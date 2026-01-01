自動パフォーマンス改善に加え、お客様のワークロードの最適化に役立つ機能改善にも重点的に投資しています。自動クラスタリング、マテリアライズドビュー、検索最適化はその代表的な例であり、いずれもインテリジェントなデータ処理技術によってクエリを高速化します。これらの機能は、ゼロメンテナンスで簡単に構成できるようゼロから設計されており、できるだけ迅速かつ効率的にデータから結果を得ることに集中できます。

自動クラスタリングは、クエリが同じ列に対してフィルタリング、集約、結合を繰り返すテーブルの最適化に役立ちます。クラスタリングキーを指定するだけで、Snowflakeが自動的にテーブルを適切なクラスタリング状態に維持します。2024年の初めから、私たちは自動クラスタリングのコア実行エンジンにいくつかの大幅な性能と効率の改善を提供してきました。その結果、自動クラスタリングのメンテナンスコストが平均で10%以上削減されました。当社の最大のお客様は30%以上のコスト削減を達成し、特定のテーブルで最大50%のコスト削減を達成しました。



同様に、検索最適化サービスとマテリアライズドビューのパフォーマンスと効率にも多大な投資を行っています。検索最適化は、ポイント検索クエリ、非常に選択的なクエリ、およびアプリケーション、ネットワーク、インフラストラクチャログなどの大量の半構造化データを伴うクエリのパフォーマンスを桁違いに向上させる強力な機能です。この最適化は、Snowflakeの新しい検索機能とシームレスに連携します。この機能では、特定の列内または複数のテーブルで、完全に一致する文字やテキストを検索できます。これらの機能を組み合わせることで、可観測性ドメイン、特に数十億行をほぼリアルタイムで分析する必要があるログ分析やサイバーセキュリティで特に価値を発揮します。Snowflakeのマテリアライズドビューは、クエリからデータセットをプリコンピュート（「マテリアライズ」）し、結果を最新かつ一貫性のある状態に自動的に維持することで、頻繁または複雑なクエリ（売上や使用状況に関するBIダッシュボードビュー、半構造化データの分析など）のパフォーマンスを向上させます 。



当社の投資により、お客様にコスト削減を伝えられることを嬉しく思います。8月1日付で、検索最適化とマテリアライズドビューの維持にかかる価格をすべての展開で80%引き下げました。（最新のクレジットレートは、Snowflake料金体系ページの消費テーブルの表5を参照してください。）

