Snowflake、無料のグローバル・トレーニングを通じてデータおよびAI教育のアクセシビリティを拡大

世界中の顧客およびパートナーは無料で受講可能： 講師によるトレーニングとオンデマンド学習の両形式を、30日間のハンズオンラボ利用権を含め用意。あらゆる規模の組織で、Snowflakeを使いこなせる人材の育成を支援

実際の業務に即した学習内容： 3つの職種別コースを設け、すべてのハンズオン（実習）にSnowflake CoCoを導入。実務で活用するAIネイティブなワークフローを実践的に学習

2日間で基礎を習得： 2日間コースまたは自分のペースで進められるコースの集中的なカリキュラムを通じて、業務で活用できる基礎スキルを習得

2026年11月4日 - AIデータクラウドのリーディングカンパニーであるSnowflake合同会社（所在地：東京都中央区、社長執行役員：浮田 竜路、以下Snowflake）は、顧客とパートナーを対象とした無料の基礎トレーニングコース「Snowflake Practitioner (スノーフレイク プラクティショナー)」の提供開始を発表しました。Snowflake Practitionerは、複数の企業・組織から参加できる公開講座、個別の企業・組織向け講座、そして自分のペースで学べるオンデマンド形式で提供されます。データとAIの知識をより多くの人が習得できるよう、顧客およびパートナーに、短期間で体系的に基礎スキルを身につけられる学習機会を提供します。日本語での提供は、2026年11月中旬以降の開始予定です。

Snowflakeは、働く人々や学生、組織がAI時代に活躍できるよう支援し、世界的なAIスキル不足の解消に取り組んでいます。Snowflake Practitionerは、これまで世界中で数十万人が学んできた教育プログラムを拡充するものです。講師によるトレーニングとオンライン学習を無料で提供することで、顧客とパートナーの学習機会をさらに広げます。

AIエージェントを活用する企業、すなわち「エージェンティック・エンタープライズ」では、データを活用して成果を生み出すために求められるスキルが変化しています。データ分析からプラットフォーム運用まで、あらゆるチームが、データに基づく意思決定から実行までを自信を持って進められることが必要です。Snowflakeは、Snowflake Practitionerを通じて、その基盤となる学習機会を顧客とパートナーに提供します。技術的な習熟度を高める上での障壁であるコストを取り除くことで、世界中の顧客やパートナーがデータに関する専門性を競争力につなげられるよう支援します。

Snowflakeの最高マーケティング責任者（CMO）、Denise Perssonは、次のように述べています。

「世界水準のプラットフォーム教育は、すべてのお客様やパートナーとの関係の出発点であるべきです。Snowflake Practitionerは、お客様とパートナーが利用開始時から必要なトレーニングを受けられるようにし、誰もがAIを使いこなす力を身につけられるよう支援するという、当社の取り組みを体現しています。次世代のデジタルリーダーの育成に向けて、データとAIの基礎スキルを学ぶ機会を広げることは、エージェンティック・エンタープライズに不可欠な共通理解の形成につながります。これにより、組織全体が部門を問わず、インサイトをより迅速に行動へとつなげられるようになります」

すべてのデータチームの価値創出までの時間を短縮

AI時代には、チームがデータを理解し、使いこなす力をいかに早く身につけられるかが、競争力を左右します。Snowflake Practitionerは、この力を育むために設計された2日間のハンズオンコースであり、「共に学び、個別に実践する」というモデルに基づいています。受講者は共通の講義で基礎知識を学んだ後、それぞれの業務に即した職種別のハンズオンに取り組みます。

以下の3つの職種別コースを通じて、自身の業務に直結するスキルを習得できます。

データアナリスト： クエリの実行、レポート作成、データの可視化、AIを活用した分析を学びます。

データエンジニア： データパイプライン、データの取り込みと変換、オーケストレーション（処理の実行順序や連携の管理）を学びます。

プラットフォーム管理者： セキュリティ、ロール管理、コスト管理、アクセスコントロール、監視に関する基礎スキルを身につけます。

データチーム向けのコーディングエージェント「Snowflake CoCo」を、3つのコースすべてのハンズオンに導入しています。受講者は最初のセッションから、実務で使用するAIネイティブなツールを活用して学べます。

Swedbankのデータ＆プラットフォームエンジニアリングリード、Jelena Korotõtš氏は、次のように述べています。

「Snowflake Practitionerでは、概論にとどまらず、それぞれの役割に応じてすぐに使えるスキルをチーム全体で習得できました。初回の受講者からのフィードバックを踏まえ、2027年にかけて定期的な研修を計画しています。このトレーニングは、新たなメンバーの受け入れとデータ人材の育成・拡充に欠かせないものとなり、構想から実行までの時間短縮に役立つと考えています。受講者からは特に、ハンズオンを通じた学習と実務に即した指導が高く評価されました。こうした学習は、習得した知識を実際の業務に応用し、組織全体のデータ活用能力を高めることにつながります」

Snowflake Practitionerは、顧客やパートナー企業、そして個人がSnowflakeの活用を深める際に、必要なトレーニングを受ける上での障壁を取り除きます。組織内でSnowflakeの利用が広がるにつれて、受講者は職種別の専門トレーニングで知識を深め、業界で認められているSnowflakeの公式認定資格「SnowPro Certification」の取得を目指すこともできます。1

詳細情報

Snowflake Practitionerは現在、北米で受講できます。日本語での提供は、2026年11月中旬以降の開始予定です。講師によるトレーニングへのお申し込み、またはオンデマンド版のご利用については、こちらをご覧ください。ハンズオン実習へのアクセス権は30日間有効です。コースの詳細な利用規約および受講要件については、training.snowflake.com をご覧ください。

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1 認定試験の受験料がかかります。

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