Was sind AI Agents? Typen, Anwendungsfälle und Vorteile
AI Agents revolutionieren die moderne Geschäftswelt, indem sie mithilfe fortschrittlicher Algorithmen und Techniken des maschinellen Lernens Aufgaben automatisieren und die Entscheidungsfindung verbessern.
- Übersicht
- Was ist ein AI Agent?
- Die Funktionsweise von AI Agents
- Herausforderungen für AI Agents
- Vorteile durch den Einsatz von AI Agents
- Typen von AI Agents
- Was sind Data Agents?
- Praktische Anwendungen für AI Agents im gesamten Unternehmen
- Branchenanwendungen von AI Agents
- Die Zukunft von AI Agents
- Ressourcen
Übersicht
AI Agents (auch KI-Agenten) revolutionieren die moderne Geschäftswelt, indem sie mithilfe fortschrittlicher Algorithmen und ML-Techniken Aufgaben automatisieren und die Entscheidungsfindung verbessern. Diese Systeme wurden im Hinblick auf den Bedarf an Erkenntnissen aus Unternehmensdaten entwickelt und unterstützen Organisationen bei der Optimierung von Prozessen zur Steigerung von Effizienz und Produktivität. Der Einfluss von AI Agents geht jedoch über die einfache Automatisierung hinaus – sie können komplizierte Aufgaben bewältigen und Entscheidungen treffen. Gegenüber der heute üblichen Standardsoftware ist das ein Quantensprung. Je besser die KI wird, desto mehr werden diese Agents zusammenarbeiten, um Aufgaben zu planen und auszuführen und so die Effizienz von Organisationen zu steigern.
Da Unternehmen künstliche Intelligenz immer stärker nutzen, ist es wichtig, die Rolle und die Auswirkungen von AI Agents zu verstehen. Dieser Artikel erläutert, was sich hinter dem Begriff AI Agents verbirgt, wie sie funktionieren, welche Vorteile sie bieten, welche Typen es gibt, wie sie in der Praxis eingesetzt werden und welche Zukunftsaussichten sie haben.
Was ist ein AI Agent?
Ein AI Agent ist eine Form der künstlichen Intelligenz, die auf eigenständiges Handeln ausgelegt ist. Er kann Entscheidungen treffen, Aufgaben erfüllen und sich ohne ständiges menschliches Zutun an seine Umgebung anpassen. Herkömmliche KI besteht aus regelbasierten Systemen, die für bestimmte Tasks entwickelt wurden und sich auf vordefinierte Algorithmen und Logik stützen, um Funktionen wie Prognosen und Klassifizierungen durchzuführen. Generative KI konzentriert sich auf das Erlernen von Mustern aus großen Datasets, um Inhalte wie Text, Bilder oder Ton zu erstellen. Agentic AI ist ein Quantensprung, denn es nutzt Large Language Models (LLMs) und fortschrittliche Techniken des maschinellen Lernens, um mehrstufige Probleme mit ausgefeilten Schlussfolgerungen und iterativer Planung anzugehen. AI Agents können selbstständig verschiedene Informationsquellen durchsuchen, deren Relevanz, Genauigkeit und Zuverlässigkeit beurteilen und dank erweitertem Urteilsvermögen und besseren Ausführungsfähigkeiten die Ziele der Benutzer:innen erreichen.
In einem Agentic AI System arbeiten mehrere AI Agents zusammen, um komplexe Aufgaben wie die Bearbeitung von Kontoänderungen, die Lösung von Abrechnungsproblemen und die Bereitstellung personalisierter Anreize für eine höhere Kundenzufriedenheit selbständig zu erledigen. Dazu analysieren sie Informationen, die in verschiedenen Formaten und Bereichen eines Unternehmens verstreut sind – z. B. in Datenbanken, auf Webseiten sowie in internen Wikis und E-Mails –, um die zuverlässigsten und neuesten Informationen zu ermitteln. Dann wenden sie logisches Denken (Schlussfolgerungen) an, indem sie Analysen, Mustererkennung und Entscheidungsalgorithmen einsetzen, um Optionen für eine Lösung zu generieren. Nach der Auswahl der besten Option koordinieren sie den Plan und führen ihn aus. Schließlich lernen sie aus den Ergebnissen ihrer Maßnahmen und verbessern sich für das nächste Mal. Diese Fähigkeit, komplexe Aufgaben autonom zu verwalten, auszuführen und daraus zu lernen, ist ein großer Fortschritt gegenüber früheren KI-Iterationen.
Die Funktionsweise von AI Agents
Mithilfe von fortschrittlichen Technologien wie Algorithmen für maschinelles Lernen, Natural Language Processing (NLP) und neuronalen Netzen erledigen AI Agents Aufgaben selbstständig und effizient. Dank dieser Technologien können AI Agents große Datenmengen analysieren, komplizierte Muster erkennen und menschenähnliche Reaktionen erzeugen. Durch ständiges Lernen aus den von ihnen verarbeiteten Daten können sich AI Agents an neue Szenarien anpassen und ihre Performance im Laufe der Zeit verbessern.
Datenverarbeitung und Entscheidungsfindung sind für die Funktionalität von AI Agents von zentraler Bedeutung. Im Rahmen ihrer Entscheidungsfindung rufen sie Daten aus verschiedenen Quellen ab und erfassen sie, verarbeiten sie in Echtzeit und greifen auf die richtigen Tools zurück. Diese Anpassungsfähigkeit ermöglicht es AI Agents nicht nur Tasks zu erledigen, sondern auch ihre Vorgehensweise auf der Grundlage der sich ändernden Bedingungen und Interaktionen mit dem:der Benutzer:in optimieren zu können. So sind sie vielseitig einsetzbar in Bereichen wie Kundenservice und Datenanalytik, wo dynamische Aufgaben und Anpassungsfähigkeit entscheidend sind.
Durch die Integration von AI Agents in Cloud-Plattformen und Data Lakes wird ihr Potenzial noch erweitert. Cloud-Plattformen liefern die notwendige Skalierbarkeit der Rechenressourcen, um umfangreiche Datasets zu verarbeiten, die über die Grenzen einer lokalen Infrastruktur hinausgehen. Über diese Verbindung können AI Agents auf die in umfangreichen Data Lakes gespeicherten Daten zugreifen und diese analysieren, um aussagekräftige Erkenntnisse zu gewinnen. Diese Integration unterstützt reibungslosere Arbeitsabläufe und versetzt Organisationen in die Lage, einen größeren Nutzen aus ihren Daten zu ziehen, Innovationen anzustoßen und Entscheidungsprozesse zu verbessern.
Herausforderungen für AI Agents
Damit AI Agents effektiv skalieren können, benötigen sie einen sicheren Zugriff auf Unternehmensdaten und eine einheitliche Governance, um sicherzustellen, dass sie Richtlinien befolgen, genaue Informationen abrufen und zuverlässige Ergebnisse liefern. Allerdings birgt die Bereitstellung von vertrauenswürdigen KI-Systemen in großem Umfang einige Herausforderungen:
Genauigkeit (Korrektheit): Unternehmensanwendungen, insbesondere in den Bereichen Finanzen und Technik, haben wenig Spielraum für Fehler.
Kontrollierter Datenzugriff: Agents müssen mit strukturierten (Tabellen, Ansichten) und unstrukturierten (Text, Audio) Datenquellen arbeiten, die sich oft in einem isolierten System befinden.
Vertrauen und Sicherheit: Angesichts der zunehmenden Verbreitung von KI wird die Einhaltung von Data Governance-Richtlinien immer komplexer.
Weil sie die Produktivität in den Bereichen Kundensupport, Außendienst, Analytics und Engineering steigern, werden AI Agents schon bald unverzichtbar für Unternehmen sein. Um Nutzen und Skalierbarkeit zu maximieren und gleichzeitig das Risiko zu minimieren, müssen AI-Agent-Workflows bei jedem Schritt Genauigkeit, Effizienz und Governance gewährleisten.
Wie AI Agents Probleme lösen: von der Erkenntnis zur Anpassung
1. Erkennen: Zunächst definieren Agents, welche Aufgabe erledigt oder welches Problem gelöst werden soll. Dann ermitteln und sammeln sie Daten aus den relevantesten, zuverlässigsten, genauesten und aktuellsten verfügbaren Datenquellen.
2. Schlussfolgern: Die Agents verarbeiten und werten die Daten aus, wobei sie häufig auf ein LLM zurückgreifen, um den Kontext und die Anforderungen zu verstehen und fundierte Entscheidungen zu treffen.
3. Planen: Anhand der Erkenntnisse aus den Schlussfolgerungen entwickeln AI Agents Aktionspläne, um das Ziel zu erreichen.
4. Koordinieren: Agents teilen ihre Pläne mit Nutzenden oder Systemen, um die Abstimmung und gemeinsame Entscheidungsfindung zu gewährleisten.
5. Handeln: Agents setzen den Plan um und führen die erforderlichen Aktionen aus.
6. Lernen und Anpassen: Agents bewerten die Ergebnisse und integrieren Feedback, um zu reflektieren, Erfolge und Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln und Prozesse für künftige Aufgaben zu optimieren.
Vorteile durch den Einsatz von AI Agents
Organisationen, die sich frühzeitig für den Einsatz von Agentic AI entscheiden, werden davon erheblich profitieren. Hier einige Beispiele:
Höhere Effizienz und Produktivität: AI Agents eignen sich besonders gut für die Automatisierung von Routineaufgaben und die Optimierung von Arbeitsabläufen. So können sich Mitarbeitende auf strategische Projekte und kreative Problemlösungen konzentrieren. Das Ergebnis ist eine verbesserte Performance in allen Teams und mehr Zeit für Innovationen und Wachstum.
Bessere Entscheidungsfindung und Erkenntnisse: Diese intelligenten Systeme können riesige Datenmengen in Echtzeit verarbeiten und analysieren. Durch die so gewonnenen Erkenntnisse können Unternehmen in kürzester Zeit fundierte Entscheidungen treffen. Dank der Fähigkeit, Muster und Trends zu erkennen, die für menschliche Analyst:innen nicht ohne weiteres erkennbar sind, helfen AI Agents Organisationen, mit Agilität auf Marktveränderungen zu reagieren.
Kosteneinsparungen und Ressourcenoptimierung: Organisationen können die Gemeinkosten auf ein Minimum reduzieren und Ressourcen effektiver einsetzen, weil weniger manuelle Eingriffe in Datenprozesse und operative Tasks erforderlich sind. Dadurch verbessert sich nicht nur die betriebliche Effizienz, sondern auch die Gesamtrentabilität. So können die Unternehmen wieder in Wachstum und Innovation investieren.
Schnelle Time-to-Market: Weil komplexe Prozesse automatisiert werden können und Echtzeitanalytik möglich ist, können AI Agents die Produktentwicklungs- und -bereitstellungszyklen beschleunigen. Durch die Optimierung von Abläufen und die Verringerung von Engpässen bringen Unternehmen neue Produkte, Dienstleistungen oder Aktualisierungen schneller auf den Markt. Dadurch verschaffen sie sich einen Wettbewerbsvorteil und erfüllen zeitkritische Anforderungen.
Höhere Kundenzufriedenheit und stärkere Kundenbindung: AI Agents können die Art und Weise, wie Unternehmen mit ihren Kund:innen in Kontakt treten, revolutionieren, indem sie personalisierte Erfahrungen bieten und schnell auf Anfragen reagieren. Diese Agents können das Kundenverhalten und Feedback analysieren, um Strategien anzupassen und Lösungen zu liefern, die den Kundenerwartungen entsprechen. Diese Reaktionsfähigkeit fördert die Loyalität, verbessert die Kundenzufriedenheit und trägt zu einer tieferen und länger anhaltenden Kundenbeziehung bei.
Typen von AI Agents
AI Agents lassen sich je nach Funktionalität und Anwendung in verschiedene Typen einteilen. Das Wissen um diese Unterschiede ist die Voraussetzung für die effektive Nutzung ihrer Fähigkeiten.
Reaktive Agents und proaktive Agents
Diese grundlegende Klassifizierung unterscheidet die Agents danach, wie sie auf ihre Umgebung reagieren. Reaktive Agents agieren im Moment und reagieren auf Umweltreize mithilfe von vordefinierten Regeln oder erlerntem Verhalten. In Umgebungen, in denen eine unmittelbare Antwort erforderlich ist, wie z. B. bei Chatbots im Kundendienst, die Benutzeranfragen in Echtzeit beantworten, leisten sie hervorragende Arbeit. Proaktive Agents hingegen sehen zukünftige Bedürfnisse voraus und handeln, bevor sie dazu aufgefordert werden. Eine KI-gesteuerte Empfehlungs-Engine kann beispielsweise Produkte vorschlagen, die auf dem früheren Verhalten der Kund:innen basieren, und so das Kundenengagement steigern.
Autonome versus halbautonome Agents
Ein weiterer wichtiger Unterschied ist der Grad der Unabhängigkeit, mit dem AI Agents arbeiten. Autonome Agents arbeiten unabhängig und treffen Entscheidungen ohne menschliche Eingriffe. Diese Agents wurden für eine umfassende Automatisierung entwickelt und werden häufig in datenintensiven Anwendungen, die mit hohen Risiken verbunden sind, bereitgestellt. Denken Sie an automatisierte Handelssysteme auf den Finanzmärkten. Sie arbeiten mit unvergleichlicher Geschwindigkeit, um optimale Transaktionen auf der Grundlage von Echtzeitdaten durchzuführen. Dabei müssen sie nicht auf menschliche Eingaben warten. Im Gegensatz dazu arbeiten halbautonome Agents an der Seite von menschlichen Mitarbeitenden. Sie verbessern die Entscheidungsfindung durch die Bereitstellung von Erkenntnissen und Vorschlägen, benötigen aber immer noch menschliche Aufsicht. So setzen beispielsweise Supply-Chain-Managementsysteme halbautonome Agents ein, um Störungen oder Bestandsanforderungen zu erkennen, damit Teams schneller fundierte Entscheidungen treffen können.
Domänenspezifische Agents
AI Agents, die auf bestimmte Anwendungsfälle innerhalb von Branchen zugeschnitten sind, zeigen, wie Spezialisierung Innovationen und Problemlösung im großen Stil ermöglicht. Im Gesundheitswesen beispielsweise unterstützen AI Agents die Diagnose von Krankheiten durch die Analyse von Patientenakten, Bilddaten und Mustern in Echtzeit. Dadurch sind schnellere und genauere Diagnosen möglich, wodurch sich die Behandlungsergebnisse für die Patient:innen verbessern. Im Finanzwesen überwachen und analysieren Agents zur Betrugserkennung Transaktionsdaten, um Anomalien zu erkennen und Unternehmen und Verbraucher:innen vor finanziellen Bedrohungen zu schützen. In Fertigungsunternehmen analysieren Agents für die vorausschauende Wartung Maschinendaten, prognostizieren mögliche Ausfälle und empfehlen präventive Maßnahmen, um Ausfallzeiten zu vermeiden.
Was sind Data Agents?
Ein AI Data Agent oder LLM-gestützter Data Agent ist ein intelligentes System, das Large Language Models (LLMs) mit Data Engineering und Analytik-Workflows kombiniert, um datenbezogene Aufgaben zu automatisieren und zu optimieren. Im Gegensatz zu herkömmlichen Data Agents, die vordefinierten Regeln oder Skripts folgen, können AI Data Agents natürlichsprachliche Anweisungen interpretieren, mit Datenbanken interagieren, Abfragen generieren oder modifizieren und Aufgaben wie die Ermittlung, Umwandlung, Anreicherung und Qualitätsprüfung von Daten durchführen – alles über dialogorientierte Benutzeroberflächen oder durch autonome Entscheidungsfindung. Diese Agents fungieren als Vermittler zwischen Menschen und komplexen Datensystemen, verringern technische Barrieren und beschleunigen die Zeit bis zur Erkenntnisgewinnung.
Indem sie die Fähigkeiten von LLMs zum Verstehen von Zusammenhängen nutzen, können AI Data Agents differenziertere Datenanfragen bearbeiten, Absichten ableiten und sich dynamisch an veränderte Anforderungen anpassen. Ob Tasks wie die Generierung von SQL-Abfragen aus Klartext-Eingaben, die Identifizierung von Datenanomalien, die Empfehlung von Umwandlungen oder sogar die Orchestrierung von Teilen einer Daten-Pipeline – AI Agents können Sie dabei unterstützen. Das macht sie zu leistungsstarken Werkzeugen in modernen Daten-Ökosystemen, insbesondere für Teams, die den Zugang zu Daten demokratisieren, die Produktivität verbessern und die Collaboration zwischen technischen und nicht-technischen Benutzer:innen verbessern möchten.
AI Agents und Data Agents: die wichtigsten Unterschiede
Ein LLM-gestützter Data Agent ist ein spezieller Typ von AI Agent, der gezielt darauf ausgerichtet ist, Mitarbeitende bei der Arbeit mit Daten zu unterstützen. Diese Agents arbeiten mit Large Language Models (LLMs) von Anbietern wie OpenAI (GPT), Anthropic, Claude und anderen, um natürlichsprachliche Befehle zu verstehen und sie in Daten-Tasks umzuwandeln – wie das Schreiben von SQL-Abfragen, die Zusammenfassung von Datasets, die Suche nach Datenanomalien oder die Unterstützung beim Entwickeln von Daten-Pipelines. Diese Agents vereinfachen und automatisieren datenbezogene Arbeiten und erleichtern Benutzer:innen ohne einen technischen Hintergrund den Umgang mit komplexen Datensystemen.
Ein allgemeinerer AI Agent hingegen kann ein viel breiteres Spektrum von Aufgaben ausführen, die über Daten hinausgehen – wie z. B. die Navigation eines Roboters, das Spielen eines Videospiels, die Planung von Meetings oder die Interaktion in einem Chatbot für den Kundensupport. AI Agents arbeiten mit verschiedenen Arten von künstlicher Intelligenz (nicht nur LLMs) und konzentrieren sich oft auf Entscheidungsfindung, Planung, Lernen aus der Umgebung oder Interaktion zwischen Systemen. Kurz gesagt: LLM-gestützte Data Agents sind aufgabenspezifisch und datenzentriert, während es sich bei AI Agents um umfassendere, zielgerichtete Systeme handelt, die in vielen Domänen mit unterschiedlicher Komplexität operieren können.
Praktische Einsatzmöglichkeiten von AI Agents im Unternehmen
Als transformative Instrumente haben sich AI Agents in verschiedenen Wirtschaftszweigen schnell durchgesetzt. Sie machen sich die Stärke der Daten zunutze, um verwertbare Erkenntnisse zu liefern und die betriebliche Effizienz zu steigern. Diese Agents, denen fortschrittliche Algorithmen zugrunde liegen, bringen Geschwindigkeit und Präzision in komplexe Prozesse. Im Folgenden erfahren Sie, wie AI Agents die wichtigsten Bereiche des Unternehmens umgestalten.
Data Analytics und Business Intelligence
In den Bereichen Data Analytics und Business Intelligence sind AI Agents unverzichtbare Helfer, mit denen Organisationen riesige Mengen an Informationen mit unübertroffener Effizienz verarbeiten können. Durch die schnelle Auswertung großer Datasets erkennen diese Agents Muster und Trends, für deren Aufdeckung menschliche Analyst:innen wesentlich mehr Zeit benötigen würden. Im Handel können Agents beispielsweise historische Verkaufsdaten zusammen mit dem Kundenverhalten in Echtzeit analysieren, um Prognosen für künftige Einkaufstrends abzugeben und die Lagerbestände zu optimieren. Für die Entscheidungsfindung bei strategischen Fragen und für die Anpassung an Marktveränderungen liefern die in Datenplattformen eingebetteten Agents den Unternehmen Erkenntnisse in Echtzeit. Ein Finanzinstitut könnte zum Beispiel mithilfe von KI-gesteuerter Analytik Marktanomalien erkennen und Anlagestrategien festlegen.
Kundenservice und -support
In Kundenservice-Plattformen eingesetzte AI Agents haben die Art und Weise, wie Unternehmen mit ihren Kund:innen kommunizieren, revolutioniert. Diese Agents bewältigen große Mengen von Anfragen gleichzeitig und liefern rund um die Uhr sofortige, präzise Antworten. Durch die Automatisierung von Routineanfragen haben menschliche Kundenbetreuer:innen mehr Zeit, sich auf komplexere oder emotional nuancierte Situationen zu konzentrieren. Dieser hybride Ansatz steigert nicht nur die Serviceeffizienz, sondern auch die Zufriedenheit und Loyalität der Kund:innen. Zudem gewinnen diese Agents durch die Analytik der Kundeninteraktionen Erkenntnisse über immer wieder auftretende Problembereiche. Unternehmen können so proaktiv auf Probleme eingehen und ihre Strategien für die Kundenerfahrung optimieren.
Automatisierung und Prozessoptimierung
Die Automatisierung mithilfe von AI Agents hat sich zu einer treibenden Kraft bei der Umgestaltung von Unternehmen entwickelt. Von der Dateneingabe bis hin zu Compliance-Prüfungen optimieren diese Agents zeitintensive Routineaufgaben und sorgen für Einheitlichkeit und Genauigkeit, während sich die Mitarbeitenden auf höherwertige Initiativen konzentrieren können. AI Agents befeuern auch den Innovationsappetit, indem sie die Markteinführungszeit für neue Produkte oder Dienstleistungen verkürzen. In einem Fertigungsunternehmen könnte der Einsatz von Agents zur Optimierung von Produktionsplänen oder zur Identifizierung von Engpässen in Arbeitsabläufen erforderlich sein, um eine schnellere Lieferung ohne Qualitätseinbußen zu gewährleisten.
Branchenanwendungen von AI Agents
AI Agents verändern Branchen und lösen komplexe Herausforderungen, indem sie Prozesse automatisieren, Trends prognostizieren und die Erfahrungen der Benutzer:innen personalisieren. Im Folgenden finden Sie einige Möglichkeiten, wie verschiedene Branchen AI Agents einsetzen, um Problemlösungen und operative Exzellenz zu fördern.
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Die Zukunft von AI Agents
AI Agents revolutionieren die Branchen und definieren neu, wie wir die schwierigsten Herausforderungen unserer Zeit angehen. Doch mit diesem immensen Potenzial geht eine ebenso große Verantwortung einher. Fragen zum Datenschutz, zum algorithmischen Bias und zu den Auswirkungen auf die Belegschaft erfordern einen ausgewogenen, durchdachten Ansatz. Bei der Schaffung von Systemen, die Werte schaffen und gleichzeitig die gesellschaftlichen Grundsätze respektieren, sind Transparenz und Vertrauen nicht verhandelbar. Durch die Entwicklung klarer ethischer Richtlinien und skalierbarer regulatorischer Frameworks können wir sicherstellen, dass sich KI nicht einfach an unsere Welt anpasst, sondern sie aktiv vorantreibt. Dadurch können Organisationen den menschlichen Einfallsreichtum stärken und neue Potentiale erschließen.