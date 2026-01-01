C&A construit un empire de la mode data-driven sur le Data Cloud Snowflake

Découvrez comment C&A utilise le Data Cloud Snowflake pour accélérer la création de rapports, démocratiser l’accès aux données et obtenir les informations nécessaires pour s’adapter à l’évolution rapide du monde de la mode.

Avec plus de 1 300 boutiques dans 17 pays européens et plus de 27 000 employés, C&A est l’un des principaux retailers du secteur de la mode en Europe. Chaque jour, C&A reçoit des millions de visiteurs dans ses boutiques en Europe et en ligne. C&A propose une mode de qualité qui s’inscrit dans le temps à des prix accessibles à tous.

Ces dernières années, l’entreprise a cherché à se moderniser en développant son activité en ligne, en intensifiant ses efforts sur des places de marché telles qu’Amazon, en mettant en place un statut de membre exclusif pour ses clients les plus fidèles et en numérisant ses chaînes d’approvisionnement.

L’entreprise a même défini un ensemble de domaines prioritaires dans son Plan de développement « One C&A », afin d’orienter son développement et sa rentabilité dans les années à venir. Le consommateur étant au centre de ses initiatives, C&A espère transformer son offre de produits et la façon dont elle sert ses clients, notamment les modes de rencontre et de communication avec ces derniers.

« Le passage au numérique génère des données, ce qui accroît la nécessité de la numérisation. Nous commençons donc à constater l’effet d’inertie à l’œuvre », explique Mark Stevens, Chief Technology Officer chez C&A. « Cela exige une évolutivité, une flexibilité et une rapidité plus importantes dans la façon dont nous accédons à nos données et dont nous les utilisons pour générer de la valeur. »

L’infrastructure actuelle de l’entreprise, basée sur Teradata, n’était plus adaptée aux ambitions de C&A. Bien souvent, elle ne permettait pas aux équipes de générer leurs rapports dans les temps lors des pics d’activité, ce qui limitait la productivité et l’obtention d’informations. À cela s’ajoutaient d’autres problèmes.

« Son coût était élevé. De plus, étant donné qu’il s’agissait d’une machine on-premise, elle n’était ni extensible ni flexible », indique Rembert Schuster, Domain Lead for Data and Analytics chez C&A. « En outre, l’administration était complexe. Nous devions effectuer de nombreuses maintenances et mises à jour. »