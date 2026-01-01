Snowflake、Google Cloud 東京リージョンでのサポート開始により、日本におけるデータ主権の新たなスタンダードを確立

国内でのデータ管理を実現 ：Google Cloud の東京リージョンで Snowflake のサポートを2026年度第4四半期（2026年11月〜2027年1月）開始し、日本国内でデータを管理できる環境を実現

AI イノベーションを加速 ：日本企業がデータガバナンスやコンプライアンス要件に対応しながら、AI・データ活用を加速できる基盤を実現

マルチクラウドの柔軟性を拡大：マルチクラウド環境での展開オプションを拡充し、日本における Snowflake AI データクラウド提供をさらに強化

2026年9月11日 — AI データクラウドのリーディングカンパニーである Snowflake 合同会社（所在地：東京都中央区、代表執行役社長：浮田竜路、以下Snowflake）は本日、Google Cloud の東京リージョンで Snowflakeのサポートを2026年度第4四半期（2026年11月〜2027年1月）開始することを発表しました。これにより、日本の企業はデータを国内で管理しながら、Snowflake AI データクラウドの柔軟性と拡張性を活用できるようになります。Snowflake は、顧客のデータに近い環境でサポートを開始するとともに、データガバナンスやコンプライアンスへの対応を支援し、日本企業のAI活用をさらに加速していきます。

今回の Google Cloud 東京リージョンでの提供開始により、日本のお客様はデータを国内で管理しながら、安全かつ柔軟に Snowflake AI データクラウドをご利用いただけます。また、高い拡張性を備えたSnowflakeのプラットフォームにより、金融、製造、流通、公共をはじめとする幅広い業界のお客様が、データガバナンスやコンプライアンスの要件に対応しながら、AI やデータ活用をより迅速に拡大できる環境を実現します。

Snowflake 合同会社 代表執行役社長 浮田竜路は、次のように述べています。「Google Cloud 東京リージョンでのサポート開始は、日本のお客様にとって重要なマイルストーンです。これにより、お客様は利用するクラウド環境の選択肢を広げながら、データを国内で管理し、ガバナンスやコンプライアンスの要件に対応した形で Snowflake AI データクラウドをご利用いただけるようになります。また、より低いレイテンシーと高いパフォーマンスを実現し、AI やデータ活用をさらに加速していただけます。生成AI の活用が本格化する中、AIの価値を最大限に引き出すためには、高品質なデータを安全かつ柔軟に活用できる基盤が不可欠です。企業においても、データ主権やセキュリティ、ガバナンスへの対応は、AI 活用を推進するうえで重要な要件となっています。Snowflake は今後も、日本企業のデジタルトランスフォーメーションとAI活用を支えるAIデータクラウドとして、お客様のイノベーション創出を支援してまいります」

グーグル・クラウド・ジャパン合同会社 上級執行役員 パートナー事業本部 本部長 上野由美は、次のように述べています。「この度、Snowflake 様が Google Cloud 東京リージョンにおいて『 Snowflake AI データクラウド』のサポートを開始されることを心より歓迎いたします。国内において生成 AI をはじめとするデータ利活用が急速に進む中、Google Cloud が提供する安全で堅牢なインフラストラクチャ上で、Snowflake 様の先進的なデータプラットフォームが稼働することにより、日本のお客様は厳格なコンプライアンス要件に対応しながら、重要なデータを国内で安全かつ効率的に一元管理することが可能になります。Google Cloud は今後とも、Snowflake 様とのパートナーシップをさらに深め、日本のあらゆる企業や組織の皆様がデータを強力な競争力へと変え、新たなイノベーションを創出できるよう全力を尽くしてまいります」

今回の Google Cloud 東京リージョンでのサポート開始は、Snowflake の日本市場への継続的な投資を示すものです。Snowflake は今後も、データ主権やコンプライアンスの要件に対応しながら、マルチクラウド環境で安心してデータとAIを活用できる基盤を提供し、日本企業の競争力強化とイノベーションの創出を支援してまいります。

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