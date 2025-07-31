Solution Brief
Optimisez vos dépenses Snowflake
Utilisez vos contrats Snowflake Capacity pour acheter des solutions auprès de partenaires de Snowflake.
Les besoins de votre entreprise évoluent. Snowflake vous aide à mieux rentabiliser vos dépenses pour vous adapter¶.
La liste de nos partenaires n’est pas exhaustive, consultez la page Snowflake Marketplace pour en savoir plus.
Donnez la priorité aux besoins de votre entreprise. Orientez vers des solutions partenaires une partie des dépenses engagées pour Snowflake.
Simplifiez votre gestion budgétaire grâce à votre engagement de consommation Snowflake. Vos équipes peuvent acquérir les solutions partenaires éligibles dont elles ont besoin, sans solliciter de budget supplémentaire. Snowflake prend en charge les paiements aux partenaires afin de simplifier la gestion des fournisseurs et d'accélérer le processus d'achat.
La Marketplace Snowflake regroupe des centaines de fournisseurs de solutions de données, d’IA et SaaS, dont beaucoup acceptent les paiements via ce programme. Il vous suffit d’appliquer votre contrat existant lorsque vous acceptez l’offre d’un partenaire sur la Marketplace.
Avantages
Stratégie de dépenses
Gagnez en visibilité sur vos investissements. Centralisez dans Snowflake vos dépenses liées aux solutions partenaires pour disposer d’une vue consolidée de vos achats data et IA. Vous renforcez votre pouvoir de négociation, améliorez votre visibilité sur les usages et simplifiez la répartition des coûts entre les différents services.
Écosystème de partenaires
La Marketplace Snowflake réunit un large éventail de solutions partenaires, allant des données prêtes pour l'IA, des contenus et des agents IA aux applications natives et aux solutions SaaS intégrées. Grâce au Marketplace Capacity Drawdown Program, vous pouvez acquérir plus facilement les offres de partenaires de référence tels que dbt, Fivetran, Immuta, Monte Carlo et Matillion.