A regressão é uma técnica de aprendizado supervisionado que modela a relação entre os recursos de entrada e uma variável-alvo contínua, usando métodos estatísticos para prever a variável-alvo com base em novos dados de entrada. Os modelos de regressão examinam um grande número de variáveis, identificando aquelas que apresentam os resultados de maior impacto. A regressão é fundamental para o aprendizado de máquina, especialmente em casos de uso preditivos. Ao adaptar um modelo de regressão aos dados, as organizações podem substituir hipóteses e palpites informados por insights baseados em dados sobre os fatores mais prováveis de conduzir resultados e comportamentos futuros.

Por exemplo, uma organização poderia usar a regressão linear, o modelo de regressão mais simples de aprendizado de máquina, para prever vendas futuras com base nos gastos com publicidade. Neste exemplo, a variável independente é o gasto com publicidade, o fator que pode ser ajustado e controlado. As vendas são a variável dependente, o resultado que estamos tentando prever com base nas mudanças nos gastos com publicidade. O modelo de regressão linear consegue identificar a linha mais adequada por meio de um conjunto de pontos de dados para prever a relação entre as vendas e os gastos com publicidade, fornecendo os insights necessários para obter as vendas ou a receita mais altas possíveis para o menor volume investimento de publicidade.