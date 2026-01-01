Snowflake World Tour Berlin | 29 September 2026
Making AI Real for Business
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Fallstudie
Bumble skaliert mit Snowflakes Data Cloud hoch und hält dabei die Kosten niedrig
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