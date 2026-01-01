Snowflake、Vポイントマーケティングのデータクリーンルーム基盤に採用

Vポイントマーケティングのデータクリーンルームの新たな基盤としてSnowflakeを採用 ： Vポイントマーケティングが提供する自社開発データクリーンルームの新たな基盤として、SnowflakeのAIデータクラウドが採用されました。

安全なデータ連携 ： Snowflake独自の「Snowflake Data Sharing」により、データを複製・移動させることなく利用できる安全かつ柔軟な環境を実現し、Vポイント提携企業のデータ活用を支えます。

顧客理解の高度化： Vポイントデータなどを活用したデータエンリッチメントにより、Vポイント提携企業の顧客理解の解像度向上とマーケティング活動の高度化をSnowflakeのAIデータクラウドで支援します。

2026年9月10日 – AIデータクラウドのリーディングカンパニーであるSnowflake合同会社（所在地：東京都中央区、社長執行役員：浮田 竜路、以下Snowflake）は、Vポイントマーケティング株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役 社長執行役員：廣田 精吾、以下Vポイントマーケティング）が展開する自社開発データクリーンルームの新たな基盤として、SnowflakeのAIデータクラウドが採用されたことを発表いたします。

本サービスでは、Snowflakeのセキュアなデータ共有機能「Snowflake Data Sharing」が活用されています。これにより、今後 Vポイントマーケティングが開発・提供するデータクリーンルームを活用するVポイント提携企業は、データの移動や複製を行うことなく、リアルタイムかつ高い安全性を保ったままVポイントマーケティングが保有するデータを活用した分析や顧客理解の高度化に取り組むことが可能となります。

サードパーティCookieの規制や世界的なプライバシー保護意識の高まりに伴い、企業が自社のファーストパーティデータを安全に活用し、高度なマーケティング分析を行うニーズが急速に高まっています。一方で、企業間でのデータ連携においては、厳格なセキュリティ対策とプライバシー保護、そして互いのデータインフラに負担をかけない柔軟な接続性が不可欠です。

Vポイントマーケティングは、こうした市場ニーズに応えるため、Vポイント提携企業とのアライアンスを通じて、Vポイントデータなどを活用したデータエンリッチメントに取り組んでいます。これにより、Vポイント提携企業が保有するデータとVポイントデータなどを連携することで、顧客理解の解像度向上やマーケティング活動の高度化を支援しています。このたび、その取り組みを支える基盤として、高度なセキュリティと優れたデータ共有性能を持つSnowflakeが採用されました。

SnowflakeのAIデータクラウドは、安全性と柔軟性を備えたデータ活用基盤として、企業のデータ活用や顧客理解の高度化を支援します。Vポイントマーケティングとの取り組みを通じて、Vポイント提携企業のマーケティング活動に新たな価値を提供していきます。

Snowflake AIデータクラウドの技術的特長と提供価値

高度なセキュリティと柔軟なデータ活用環境 SnowflakeのAIデータクラウドは、高度なセキュリティと柔軟なデータ共有機能「Snowflake Data Sharing」を備えており、企業のデータ活用を支える基盤として利用されています。企業はそれぞれのデータ資産を活用しながら、効率的なデータ活用や分析環境の構築を進めることができます。

Snowflakeエコシステムによるスピーディーな連携 既にSnowflakeを導入しているVポイント提携企業であれば、データ活用環境の構築や運用負荷を抑えながら、スムーズな導入・活用が可能です。本サービスは、提携企業側での顧客理解の高度化やデータエンリッチメントの取り組みを支援します。

Snowflake合同会社 社長執行役員 浮田 竜路は、次のように述べています。

「Vポイントマーケティング様の先進的なデータクリーンルームの基盤として、Snowflakeを選定いただいたことを大変光栄に思います。データプライバシーの重要性が増す現代において、企業がデータを安全かつ最大限に活用できる環境は不可欠です。SnowflakeのAIデータクラウドが、Vポイントマーケティング様とVポイント提携企業様を結ぶ架け橋となり、データ駆動型のマーケティング革新を加速させることを確信しております」

Vポイントマーケティング株式会社 代表取締役 社長執行役員 廣田 精吾氏は、次のように述べています。

「このたび、Snowflake様のAIデータクラウドを活用し、当社データクリーンルームの新たな展開を実現できることを大変嬉しく思います。この取り組みの目的は、Vポイント提携企業様とともに、V会員の皆様へより価値ある情報やサービスをお届けすることにあります。V会員の皆様のプライバシーに配慮しながら、Snowflake様の堅牢で柔軟な『Data Sharing』技術を用いた安全な環境を通じて、Vポイント提携企業様の顧客理解の高度化と、より良いご提案の実現を支援してまいります。また、法令遵守に加え、各種規約に定める範囲内で適切なデータ活用を行い、V会員の皆様に安心いただけるセキュアなデータ活用環境の構築・運用に努めてまいります。今後も多様なVポイント提携企業様とともに、企業と生活者を繋ぐデータベースマーケティングの新たな価値を創出してまいります」

Snowflakeは、本取り組みを通じて、VポイントマーケティングとVポイント提携企業によるデータ活用の高度化と顧客理解の向上を支援してまいります。今後もデータエンリッチメントを通じて顧客理解の高度化を支援し、企業と生活者双方にとって価値あるマーケティング活動の実現に取り組んでまいります。

Vポイントマーケティングが提供する自社開発データクリーンルームによるサービスは、2026年秋よりサービス提供を開始予定しています。

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