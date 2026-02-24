CoCo CLI prend en charge toutes les données, où qu’elles soient

Au début du mois, lors de BUILD London, nous avons annoncé la mise en disponibilité générale de CoCo CLI, conçue pour transformer la façon dont les spécialistes des données utilisent l’AI Data Cloud de Snowflake et y créent des solutions.
Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer qu’en plus de couvrir de bout en bout les workflows Snowflake, CoCo CLI étend désormais sa prise en charge à tous les systèmes de données, à commencer par les systèmes de data engineering dbt et Apache Airflow®1. Il permet aux développeurs de créer plus rapidement des transformations, d’optimiser les workflows d’orchestration et de déboguer avec tout le contexte nécessaire.
Nous lançons également le premier abonnement Snowflake en libre-service, afin d’aider les développeurs à prendre rapidement en main CoCo CLI et à travailler avec toutes les données, où qu’elles soient.
Le data engineering agentique au service des data stacks modernes
Les data stacks modernes couvrent plusieurs systèmes, ce qui rend les workflows de data engineering particulièrement complexes et gourmands en ressources.
Lorsqu’un pipeline tombe en panne, la perte de productivité et l’érosion de la confiance dans les données engendrent des coûts cachés considérables. Les défis auxquels font face les data engineers sont clairs : créer, gérer, optimiser et faire évoluer les pipelines de données exige de jongler avec plusieurs outils complexes. Si Snowflake propose de puissantes solutions natives telles que Dynamic Tables et Snowpark, de nombreuses organisations utilisent un écosystème d’outils varié, notamment dbt pour la transformation et Apache Airflow pour l’orchestration. Gérer manuellement cet écosystème multisystème est complexe et exige une expertise pointue.
Pour relever directement ces défis, CoCo CLI comprend et prend désormais en charge les modèles dbt et Apache Airflow courants. Il met à la disposition des équipes des compétences optimisées qui maîtrisent en profondeur les schémas, les dépendances et la logique d’orchestration grâce au langage naturel.
Avec CoCo CLI, les équipes peuvent :
Trouver facilement les données dont elles ont besoin : demandez « Quelles tables contiennent le chiffre d’affaires ? » et obtenez des résultats filtrés selon le contrôle d’accès basé sur les rôles, la traçabilité dbt et des statistiques en temps réel, plutôt que du code obsolète.
Créer et optimiser plus vite : pour générer des modèles dbt, il suffit de demander à CoCo CLI de « créer un modèle CLV qui associe orders et customers ». Les utilisateurs peuvent également comparer automatiquement les résultats, déboguer avec tout le contexte nécessaire et obtenir des correctifs qui compilent réellement.
Mettre en place une orchestration prête pour la production : Créer des DAG Airflow tenant compte des dépendances, puis déboguer de la tâche à la requête..
« Cortex Code transforme notre approche de l’analytique agentique chez Braze. Grâce à sa compréhension native de nos jeux de données, de nos schémas et de nos colonnes, nos ingénieurs passent moins de temps à rassembler les éléments de contexte et peuvent se concentrer davantage sur l’obtention de résultats précis et directement exploitables. Nous l’utilisons pour des intégrations de données toujours plus complexes, ainsi que pour automatiser et enrichir notre couche d’analyse. Nous faisons ainsi évoluer l’analytique structurée vers une approche plus dynamique, plus expressive et plus performante. »
Spencer Burke
SVP of Growth at Braze
Nos tests rigoureux ont démontré que CoCo est plus précis et plus efficace que les outils de codage génériques pour les tâches qui exigent une compréhension approfondie de votre data stack :
Précision accrue : nous avons soumis CoCo et Claude Code à l’ensemble des tâches ADE-Bench avec dbt et Snowflake, en utilisant le même modèle sous-jacent, Claude Opus 4.6. CoCo a mené à bien 28 tâches sur 43 (65 %), contre 25 sur 43 (58 %) pour Claude Code..
Efficacité accrue : CoCo a nécessité près de 50 % d’appels en moins au total pour parvenir à la bonne solution, avec notamment 2 fois moins de lectures de fichiers et 4 fois moins de commandes bash. Cette efficacité repose sur une approche native SQL utilisant l’outil snowflake_sql_execute, qui permet une exécution native dans Snowflake et une exploration plus poussée des cibles..
Et ce n’est qu’un début : nous continuerons d’étendre la prise en charge à d’autres outils de data engineering.
« Cortex Code a transformé le développement de solutions chez evolv Consulting en établissant une connexion directe et contextualisée avec l’écosystème Snowflake. Notre équipe peut ainsi interagir de manière fluide avec les bases de données, les objets et les dépôts Git. Grâce aux modèles les plus avancés disponibles, tels que Claude Opus 4.6, la version en ligne de commande de Cortex Code peut pratiquement “tout faire”, du développement d’applications React complètes aux tâches complexes d’ingénierie des données. Dès les 20 premiers jours d’utilisation, nous avons ainsi gagné plus de 500 heures, soit une valeur estimée à près de 100 000 dollars. »
Trent Foley
Chief Technology Officer at evolv Consulting
Un choix de modèles élargi, adapté aux exigences de vos charges de travail
Nous savons que chaque organisation a des exigences et des priorités qui lui sont propres en matière de charges de travail et de sélection des modèles. Afin d’offrir aux utilisateurs de CoCo CLI un choix complet sans qu’ils aient à chercher ailleurs, nous élargissons notre offre avec OpenAI GPT 5.2. Ce nouveau modèle complète notre gamme actuelle de modèles Anthropic de pointe, Claude Opus 4.6 et Claude Sonnet 4.6. Les utilisateurs peuvent ainsi trouver le juste équilibre entre qualité, latence, coût et gouvernance selon leurs besoins.
Contrôles et gouvernance d’entreprise pour une IA de confiance
Tout en élargissant l’accès, nous restons déterminés à proposer les fonctionnalités de sécurité et de gouvernance dont les entreprises ont besoin. Nos nouvelles fonctionnalités de contrôle administratif et de gouvernance offrent des options d’administration efficaces pour gérer les accès, les politiques d’utilisation et les autorisations dans la configuration de CoCo. Les développeurs peuvent ainsi accélérer leur travail grâce à une assistance basée sur l’IA, tout en aidant les organisations à assurer leur conformité à leurs normes de sécurité, aux exigences réglementaires et à leurs cadres de gouvernance opérationnelle.
Abonnement CLI : une nouvelle façon de se lancer
CoCo CLI change radicalement la façon dont les équipes data travaillent en apportant une assistance intelligente et contextuelle à chaque composant de votre data stack, que vous créiez vos solutions sur Snowflake, dbt ou Apache Airflow, ou sur plusieurs systèmes. Avec un choix de modèles élargi et des fonctionnalités de gouvernance dignes des grandes entreprises, le moment n’a jamais été aussi propice pour découvrir le data engineering agentique par vous-même.
Afin de rendre CoCo CLI accessible à chaque développeur, nous lançons une nouvelle formule d’abonnement simplifiée. Les clients qui n’utilisent pas Snowflake peuvent ainsi commencer immédiatement à utiliser CoCo CLI.
Si vous disposez déjà d’un compte Snowflake, découvrez-en plus et lancez-vous grâce à la documentation de CoCo CLI.
If you already have a Snowflake account, learn more and get started with Cortex Code CLI documentation.
1 « Apache Airflow » est une marque déposée ou une marque de commerce de l’Apache® Software Foundation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.