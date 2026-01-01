Snowflake、「2026 Snowflake Partner Awards」日本の受賞企業を発表

日本の優れたパートナー5社を選出 ：イノベーション、実行、顧客重視の分野で際立った功績をあげた、NTTデータ、アシスト、日本電気（NEC）、SCSK、primeNumberの5社がSnowflake Partner Awardsを受賞。

最高峰「Partner of the Year」はNTTデータ ：日本およびAPJ地域における卓越した実績に加え、グローバルイベント「Snowflake Summit 26」での複数アワード受賞が高く評価。

データとAIによるビジネス変革とエコシステム拡大を牽引：各受賞パートナーは、業界特化型ソリューション、独自のAI自社実践、データクラウド上での製品構築などを通じて顧客価値創造に貢献。

2026年9月10日 – AIデータクラウドのリーディングカンパニーであるSnowflake 合同会社（所在地：東京都中央区、社長執行役員：浮田 竜路、以下Snowflake）は、2026年のSnowflake Partner Awardsが選出され、日本からは5社が受賞したことをお知らせいたします。さらに、Partner of the Yearに選出された株式会社NTTデータは、2026年6月に米国・サンフランシスコにて開催された年次イベント「Snowflake Summit 26」において、「APJ Services Implementation Partner of the Year」と「APJ CoCo Catalyst Adoption Partner of the Year」を合わせて受賞しています。

Snowflake Partner Awardsとは

Snowflake Partner Awardsは、イノベーション、実行、顧客重視の分野で際立った功績をあげた世界中のパートナーを称えるものです。Snowflakeのパートナーは、データ、AI、アプリケーションが現在のビジネス価値を生み出し、共通の顧客に未来を築くインスピレーションを与える上で中心的な役割を果たしています。

今年は、部門横断的なパネルがデータドリブンな基準でパートナーを評価し、パイプラインの生成、イノベーション、カスタマーサクセスへの影響を評価しました。このアワードは、さまざまな業界や地域のパートナーを表彰するもので、Snowflakeの成長と世界中でのSnowflake AIデータクラウドの導入促進にSnowflakeが不可欠な役割を強調しています。

Snowflake Partner Awardsの日本企業の各賞は以下の通りです。

株式会社NTTデータ（所在地：東京都江東区）

受賞部門：Partner of the Year

このアワードは、Snowflakeとのパートナーシップにおいて、あらゆる側面で、総合的な卓越性を示した企業に贈られる最高峰の栄誉になります。受賞パートナーは、顧客の成功、イノベーション、事業成長、そしてSnowflakeのミッションとの戦略的な連携において、傑出した功績を達成しました。Snowflakeのエコシステムに大きく貢献し、データクラウドへの変革を牽引する真のリーダーとして称えられます。

受賞理由

NTTデータは比類ない功績により、日本およびAPJ地域全体における最高峰のパートナーとしての地位を確立しました。同社は「Snowflake Summit」において「APJ Data Cloud Services Implementation Partner of the Year」を受賞したほか、「APJ CoCo atalyst Adoption Partner of the Year」も獲得。これは、NTTデータがSnowflakeの先進的なAI機能を自社内で積極的に活用しつつ、エンタープライズ顧客へ革新的なAIソリューションを提案・提供してきた高い実績を証明するものです。その目覚ましいイノベーション、事業成長、Snowflakeへの貢献は本アワードを受賞するに最もふさわしいパートナーです。

受賞コメント

株式会社NTTデータ, テクノロジービジネス事業本部 本部長 野崎 大喜 氏

「Partner of the Year」という最高峰の栄誉を賜り、大変光栄に存じます。当社は Snowflake との強固なパートナーシップのもと、さまざまな業界のお客さまにSnowflake AI データクラウドを活用したデータ・AI 基盤やソリューションを提供し、AI 活用をご支援してまいりました。また、2026 年 6 月に「APJ CoCo atalyst Adoption Partner of the Year」を受賞するなど、当社自身においても Snowflake の AI 機能の活用に積極的に取り組んでいます。今後も Snowflake との連携をさらに深化させ、データと AI の力を通じて、お客さまのビジネス変革と新たな価値創出を支援し、企業や社会におけるデータ・AI 活用のさらなる発展に貢献してまいります。

株式会社アシスト（所在地：東京都千代田区）

受賞部門：Industry Solution Partner of the Year

このアワードは、Snowflakeデータクラウド上で革新的かつ業界に特化したソリューションを開発・導入し、卓越した専門性を示した日本のパートナー企業を表彰するものです。受賞パートナーは、Snowflakeの機能を活用して特定の業界課題を解決し、顧客に大きなビジネス価値と具体的な成果を提供した実績を持つ企業となります。

受賞理由

アシストは、新規顧客獲得で顕著な実績を残しており、特に日本の基幹産業の1つである製造業に向けて、Snowflakeを活用したアナリティクス・データ活用の推進に決定的な役割を果たしました。さらに同社は、Sigma Computingをはじめとする最先端のISVソリューションの展開にも注力し、製造業の顧客における先進的なデータニーズの開拓とSnowflakeエコシステムの拡大に大きく貢献しています。

受賞コメント

株式会社アシスト, 上席執行役員 DX技術本部長 田畑 哲也 氏

このたび、Snowflake Partner Awardsにおいて「Industry Solution Partner of the Year」を受賞できましたことを、大変光栄に存じます。アシストは2023年5月にSnowflakeの取り扱いを開始して以来、製造業のお客様を中心に新規顧客の開拓・導入支援に積極的に取り組み、業務課題の整理からデータ基盤の整備、分析・活用の定着まで一貫して伴走支援してまいりました。また、Sigmaをはじめとする周辺ソリューションとの組み合わせ提案を通じ、お客様の多様なデータ活用ニーズにお応えしてきました。今回の受賞は、Snowflake合同会社の皆様、関係者の皆様、そしてアシストを信頼し導入いただいたお客様のご支援・ご期待の賜物です。心より感謝申し上げます。今後も、50年以上にわたるデータ活用の実績とノウハウをSnowflakeと掛け合わせ、お客様のデータ活用高度化と日本におけるSnowflakeの普及・発展に尽力してまいります。

日本電気株式会社（所在地：東京都港区）

受賞部門：Innovation Partner of the Year

このアワードは、Snowflake AI データクラウドの可能性を広げ、画期的なソリューションを生み出す上で、卓越した創造性と独創性を発揮したパートナー企業に贈られます。受賞パートナーは、Snowflakeを独自の形で活用し、複雑なデータ課題を解決することで顧客に新たな機会をもたらしました。その功績は、革新的なアプリケーション、システム連携、または独自の手法を導入したことによるものです。

受賞理由

日本電気（NEC）は、自社の経営意思決定基盤「NEC経営コックピット」にSnowflake CoWorkを組み合わせることで、経営層が自らデータへアプローチし、即断即決できる環境を実現しました。この自社実践で得た知見を顧客支援に直結させるという独自の強みにより、構想策定から定着まで一気通貫で支援する体制を提供。これまでに構築してきた確かな信頼と実績が高く評価されました。

受賞コメント

日本電気株式会社, データ＆アナリティクス事業担当役員 Corporate Executive 森 英人 氏

このたびの受賞を大変光栄に思います。NECは、自らをゼロ番目のクライアントと位置付ける「クライアントゼロ」の考え方のもと、Snowflakeを活用したデータドリブン経営を実践してまいりました。今回の受賞は、その自社実践を通じて培った知見やノウハウをお客様のデータ活用高度化やAX推進に展開し、新たな価値創出を支援してきた取り組みをご評価いただいたものと受け止めています。今後もSnowflake社との連携をさらに強化し、AIとデータ活用による企業変革の実現に貢献してまいります。

SCSK株式会社（所在地：東京都江東区）

受賞部門：Rising Star Partner of the Year

このアワードは、Snowflakeとの連携において、急速に台頭しているパートナー企業の中から、目覚ましい成功を収めた企業を表彰するものです。受賞パートナーは、Snowflakeへの多大な貢献、迅速な能力向上、そしてSnowflake AI Data Cloudへの強いコミットメントを示し、エコシステムにおける将来のリーダーとしての地位を確固たるものにしました。

受賞理由

SCSKは、2024年末にSnowflakeのセレクトパートナーおよびリセラーパートナーとなって以降、電力・エネルギー、金融、ヘルスケア、製造などの多岐にわたる業界でSnowflakeの新規顧客獲得を力強く推進しました。今後の成長に向けた盤石な基盤を築いた実績とコミットメントが高く評価されました。

受賞コメント

SCSK株式会社, ITインフラサービス事業グループ クラウド事業本部長 白川 正人 氏

このたびは、「Rising Star Partner of the Year」という大変栄誉ある賞をいただき、心より感謝申し上げます。日本の労働力人口が減少する中、企業が持つデータを経営資産として最大限活用することが今後の競争力の源泉になると考えており、Snowflakeはその実現のために重要な武器の一つであるとの可能性を信じ推進してきました。今回の受賞を励みに、データとAIで日本企業の変革に貢献してまいります。

株式会社primeNumber（所在地：東京都品川区）

受賞部門：Data Cloud Products Partner of the Year

このアワードは、差別化された市場をリードする機能を通じ、優れたイノベーションを実現したデータクラウドプロダクトパートナーを称えるものです。受賞パートナーは高度なアナリティクス、AI/MLを活用したプロダクト、あるいは斬新なデータのマネタイズ手法のいずれかを通じて顧客に新しい価値をもたらし、データクラウドができることの可能性を広げる、独自の先見性のあるソリューションを創出しました。

受賞理由

primeNumber が提供する「TROCCO」は、主要な国内SaaSプラットフォームといった日本特有のデータソースをネイティブにサポートし、完全な日本語UIを提供しています。顧客企業がSnowflakeへデータを「接続」するだけでなく、データクラウド上でデータ基盤やデータプロダクトを「構築」「運用」するところまでを支援しており、日本市場におけるSnowflakeの活用を強力に後押ししています。

受賞コメント

株式会社primeNumber, 代表取締役CEO 田邊 雄樹 氏

この度「Data Cloud Products Partner of the Year」を受賞できましたこと、大変光栄に存じます。私たちはクラウドETL「TROCCO」を通じて、国内主要SaaSとのネイティブ連携や完全日本語UIなど、お客様のニーズに寄り添ったプロダクト開発を進めてまいりました。こうした取り組みが日本におけるSnowflakeエコシステムの拡大に貢献できたことを、非常に喜ばしく感じております。今後はSnowflakes様との連携をより一層深化させ、「TROCCO」や「COMETA」といったプロダクトサービスの連携にとどまらず、お客様のデータ・AIに関わる経営課題の解決をコンサルテーションや導入まで含めフルサポートし、「あらゆるデータを、ビジネスの力に変える」というビジョンの実現に邁進してまいります。

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