C&A construit un empire de la mode data-driven sur le Data Cloud Snowflake

Découvrez comment C&A utilise le Data Cloud Snowflake pour accélérer la création de rapports, démocratiser l’accès aux données et obtenir les informations nécessaires pour s’adapter à l’évolution rapide du monde de la mode.
Avec plus de 1 300 boutiques dans 17 pays européens et plus de 27 000 employés, C&A est l’un des principaux retailers du secteur de la mode en Europe. Chaque jour, C&A reçoit des millions de visiteurs dans ses boutiques en Europe et en ligne. C&A propose une mode de qualité qui s’inscrit dans le temps à des prix accessibles à tous.
Ces dernières années, l’entreprise a cherché à se moderniser en développant son activité en ligne, en intensifiant ses efforts sur des places de marché telles qu’Amazon, en mettant en place un statut de membre exclusif pour ses clients les plus fidèles et en numérisant ses chaînes d’approvisionnement.
L’entreprise a même défini un ensemble de domaines prioritaires dans son Plan de développement « One C&A », afin d’orienter son développement et sa rentabilité dans les années à venir. Le consommateur étant au centre de ses initiatives, C&A espère transformer son offre de produits et la façon dont elle sert ses clients, notamment les modes de rencontre et de communication avec ces derniers.
« Le passage au numérique génère des données, ce qui accroît la nécessité de la numérisation. Nous commençons donc à constater l’effet d’inertie à l’œuvre », explique Mark Stevens, Chief Technology Officer chez C&A. « Cela exige une évolutivité, une flexibilité et une rapidité plus importantes dans la façon dont nous accédons à nos données et dont nous les utilisons pour générer de la valeur. »
L’infrastructure actuelle de l’entreprise, basée sur Teradata, n’était plus adaptée aux ambitions de C&A. Bien souvent, elle ne permettait pas aux équipes de générer leurs rapports dans les temps lors des pics d’activité, ce qui limitait la productivité et l’obtention d’informations. À cela s’ajoutaient d’autres problèmes.
« Son coût était élevé. De plus, étant donné qu’il s’agissait d’une machine on-premise, elle n’était ni extensible ni flexible », indique Rembert Schuster, Domain Lead for Data and Analytics chez C&A. « En outre, l’administration était complexe. Nous devions effectuer de nombreuses maintenances et mises à jour. »
Une migration de grande ampleur effectuée en quelques mois
En 2020, C&A a étudié le Magic Quadrant de Gartner afin de trouver une plateforme de données plus économique et plus simple à utiliser, capable de s’adapter à la croissance de l’entreprise et d’exploiter les données de façon plus utile.
L’entreprise s’est d’abord intéressée à SAP HANA, mais a fini par télécharger les documents d’architecture de Snowflake suite aux recommandations d’un associé, Lutz Bauer, Domain Architect for Data Analytics chez C&A.
« Snowflake correspondait à notre stratégie ERP. Nous avons donc préparé une étude de faisabilité pour comparer les offres de plusieurs clouds », explique-t-il. « Alors que certains ne répondaient tout simplement pas à nos attentes en matière de création de rapports et d’analyses, Snowflake remplissait tous les critères. Son évolutivité fluide a d’ailleurs constitué un argument décisif. »
Comparée à d’autres plateformes, Snowflake offrait également des avantages en matière de rapport coûts/performances, jugés « remarquables » par M. Bauer, qui permettaient à C&A d’évaluer la consommation de chaque service.
Avec l’aide de Snowflake et de son partenaire technologique Target Reply, l’entreprise a pu migrer l’ensemble de son entrepôt de données ainsi que des milliers de lignes de code vers Snowflake en seulement 10 mois, grâce à des convertisseurs intégrés qui ont permis d’automatiser une grande partie du processus.
Aujourd’hui, l’entreprise utilise Snowflake en tant qu’entrepôt de données central et base pour toutes ses activités d’analyses, la plateforme étant capable d’ingérer rapidement toutes ses données issues de ses systèmes ERP et de gestion du cycle de vie, de l’activité de ses clients et de ses applications financières.
Des milliers de rapports toujours livrés à temps
Snowflake a permis d’améliorer l’efficacité des coûts et la rapidité des processus de traitement de données de C&A, rendant la création de rapports bien plus économique et rapide. En outre, l’évolutivité de la plateforme permet à l’entreprise de respecter ses accords de niveau de service.
« Grâce à l’élasticité du système, nous parvenons toujours à finaliser les rapports avant 9 h », affirme M. Bauer. « Nous générons des milliers de rapports. Auparavant, nous étions en retard de plusieurs heures sur nos accords de niveau de service. Toutefois, grâce à Snowflake, nous obtenons les informations dont nous avons besoin, exactement quand nous en avons besoin. »
« Nous apprécions le fait de pouvoir adapter à la hausse un entrepôt, puis à la baisse une fois notre travail terminé afin de réaliser des économies », ajoute M. Schuster. « Cela représente un formidable avantage à nos yeux. »
La simplicité et la facilité d’utilisation de la plateforme offrent également plusieurs avantages pour les activités quotidiennes, qui nécessitent désormais moins de main-d’œuvre. Lorsque l’entreprise utilisait Teradata, les utilisateurs étaient obligés de passer à Linux pour utiliser certains programmes sur leurs systèmes. À présent, ils peuvent tout faire au même endroit. De plus, les maintenances et les mises à jour entièrement gérées ont généré un gain de temps important ainsi que des avantages en matière de performances.
« Auparavant, lorsque nous souhaitions lancer une mise à jour, nous devions nous déconnecter, ce qui signifiait que personne ne pouvait générer de rapports durant ces périodes », indique Andrea Zur Linden, Manager of C&A’s Service Operations Team. « Avec Snowflake, il n’y a aucun temps d’arrêt, ce qui constitue un réel avantage pour nos utilisateurs professionnels. »
« Le débogage a été énormément réduit », ajoute M. Bauer. « Cela a permis de libérer du temps pour nos équipes d’opérations, qui peuvent désormais se concentrer sur des tâches plus stratégiques. Si nous voulions travailler comme aujourd’hui avec notre ancien système, nous devrions agrandir considérablement notre équipe. »
Des environnements de test créés en quelques heures, et non en quelques semaines
Snowflake a également permis d’accélérer le contrôle qualité et l’expérimentation au sein de C&A. L’entreprise peut désormais déployer automatiquement des environnements de données en quelques heures au lieu de plusieurs jours. Les utilisateurs professionnels peuvent ainsi expérimenter sur des données produit et données de production actualisées, et réaliser des tests de contrôle qualité et des études de faisabilité avec une grande précision, le tout sans impacter les autres activités de l’entreprise.
« Notre entreprise peut désormais tester de nouveaux développements dans des environnements utilisant des données produit à jour », souligne M. Bauer. « Dans un marché en constante évolution, il est essentiel d’effectuer des tests sur des données actualisées, ce que nous ne pouvions pas faire avant. »
C&A effectue désormais des tests de façon régulière, ce qui permet de réduire le nombre de problèmes de contrôle qualité et ouvre de nouvelles perspectives pour l’avenir. Par exemple, le nouveau programme d’adhésion de C&A est le fruit de ces expérimentations.
« Toutes les données nécessaires à notre programme de fidélité ont été rendues disponibles en un temps record », affirme M. Bauer. « Grâce au soutien des services professionnels de Snowflake, nous avons simplement ingéré les données brutes et offert une formation rapide sur la façon de les traiter, avant de laisser le champ libre à nos collaborateurs. »
Un véritable empire de la mode numérique
En fin de compte, comme l’explique M. Stevens, Snowflake a fourni à C&A le socle dont elle avait besoin pour devenir une entreprise véritablement polyvalente et numérique :
« Notre réussite passe par le numérique. Nous n’avons pas d’autre choix », explique-t-il. « Disposer d’une plateforme qui donne les moyens aux utilisateurs de travailler rapidement constitue un précieux avantage. Il ne nous reste plus qu’à l’utiliser de la bonne manière. »
Au sein de l’entreprise, Snowflake est perçu comme le point de départ de la démocratisation des données. La plateforme fournit une source de vérité unique à tous les utilisateurs de l’entreprise, afin qu’ils puissent tester les données sans forcément posséder de compétences avancées, tout en garantissant la sécurité en toute simplicité grâce à des outils de gouvernance intégrés de Snowflake.
En outre, le rassemblement des données de l’entreprise dans un seul environnement a fait grimper en flèche sa productivité.
« Nous pouvons désormais respecter nos accords de niveau de service et disposons de la flexibilité, des performances, de la puissance et de l’évolutivité nécessaires pour nos activités futures », affirme M. Schuster. « C’est une période stimulante pour notre entreprise. »