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Snowflake World Tour Paris | 15 Octobre 2026

Découvrez comment les équipes dirigeantes déploient les agents à grande échelle.

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MARKETPLACE SNOWFLAKE

Marketplace CapacityDrawdown Program

Les besoins de votre entreprise évoluent. Snowflake vous aide à mieux rentabiliser vos dépenses pour vous adapter.

La liste de nos partenaires n’est pas exhaustive, consultez la page Snowflake Marketplace pour en savoir plus.

Worker reviewing paperwork with customer
WEBINAIRE

Add Flexibility to Your Snowflake Spend

Découvrez le Marketplace Capacity Drawdown Program. Les clients Snowflake éligibles bénéficient d’une plus grande flexibilité et peuvent utiliser leur engagement de consommation pour acquérir plus rapidement des données et des solutions SaaS proposées par les partenaires de la Snowflake Marketplace.
Flexibility

Flexibilisez vos dépenses Snowflake

Donnez la priorité aux besoins de votre entreprise. Orientez vers des solutions partenaires une partie des dépenses engagées pour Snowflake.

Cost Savings

Simplifiez l’acquisition de solutions partenaires

Simplifiez votre gestion budgétaire grâce à votre engagement de consommation Snowflake. Vos équipes peuvent acquérir les solutions partenaires éligibles dont elles ont besoin, sans solliciter de budget supplémentaire. Snowflake prend en charge les paiements aux partenaires afin de simplifier la gestion des fournisseurs et d'accélérer le processus d'achat.

Snowflake Marketplace (Icon)

Travaillez avec des partenaires qui comptent pour vous

La Marketplace Snowflake regroupe des centaines de fournisseurs de solutions de données, d’IA et SaaS, dont beaucoup acceptent les paiements via ce programme. Il vous suffit d’appliquer votre contrat existant lorsque vous acceptez l’offre d’un partenaire sur la Marketplace.

Avantages

Augmenter le ROI de Snowflake en consolidant les dépenses sur la plateforme

Stratégie de dépenses

Transformez vos dépenses data et IA en avantage stratégique

Gagnez en visibilité sur vos investissements. Centralisez dans Snowflake vos dépenses liées aux solutions partenaires pour disposer d’une vue consolidée de vos achats data et IA. Vous renforcez votre pouvoir de négociation, améliorez votre visibilité sur les usages et simplifiez la répartition des coûts entre les différents services.

Consultez le blog
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Écosystème de partenaires

Rentabilisez votre investissement Snowflake grâce aux solutions partenaires

La Marketplace Snowflake réunit un large éventail de solutions partenaires, allant des données prêtes pour l'IA, des contenus et des agents IA aux applications natives et aux solutions SaaS intégrées. Grâce au Marketplace Capacity Drawdown Program, vous pouvez acquérir plus facilement les offres de partenaires de référence tels que dbt, Fivetran, Immuta, Monte Carlo et Matillion.

Découvrez les offres de nos partenaires

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* Private preview, Public preview, Coming soon

 #Au 31 juillet 2025 

¶ Uniquement disponible dans certaines régions. Consultez la documentation pour tous les détails du programme.