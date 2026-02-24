CoCo CLI prend en charge toutes les données, où qu’elles soient

Au début du mois, lors de BUILD London, nous avons annoncé la mise en disponibilité générale de CoCo CLI, conçue pour transformer la façon dont les spécialistes des données utilisent l’AI Data Cloud de Snowflake et y créent des solutions.

Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer qu’en plus de couvrir de bout en bout les workflows Snowflake, CoCo CLI étend désormais sa prise en charge à tous les systèmes de données, à commencer par les systèmes de data engineering dbt et Apache Airflow®1. Il permet aux développeurs de créer plus rapidement des transformations, d’optimiser les workflows d’orchestration et de déboguer avec tout le contexte nécessaire.

Nous lançons également le premier abonnement Snowflake en libre-service, afin d’aider les développeurs à prendre rapidement en main CoCo CLI et à travailler avec toutes les données, où qu’elles soient.

Le data engineering agentique au service des data stacks modernes

Les data stacks modernes couvrent plusieurs systèmes, ce qui rend les workflows de data engineering particulièrement complexes et gourmands en ressources.

Lorsqu’un pipeline tombe en panne, la perte de productivité et l’érosion de la confiance dans les données engendrent des coûts cachés considérables. Les défis auxquels font face les data engineers sont clairs : créer, gérer, optimiser et faire évoluer les pipelines de données exige de jongler avec plusieurs outils complexes. Si Snowflake propose de puissantes solutions natives telles que Dynamic Tables et Snowpark, de nombreuses organisations utilisent un écosystème d’outils varié, notamment dbt pour la transformation et Apache Airflow pour l’orchestration. Gérer manuellement cet écosystème multisystème est complexe et exige une expertise pointue.

Pour relever directement ces défis, CoCo CLI comprend et prend désormais en charge les modèles dbt et Apache Airflow courants. Il met à la disposition des équipes des compétences optimisées qui maîtrisent en profondeur les schémas, les dépendances et la logique d’orchestration grâce au langage naturel.

Avec CoCo CLI, les équipes peuvent :

Trouver facilement les données dont elles ont besoin : demandez « Quelles tables contiennent le chiffre d’affaires ? » et obtenez des résultats filtrés selon le contrôle d’accès basé sur les rôles, la traçabilité dbt et des statistiques en temps réel, plutôt que du code obsolète.

Créer et optimiser plus vite : pour générer des modèles dbt, il suffit de demander à CoCo CLI de « créer un modèle CLV qui associe orders et customers ». Les utilisateurs peuvent également comparer automatiquement les résultats, déboguer avec tout le contexte nécessaire et obtenir des correctifs qui compilent réellement.

Mettre en place une orchestration prête pour la production : Créer des DAG Airflow tenant compte des dépendances, puis déboguer de la tâche à la requête..