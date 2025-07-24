Modelos de regressão em ML: exemplos e casos de uso
Os modelos de regressão no aprendizado de máquina ajudam as organizações a prever resultados contínuos ao revelar as relações entre as variáveis, potencializando tudo, desde as previsões de vendas até a avaliação de riscos e a manutenção preditiva.
- Visão geral
- O que é regressão no aprendizado de máquina?
- Tipos comuns de regressão de ML com exemplos de casos de uso
- Recursos
Visão geral
No aprendizado de máquina (machine learning, ML), os modelos de regressão oferecem recursos preditivos avançados. Ao investigar as relações entre variáveis independentes e dependentes, técnicas de regressão, como a regressão linear, podem prever com precisão valores ou resultados contínuos. Neste artigo, vamos analisar o que é análise de regressão, destacando sete principais modelos de regressão com exemplos de problemas reais de negócios que eles resolvem.
O que é regressão no aprendizado de máquina?
A regressão é uma técnica de aprendizado supervisionado que modela a relação entre os recursos de entrada e uma variável-alvo contínua, usando métodos estatísticos para prever a variável-alvo com base em novos dados de entrada. Os modelos de regressão examinam um grande número de variáveis, identificando aquelas que apresentam os resultados de maior impacto. A regressão é fundamental para o aprendizado de máquina, especialmente em casos de uso preditivos. Ao adaptar um modelo de regressão aos dados, as organizações podem substituir hipóteses e palpites informados por insights baseados em dados sobre os fatores mais prováveis de conduzir resultados e comportamentos futuros.
Por exemplo, uma organização poderia usar a regressão linear, o modelo de regressão mais simples de aprendizado de máquina, para prever vendas futuras com base nos gastos com publicidade. Neste exemplo, a variável independente é o gasto com publicidade, o fator que pode ser ajustado e controlado. As vendas são a variável dependente, o resultado que estamos tentando prever com base nas mudanças nos gastos com publicidade. O modelo de regressão linear consegue identificar a linha mais adequada por meio de um conjunto de pontos de dados para prever a relação entre as vendas e os gastos com publicidade, fornecendo os insights necessários para obter as vendas ou a receita mais altas possíveis para o menor volume investimento de publicidade.
Tipos comuns de regressão de ML com exemplos de casos de uso
No aprendizado de máquina, existem vários tipos de modelos de regressão, cada um com pontos fortes para cenários de dados e necessidades de previsão específicos. Esses exemplos ressaltam a diversidade e versatilidade das técnicas de regressão em diferentes áreas, incluindo a forma como são aplicadas em contextos reais.
Regressão linear
A regressão linear é um método estatístico que usa dados de valor conhecido para prever o valor de dados desconhecidos. A relação entre uma ou mais variáveis dependentes e independentes é modelada ao adaptar uma equação linear aos dados observados. Os métodos de regressão linear são excelentes na detecção de padrões em dados históricos, fornecendo às equipes de marketing e vendas uma compreensão detalhada de como o comportamento do cliente, o uso de serviços, a determinação de preços e dados demográficos afetam as taxas de desistência. A regressão linear múltipla pode ajudar as empresas a prever a perda de clientes, identificando e quantificando os principais fatores que levam o cliente a desistir de uma compra.
Regressão polinomial
A regressão polinomial é uma forma avançada de regressão linear usada para capturar padrões complexos nos dados. Ela modelou a relação entre as variáveis dependentes e independentes como um polinômio de enésimo grau (grau n). Ao adaptar uma equação não linear aos dados, ela é capaz de capturar relacionamentos não lineares, o que a torna útil quando se trabalha com conjuntos de dados complexos. Esse tipo de modelo de regressão é comumente usado em aplicações de serviços financeiros. Com a capacidade de capturar interações não lineares entre variáveis como idade, histórico de condução e tipo de veículo, a regressão polinomial permite que as seguradoras avaliem melhor os fatores de risco e prevejam os resultados, chegando a decisões de subscrição mais fundamentadas.
Regressão de Ridge
A regressão de Ridge é um método de regularização estatística usado para corrigir o uso excedente nos dados de treinamento de modelos de aprendizado de máquina. A regressão de Ridge é uma boa escolha para analisar a multicolinearidade, a ocorrência de altas intercorrelações entre duas ou mais variáveis independentes em um modelo de regressão múltipla. Isso previne o uso excedente, adicionando uma penalidade aos coeficientes de regressão. Em ambientes de saúde, a regressão de Ridge é usada para identificar a relação entre um grande número de fatores genéticos, de estilo de vida e ambientais e o risco de desenvolver doenças específicas. Esse tipo de regressão pode desempenhar um papel importante na criação de modelos mais avançados e confiáveis para prever o risco de doenças individuais com base em muitos fatores complexos e interligados.
Regressão Lasso
A regressão Lasso (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator, ou Operador de Seleção e Redução Absoluto Mínimo) é uma forma de regressão linear que utiliza o encolhimento, onde os valores dos dados são reduzidos em direção a um ponto central, como a média. Um dos principais casos de uso de regressão Lasso é a automação da seleção de recursos. De modo automático, a regressão Lasso seleciona recursos úteis, eliminando recursos desnecessários ou redundantes.
Regressão Elastic Net
A regressão Elastic Net reúne as penalidades das regressões Lasso e Ridge, resultando em um modelo de regressão de aprendizado de máquina capaz de equilibrar a seleção de variáveis e o tratamento da multicolinearidade em modelos preditivos. No contexto da análise de dados esportivos, a capacidade da regressão Elastic Net de lidar com uma ampla variável correlacionada, como estatísticas de jogadores, métricas físicas e condições de jogo, faz com que ela seja útil para analisar o desempenho dos jogadores e prever os resultados dos jogos.
Regressão logística
A regressão logística é um método estatístico usado para prever resultados binários usando uma ou mais variáveis preditivas. Usando um conjunto de dados de variáveis independentes, este modelo estima a probabilidade de um evento ocorrer. A regressão logística pode desempenhar um papel importante nas configurações industriais com manutenção preditiva, estimando a probabilidade de falhas de equipamento com base em fatores, incluindo padrões de uso, condições de funcionamento e dados de falhas anteriores. Essa capacidade preditiva ajuda as organizações a realizarem manutenção de equipamentos de forma proativa, aumentando a eficiência operacional e reduzindo os custos de manutenção.
Gradient Boosting (aumento de gradiente)
O Gradient boosting é um modelo de aprendizado de máquina completo que pode ser usado para resolver problemas complexos de regressão. Através da adição sucessiva de modelos preditivos mais fracos, o Gradient boosting busca minimizar o erro de previsão geral, combinando os pontos fortes de muitos modelos, na maioria das vezes árvores de decisão. A previsão final altamente precisa representa a média dos aprendizados fracos. O Gradient boosting é especialmente útil para responder a questões comerciais relacionadas às vendas, pois ele é capaz de lidar com padrões complexos e interações entre as variáveis. Por exemplo, é possível analisar dados históricos de vendas, tendências sazonais e outros fatores, como indicadores econômicos, padrões climáticos e mudanças na demanda do consumidor, para gerar previsões de vendas precisas e confiáveis.