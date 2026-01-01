Snowflake、パートナーエコシステムをより強化するエンジニア認定制度「Snowflake Partner Champion Program」を発表

パートナーエコシステムの強化 ：パートナー企業との協業を強固にし、AIおよびデータ活用による顧客のビジネス変革を一層加速させるエンジニア認定制度を発表。

2026 Snowflake Partner Champion69名を選出 ：Select Tier以上のパートナー企業からビジネスや技術力に貢献したエンジニア69名を選出。

先進的な技術開発と共有の場を提供：Partner Championに選出されたエンジニアには専門コミュニティへのアクセスを提供し、組織全体の技術力向上とエコシステムの成長を支援。

2026年9月3日 – AIデータクラウドのリーディングカンパニーであるSnowflake合同会社（所在地：東京都中央区、社長執行役員：浮田 竜路）は本日、日本のパートナー企業におけるビジネス貢献と優れた技術力を有するトップエンジニアを認定・支援する制度「Partner Champion Program（パートナー・チャンピオン・プログラム）」を立ち上げたことを発表します。本プログラムを通じて、Snowflake、パートナー、そして顧客からなるパートナーエコシステムを強力に推進し、AIおよびデータ活用による顧客の課題解決とビジネス変革をより一層支援してまいります。

Snowflake Partner Champion とは

「Snowflake Partner Champion」は、技術研鑽や情報発信はもとより、顧客向けの提案・検討・実装、そして社内への知見還元を通じて、Snowflake ビジネスの成長と顧客の技術的成功に貢献するエンジニアを Snowflake が年度毎に認定するパートナー技術者向けの称号です。SPN パートナー企業に所属し、一定の応募基準を満たす対象エンジニアによるセルフノミネーション方式で行われ、Snowflake がその活動内容と実績を基に厳正な選考を行います。

パートナーエコシステムにおけるAIおよびデータ活用の重要性

複雑化するビジネス環境において、企業がデータとAIから最大の価値を引き出すためには、技術的専門性と高度な支援力を備えたパートナーエンジニアの役割がこれまで以上に不可欠となっています。Snowflakeは、パートナービジネスの成長を支援するとともに、最前線で案件推進やコミュニティ活性化に貢献する技術者を評価・表彰する枠組みとして「Partner Champion Program」を創設しました。

Snowflake合同会社 執行役員 パートナーアライアンス統括本部長 佐久間 圭は、次のように述べています。

「『Partner Champion Program』を通じて、優れた技術的専門性と情熱をもってSnowflakeビジネスの拡大とお客様の成功を力強く牽引される69名のエンジニアを認定できましたことを、心より光栄に感じております。日々進化を続けるビジネス環境において、データとAIのポテンシャルを最大限に引き出すためには、深い知見を有するパートナーエンジニアの存在がこれまで以上に不可欠です。本制度は単なる認定の枠組みを超え、チャンピオン同士が知識を交換し、コミュニティ全体の技術水準を底上げする研鑽の場となることを志向しています。皆様と共にエコシステムを更なる高みへと成長させ、お客様のビジネス変革を一層加速させていくことを期待しております」

2026 Snowflake Partner Champion 選出者一覧（五十音順・敬称略）