データエグゼクティブはこの1年間、災害への備えとしてあらゆる課題に取り組んできました。1年前、多くのデータリーダーが油断していました。従業員は新世代のAIツールを熱心に採用し、すべてのAIイニシアチブへの関心を高めました。生成AIは社内に浸透しており、Gartner® Hype Cycle for Artificial Intelligence™（人工知能のハイプサイクル）I（2023年）では、生成AIはPeak Of Inflated Expectationセグメントに位置付けられています1。しかし同時に、CDOを対象とした調査では、データリーダーの半数以上が採用の拡大に正式に対処していなかったことも報告されています。イケてる ! ?そうでもないですね。

データエグゼクティブが、効果的なAIプログラムの計画、実行、スケーリングに関する教訓とベストプラクティスを共有しています。効果的なAIの実現に向けて、多くの AIデータリーダーにお話をうかがいました。誰もが、オープンソース生成AIが無許可で使用されているのを目の当たりにし、これらの活動を社内で行うことに急いでいました。新たな需要は、データとAIの戦略を定義（または改良）し、大規模かつ効果的に実行する能力を確保するための触媒となりました。

多くの場合、効果的なAIへの移行は、十分な教育を受けることから始まります。データリーダーは、AIの約束の伝道と実装の課題のバランスを取ります。多くの場合、期待値を設定することが重要です。Siemens Energy社のCDOであるMicheline Casey氏は次のように述べています。「取締役会メンバーはAIが大好きです。しかし、これはマジック8ボールではありません。それを揺さぶり、答えを得ることはできません。私たちは、そのメリットを実現するために必要な能力とスキルについて、取締役会の教育を続けています。」

実験により、データチームはアイデアを試し、新しいスキルを構築できます。しかし、効果的な事業化、組織全体への拡大、会社のDNAへの新機能の埋め込み、つまりAIドリブン型トランスフォーメーションを実現するのは、組織やプロセスの変更です。