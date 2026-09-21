Figure 1 : détail d’une facture dans InvoiceIQ.

Plutôt que d’aborder le traitement des factures comme un simple problème d’analyse documentaire, nous l’avons repensé comme un enjeu de données gouvernées et de workflows, directement pris en charge dans Snowflake. Résultat : une application de comptabilité fournisseurs native de Snowflake qui réunit compréhension documentaire, enrichissement avec les données d’entreprise, règles business et soumission à l’ERP dans un seul système.

Dans cet article, nous verrons :

pourquoi l’automatisation traditionnelle de la comptabilité fournisseurs laisse encore trop de valeur inexploitée

pourquoi nous avons choisi une architecture native de Snowflake

comment InvoiceIQ transforme des factures brutes en enregistrements prêts pour la comptabilité

ce que nous avons appris en exécutant des workflows pilotés par l’IA en production

Le véritable goulot d’étranglement de l’automatisation AP

Les modèles multimodaux modernes savent déjà lire les factures. La difficulté technique n’est plus de déterminer si l’IA peut lire le texte d’une page. La vraie question, plus complexe, consiste à fiabiliser la compréhension du modèle au sein d’un véritable workflow financier.

Dans la pratique, les échecs de l’automatisation AP tiennent moins à l’incapacité d’un modèle à lire un document qu’à la fragmentation du workflow qui l’entoure. Les données sont réparties entre plusieurs systèmes. Les fonctionnalités d’IA des solutions SaaS sont souvent généralistes et difficiles à adapter aux workflows AP propres à chaque organisation. Les schémas d’intégration ne sont pas conçus pour des workflows adaptatifs. Et les exceptions les plus importantes sont souvent propres aux fournisseurs, aux politiques et aux exigences ERP de chaque organisation.

InvoiceIQ a précisément été conçu pour franchir cette dernière étape. En interne, nous avons abordé le problème comme la création d’un système capable de réduire les contrôles manuels, de renforcer la maîtrise des processus et d’établir un schéma réutilisable pour les applications d’IA directement fondées sur les données d’entreprise gouvernées.

Pourquoi nous avons conçu InvoiceIQ nativement sur Snowflake

Dès le départ, nous avons adopté un principe architectural simple : rapprocher le workflow des données, conserver une logique déterministe pour les composants qui s’y prêtent et intégrer l’IA comme une couche d’un système plus vaste, plutôt que de transformer l’ensemble du workflow en agent opaque.

Ce choix était essentiel, car les données dont nous avions besoin se trouvaient déjà dans Snowflake. Bons de commande, données de référence des fournisseurs, factures historiques, configuration, état des files d’attente et enregistrements de soumission en aval étaient déjà disponibles ou pouvaient y être modélisés. Plutôt que d’exporter ce contexte vers un assemblage hétéroclite de services externes, nous avons rapproché la logique de l’application des données.

InvoiceIQ s’exécute dans Snowflake à l’aide de Snowpark Container Services (SPCS), tandis que la coordination des workflows, la configuration et l’historique d’audit restent également dans Snowflake. Nous bénéficions ainsi d’un périmètre de sécurité unique, d’opérations simplifiées et d’un système plus facile à examiner en cas de problème.

Fonctionnement d’InvoiceIQ

Dans les grandes lignes, InvoiceIQ traite chaque facture en six étapes : classification, extraction, traduction, mise en correspondance, enrichissement et prise de décision. Chaque étape remplit une fonction précise. Ensemble, elles transforment un PDF brut en enregistrement prêt pour la comptabilité, qui peut être soumis à Workday ou transmis à un analyste avec une justification claire.