大規模となる100以上のセッションを展開し、そのうち40社を超えるカスタマーセッションで、日本を代表する企業がAI活用の"リアル"を語ります。40社を超える協賛スポンサー企業の協力のもと、AI時代のデータ基盤モダナイズ、データとAIの親和性向上、セキュアなAIエージェント活用まで、明日から動き出せるインサイトが一堂に集結します。

キーノートでは、Snowflake Inc. CEOのSridhar Ramaswamy（スリダール・ラマスワミ）とプロダクト担当EVPのChristian Kleinerman（クリスチャン・クライナマン）に加え、ゲストスピーカーとして、1日目は日産自動車株式会社、富士フイルム株式会社、Anthropic、2日目は三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社、株式会社サイバーエージェントの登壇を予定しています。

ハンズオンセッション さらに本年は、Snowflakeの機能を実際に操作して体験できるハンズオンセッションもご用意しています。各セッションは席数に限りがあるため、すべて抽選制となります。詳細およびタイムテーブルにつきましては、イベント公式サイトにてご確認ください。

初めてのSnowflake AI 〜 ビジネスユーザ編 〜 AI活用に関心のあるビジネスパーソンを対象に、PC持参でSnowflake AIの基本活用法を1時間で体験・習得する実践型セッションです。

初めてのSnowflake 〜 データエンジニア編 〜 エンジニアやアーキテクトを対象に、プラットフォームの基礎からAI活用まで、Snowflake AI データクラウドの一連の機能を4時間の実践的な演習（PC持参）で習得いただきます。

金融、製造、小売、ヘルスケア・ライフサイエンス、通信、メディア、物流、あらゆる業界の先行企業が、それぞれの現場で掴んだ知見を持ち寄ります。ここでしか聞けない実践知の連鎖が、あなたの次の一手を照らします。ビジネスに確かな成果をもたらす、AIとデータの可能性をぜひご覧ください。詳細はイベント公式サイトをご覧ください。

開催概要 開催日時 2026年9月10日(木)・11日(金) 会場 グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール（東京都港区高輪3-13-1） 参加費 無料 申し込み イベント公式サイトで要事前申し込み

キーノート 登壇者およびゲストスピーカー １日目

Snowflake Inc., プロダクトEVP Christian Kleinerman (クリスチャン・クライナマン)

Snowflake合同会社, 社長執行役員 浮田 竜路

Snowflake合同会社, Product, Developer Experience Lead Developer Advocate 田中 翔

日産自動車株式会社 執行職 / チーフデジタルインフォメーションオフィサー(CDIO) 平川 静 氏

富士フイルム株式会社, フェロー 杉本 征剛 氏

Anthropic, Head of Applied AI, APAC Natalie Mead (ナタリー・ミード) 氏

２日目

Snowflake Inc., CEO Sridhar Ramaswamy (スリダール・ラマスワミ)

Snowflake Inc., APJ プレジデント 兼 会長執行役員 Jon Robertson (ジョン・ロバートソン)

Snowflake合同会社, 社長執行役員 浮田 竜路

Snowflake合同会社, 執行役員 ソリューションエンジニアリング統括本部長 井口 和弘

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社, 執行役員 松本 宗寿 氏

株式会社サイバーエージェント, 執行役員 / AIオペレーション室 室長 上野 千紘 氏

株式会社サイバーエージェント, グループIT推進本部 全社データ技術局 局長 鷹雄 健 氏

ブレイクアウトセッション 登壇予定企業（五十音順） １日目

株式会社I-ne

NTT東日本株式会社

小野薬品工業株式会社

株式会社かんぽ生命保険

株式会社ぐるなび

株式会社JMDC

塩野義製薬株式会社

全日本空輸株式会社

株式会社デンソー

東京海上日動システムズ株式会社

日産自動車株式会社

野村ホールディングス株式会社

パナソニック コネクト株式会社

Vポイントマーケティング株式会社

富士フイルムホールディングス株式会社

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

三井物産流通グループ株式会社

三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

２日目

アストラゼネカ株式会社

いすゞ自動車株式会社

株式会社NTTドコモ

ENEOSホールディングス株式会社

カタリナマーケティングジャパン株式会社

カバー株式会社

KDDI株式会社

株式会社サイバーエージェント

JALデジタル株式会社

株式会社ドコモSMTBネット銀行

セイノーホールディングス株式会社

ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社

中外製薬株式会社

株式会社dataX

日清食品ホールディングス株式会社

日本航空株式会社

日本電気株式会社

株式会社ポーラ・オルビスホールディングス

三井住友カード株式会社

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

三菱食品株式会社

三菱電機株式会社

株式会社リクルート

株式会社リコー

株式会社LayerX

シアターセッション

あいまてっく株式会社

株式会社インテージ

株式会社NTTドコモ

G&Uシステムサービス株式会社

株式会社GA technologies

株式会社シャトレーゼホールディングス

日置電機株式会社

株式会社MIXI

Snowflake Data Superheroes 登壇予定者 (五十音順) ブレイクアウトセッション

是枝 達也 氏 株式会社GA technologies, Data本部 Data Management チーフ

張替 裕矢 氏 (HARRY) クラシル株式会社, Data Engineer

シアターセッション

大野 巧作氏 (Kevin) 株式会社Finatextホールディングス, VP of Data & AI

梶谷 美帆 氏 DATUM STUDIO株式会社, データエンジニアリング本部 プリンシパルエンジニア

小宮山 紘平氏 株式会社truestar, プロダクト開発部 ディレクター

中山 貴博 氏 (civitaspo) 株式会社LayerX, バクラク事業部 BizOps部 データグループ マネージャー

※登壇者等については、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

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