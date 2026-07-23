La rentabilité de l’entreprise agentique : 3 points clés pour les dirigeants

Depuis des années, la promesse de l’IA fascine les comités de direction, mais les dirigeants en reviennent toujours à la même question : « Où est le retour sur investissement ? »

Pendant que les équipes techniques débattent des modèles et de l’infrastructure, les cadres dirigeants ont besoin de preuves concrètes que les investissements dans l’IA se traduisent par une croissance du chiffre d’affaires, des économies de coûts et un avantage concurrentiel.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Les dirigeants estiment à 41 % le taux d’échec des initiatives agentiques lancées au cours des 36 prochains mois, selon le rapport « Le ROI de l’IA générative et des agents 2026 ». Malgré ces risques, 25 % des dirigeants prévoient d’avoir des agents en production d’ici 12 mois, mais 32 % nous ont indiqué disposer déjà de solutions agentiques en production.

Le passage à l’IA agentique, c’est-à-dire à des systèmes capables d’agir de manière autonome pour accomplir des tâches complexes, transforme en profondeur le fonctionnement des entreprises. Contrairement aux premières implémentations de l’IA, qui exigeaient une supervision humaine constante, les systèmes agentiques peuvent analyser les données, prendre des décisions et exécuter des actions avec une intervention minimale. Pour les CMO, CFO et CRO, cette évolution compte : elle influe directement sur les indicateurs qui définissent la réussite business.

La vraie question n’est pas de savoir s’il faut investir dans l’IA. Les entreprises ont déjà tranché. La vraie question est de savoir comment déployer l’IA de manière à générer des retours mesurables assez rapidement pour justifier la poursuite des investissements et leur extension. Voici quelques pistes que les dirigeants devraient garder en tête.

Mesurer ce qui compte vraiment dans l’IA agentique

Les calculs traditionnels de ROI ne suffisent pas pour évaluer l’IA agentique, car les bénéfices dépassent la simple réduction des coûts. Un dirigeant qui évalue un système agentique doit prendre en compte trois dimensions :

Les économies directes générées par l’automatisation L’accélération du chiffre d’affaires grâce à une prise de décision plus rapide La réduction des risques grâce à une précision accrue

Prenons le cas d’usage de l’optimisation publicitaire. Traditionnellement, les équipes marketing passent des heures à analyser la performance des campagnes sur plusieurs plateformes, à ajuster les enchères et à réallouer les budgets. Un système agentique peut surveiller les performances en temps quasi réel, ajuster automatiquement les dépenses en fonction des données de conversion et optimiser le déploiement des créations sur tous les canaux.

Le calcul du ROI inclut les économies évidentes de main-d’œuvre, mais aussi le gain de chiffre d’affaires lié à des cycles d’optimisation plus rapides et à la réduction du gaspillage dans les campagnes qui fonctionnent mal. Le socle data détermine si l’IA agentique tient ses promesses ou déçoit.

C’est précisément ce qu’apporte l’AI Data Cloud de Snowflake. Il offre un socle unifié qui permet aux agents d’accéder à des données gouvernées et de haute qualité dans toute l’entreprise. En travaillant avec des partenaires stratégiques comme AWS et Accenture, l’AI Data Cloud a un impact direct sur le ROI : il réduit le temps que les agents consacrent à réconcilier des informations contradictoires et améliore la précision de leurs actions.

« Quelles décisions stratégiques sont aujourd’hui ralenties ou affaiblies parce que les données sont techniquement disponibles, mais inaccessibles sur le plan opérationnel ? », demande Geries AbouAyash, Head of North America Industries Solutions Architecture, AWS. « Vous savez déjà que les données existent, structurées ou non structurées, elles sont là. L’enjeu, c’est de fournir un accès opérationnel à ces données au moment où le business en a besoin. »

Benny Du, Global Lead IA avancée du Snowflake Business Group d’Accenture, le résume simplement : « Impossible de faire de l’IA correctement sans disposer d’un socle data moderne. »

Du pilote à la production : l’équation économique

L’écart entre le succès d’un pilote et le ROI quand il faut le faire évoluer en production est souvent là où les initiatives d’IA trébuchent. Un pilote qui affiche des résultats prometteurs sur un petit jeu de données échoue souvent lorsqu’une entreprise cherche à le faire évoluer à l’échelle de l’entreprise, car l’infrastructure sous-jacente ne peut pas absorber les besoins de calcul ni les exigences de gouvernance des données.

L’IA agentique à l’échelle de la production exige un calcul élastique, que l’on peut faire évoluer avec la demande sans obliger les équipes d’infrastructure à provisionner manuellement des ressources. Lorsqu’un agent doit analyser le comportement client sur 50 millions d’enregistrements pour optimiser une stratégie tarifaire, le système doit pouvoir s’adapter presque instantanément, puis revenir à une échelle inférieure une fois la tâche terminée. Cette élasticité a un impact direct sur le résultat net en éliminant le gaspillage lié aux infrastructures surdimensionnées.

La structure de coûts de l’IA agentique diffère aussi des investissements logiciels traditionnels. Au lieu d’engager d’importantes dépenses d’investissement initiales, les entreprises paient le calcul et le stockage qu’elles utilisent réellement.

En passant des dépenses d’investissement aux dépenses d’exploitation, les entreprises peuvent démontrer la valeur créée par étapes et obtenir un retour plus rapidement, sans attendre plusieurs années qu’un investissement massif dans l’infrastructure porte ses fruits.

Les dirigeants regardent déjà plus loin. Ils prévoient d’utiliser l’IA agentique dans quatre lignes de business différentes en moyenne au cours des 12 prochains mois, selon le rapport.

La gouvernance comme levier de revenus

Pour les dirigeants, comme les CRO et les CMO, la gouvernance des données ressemble souvent à une contrainte qui freine l’innovation. Dans l’entreprise agentique, la gouvernance devient un avantage concurrentiel, car elle permet aux systèmes d’IA d’agir sur des données clients sensibles sans créer de risque de conformité.

Un système agentique capable d’accéder à l’historique des achats clients, aux données comportementales et aux informations démographiques peut personnaliser les offres avec une précision qui augmente nettement les taux de conversion. Mais ce même système expose l’entreprise à des risques majeurs s’il divulgue des informations personnelles ou prend des décisions contraires aux réglementations sur la confidentialité. Le retour sur investissement d’une gouvernance efficace se manifeste de deux façons : l’augmentation des revenus grâce à une meilleure personnalisation, et les coûts évités liés aux manquements à la conformité et aux atteintes à l’image de marque.

L’approche de Snowflake en matière de gouvernance permet aux organisations de définir les règles une seule fois et de les appliquer de manière cohérente à tous les processus assurés par l’IA. Lorsqu’un agent interroge des données clients, la plateforme applique automatiquement le masquage, le filtrage et les contrôles d’accès selon le rôle de l’utilisateur et la sensibilité des données. Grâce à cette automatisation, les équipes marketing peuvent aller plus vite sans créer de risques supplémentaires pour les équipes juridiques et de conformité. En s’appuyant sur l’infrastructure AWS, sur des contrôles de sécurité intégrés et sur l’expertise sectorielle de référence d’Accenture, les entreprises se préparent à l’avenir de l’IA agentique.

Côté secteur d’activité, prenons l’exemple des services financiers, où le risque de gouvernance est élevé : Accenture et Snowflake déploient cette approche pour la conformité KYC, la personnalisation Customer 360 et la détection de la criminalité financière en temps réel. Ainsi, de contrainte légale, la gouvernance devient une potentielle source de revenus.

La voie à suivre pour les dirigeants

Pour guider leur organisation dans la transition vers l’IA agentique, les dirigeants devront savoir relier les capacités techniques aux résultats économiques. Pour cela, il faut poser d’autres questions lors de l’évaluation des investissements en IA.

Au lieu de vous concentrer sur la précision du modèle ou le temps d’entraînement, demandez à quelle vitesse le système peut passer de l’information exploitable à l’action. Au lieu de débattre des choix d’infrastructure, évaluez si la plateforme peut évoluer de façon économique à mesure que l’usage augmente.

Les 18 prochains mois feront la différence entre les organisations qui obtiennent un vrai retour sur investissement de l’IA agentique et celles qui accumulent des projets pilotes coûteux. Tout se joue dans l’architecture de données, la gouvernance et la capacité à passer rapidement de l’expérimentation à la production.

Pour démarrer, identifiez un cas d’usage à forte valeur ajoutée dans lequel l’IA agentique peut générer des résultats mesurables en 90 jours. Assurez-vous que votre socle data peut prendre en charge un déploiement à l’échelle de la production. Mesurez à la fois les économies réalisées, l’impact sur les revenus et la réduction des risques. Déployez ensuite ce qui fonctionne.

Le guide Snowflake, Accenture et AWS le formule ainsi : connectez votre socle data gouverné à vos agents, repensez les workflows de bout en bout et simplifiez-les avant de les automatiser, afin de ne pas simplement accélérer des processus défaillants.

L’entreprise agentique n’est pas une vision d’avenir. Les entreprises la construisent dès maintenant, et le retour sur investissement est bien réel pour celles qui s’appuient sur le bon socle. C’est pourquoi, malgré les complexités de mise en œuvre, les dirigeants nous disent rester optimistes : ils prévoient un retour moyen de 47 % sur les investissements dans l’IA agentique au cours de l’année à venir, selon le rapport.

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