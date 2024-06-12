No ano passado, durante o Summit, anunciamos o lançamento público do Índice de performance da Snowflake (SPI), um índice agregado que mede, ao longo do tempo, as melhorias reais na performance do Snowflake percebidas pelos clientes.

Na Snowflake, nossa filosofia de produto se concentra em aprimorar continuamente a performance por meio do refinamento do mecanismo central. Disponibilizamos essas melhorias de performance em versões semanais e as integramos às suas operações diárias para aumentar a performance sem esforço nem custos adicionais. Não é necessário fazer migrações, upgrades ou trabalhos manuais. Essa estratégia busca otimizar a relação entre preço e performance no Snowflake. Com nosso modelo de preços com base no consumo, essas melhorias de performance podem gerar economia de custos para os clientes.

Nosso compromisso é reduzir, ao longo do tempo, o custo de execução das suas cargas de trabalho no Snowflake.