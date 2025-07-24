La regresión es una técnica de aprendizaje supervisado que modela la relación entre las características de entrada y una variable objetivo continua mediante el uso de métodos estadísticos para predecir la variable objetivo en función de los nuevos datos de entrada. Los modelos de regresión examinan un gran número de variables e identifican las que tienen el mayor impacto. La regresión es fundamental para el aprendizaje automático, especialmente en los casos de uso predictivos. El ajuste de un modelo de regresión a los datos permite a las organizaciones sustituir las suposiciones intuitivas por información basada en datos para identificar los factores con mayor probabilidad de impulsar resultados y predecir comportamientos futuros.

Por ejemplo, una organización podría utilizar la regresión lineal, el tipo más simple de modelo de regresión en el aprendizaje automático, para prever las ventas futuras en función de la inversión publicitaria. En este ejemplo, la variable independiente es la inversión publicitaria, el factor que se puede ajustar y controlar. La variable dependiente serían las ventas, el resultado que intentamos predecir en función de los cambios en el gasto publicitario. El modelo de regresión lineal identifica la línea que mejor se ajusta a un conjunto de puntos de datos con el objetivo de predecir la relación entre las ventas y la inversión publicitaria. Este análisis proporciona la información necesaria para maximizar las ventas o ingresos al tiempo que se minimiza el gasto en publicidad.