Guia completo sobre análise de público-alvo: tipos, casos de uso e outros
A análise de público-alvo ajuda os profissionais de marketing a identificar segmentos-chave, habilitar a personalização e aumentar o retorno sobre o investimento (ROI) por meio de segmentação, mensagens e compras de mídia mais inteligentes.
- Visão geral
- Tipos de análise de público-alvo
- O que é análise comportamental de público-alvo?
- O que é análise demográfica de público-alvo?
- Casos de uso para análise de público-alvo
- Como coletar dados para análise de público-alvo
- Recursos
Visão geral
Profissionais de marketing experientes sabem que entender o público-alvo é fundamental para uma campanha de marketing bem-sucedida. A análise de público-alvo fornece insights baseados em dados sobre os clientes, revelando o que motiva os consumidores a comprar ou a permanecer fiéis a uma marca. Com análise de público-alvo, os profissionais de marketing podem criar mensagens altamente direcionadas que orientam as ações, identificar os canais e as plataformas mais eficazes, descobrir oportunidades de aumentar o valor médio dos pedidos e muito mais. Vamos explorar como os dados demográficos influenciam a segmentação do público-alvo e destacar as melhores fontes de dados para realizar análises de público-alvo eficazes.
Tipos de análise de público-alvo
A análise holística do público-alvo envolve a pesquisa de vários comportamentos ou características de um grupo. Embora as informações demográficas sejam um aspecto essencial da análise de público-alvo, elas são apenas a superfície do que é necessário para implementar uma estratégia de segmentação moderna e baseada em dados. A análise de público-alvo também inclui análise psicográfica, comportamental, situacional e contextual. Antes de nos aprofundarmos em análise demográfica do público-alvo, vamos dar uma olhada em cada um desses aspectos para um contexto mais amplo.
- A análise demográfica se concentra em dados estatísticos sobre uma população, como idade, localização geográfica, nível educacional e assim por diante.
- A análise psicográfica analisa o cenário interno de um grupo, incluindo valores, crenças, atitudes e interesses.
- A análise comportamental examina o comportamento de um público-alvo relacionado com as jornadas dos compradores, como as plataformas de mídias sociais com as quais eles se envolvem, que tipo de conteúdo consomem, onde procuram recomendações de produtos e assim por diante.
- A análise situacional leva em conta o fato de que fatores variáveis influenciam um público-alvo. Por exemplo, uma determinada estação do ano influencia fortemente o comportamento de compra de um público-alvo.
- A análise contextual analisa o contexto específico em que os públicos se encontram com mensagens, como hora do dia, dispositivo usado, tipo de conteúdo ou plataforma, permitindo que os profissionais de marketing enviem mensagens quando e onde forem mais eficazes.
O que é análise comportamental de público-alvo?
Dados comportamentais na análise de público-alvo para marketing se aprofundam nas ações e interações de indivíduos com uma marca, seu site, apps, conteúdo e até lojas físicas. Diferente dos dados demográficos ou psicográficos que descrevem quem é um público-alvo e o que ele pensa, os dados comportamentais revelam o que ele faz. Ele oferece uma visão dinâmica e com muitos insights de como os indivíduos interagem com uma marca em vários pontos de contato, indo além de perfis demográficos e psicográficos estáticos para revelar engajamento real. Todas essas informações mostram uma imagem detalhada da jornada e das preferências do cliente.
Estes são os principais componentes da análise de dados comportamentais no marketing:
Interações entre site e apps: isso inclui uma ampla variedade de ações digitais:
Visualizações de página: monitorar que páginas os usuários visitam fornece insights sobre seus interesses e as informações que eles buscam.
Tempo na página: visitas mais longas sugerem um maior engajamento e interesse pelo conteúdo.
Padrões de cliques: a análise de cliques revela caminhos de navegação, uso de recursos e chamadas de ação que são relevantes.
Consultas de pesquisa: entender o que os usuários buscam em um site ou app destaca suas necessidades e intenções específicas.
Consumo de conteúdo: monitorar visualizações de vídeos, downloads de recursos e leitura de artigos indica as preferências de conteúdo.
Envio de formulários: o preenchimento de formulários de contato, inscrições ou formulários de feedback indica engajamento e potencial para a geração de leads.
-
Comportamento transacional: esse fator concentra-se nas ações relacionadas à compra:
Histórico de compras: compras anteriores são fortes indicadores do comportamento de compra e das preferências futuras de produtos.
Artigo adicionado ao carrinho: indica interesse, mesmo que a compra não seja concluída imediatamente.
Abandono de carrinho: a análise dos carrinhos de compra abandonados pode revelar pontos de atrito no processo de compra.
Valor do pedido e frequência: essas métricas ajudam a identificar clientes de alto valor e hábitos de compra.
-
Interação com as comunicações de marketing: é um fator que monitora como o público-alvo interage com os esforços de marketing.
Abertura de emails e cliques: são métricas que medem a eficácia das campanhas de email e a relevância do conteúdo.
Interações nas mídias sociais: Curtidas (likes), compartilhamentos, comentários e seguidores indicam afinidade de marca e ressonância de conteúdo.
Interações com publicidade: cliques em anúncios e conversões de campanhas de anúncios demonstram a eficácia para alcançar o público-alvo.
-
Comportamento offline (cada vez mais integrado): a combinação dos mundos digital e físico:
Compras na loja: o rastreamento de compras feitas em lojas físicas dá uma visão holística do comportamento do cliente.
Fluxo de pessoas: a análise de visitas às lojas pode fornecer insights sobre o interesse e o engajamento locais.
Leituras de código QR e uso de apps na loja: são ações que conectam as interações online e offline.
-
Ao analisar esses componentes de dados comportamentais, os profissionais de marketing podem desenvolver segmentos específicos de público-alvo com base no engajamento real, entender as jornadas do cliente, personalizar as mensagens de marketing, otimizar as experiências do usuário e, em última análise, conduzir estratégias de marketing mais eficazes e voltadas para o cliente.
O que é análise demográfica de público-alvo?
A análise demográfica do público-alvo define e examina o público-alvo de acordo com seus dados demográficos, como idade, geografia, gênero, nível educacional, renda e outros dados estatísticos. Entender essas características oferece insights sobre as expectativas de um público-alvo, o contexto em que ele está tomando decisões de compra e as influências culturais que devem ser levadas em conta. Além disso, é um dos tipos mais acessíveis de análise de público-alvo, pois essas informações estão prontamente disponíveis.
Componentes de dados demográficos para análise de público-alvo
Para ver como a análise demográfica afeta a eficácia das iniciativas de marketing, considere estes componentes comuns de dados demográficos da análise de público-alvo.
Idade: a faixa etária de um segmento de mercado pode fornecer indicações sobre eventos no estágio de vida em que o público está, como construindo uma família ou se preparando para a aposentadoria. A idade também pode indicar preferências e percepções específicas. Saber a faixa etária do seu público-alvo também pode dizer a você em quais canais, plataformas, sites e publicações se concentrar.
Localização geográfica: uma variedade de informações, desde influências culturais até eventos meteorológicos, pode ser obtida conhecendo a localização geográfica do seu público-alvo. Os varejistas, em especial, se beneficiam dos dados geográficos.
Status socioeconômico: entender o status socioeconômico revela que faixa de preços atingir e que tipos de produtos provavelmente funcionarão bem para um determinado público-alvo.
Identidade de gênero: a identidade de gênero de um público também pode fornecer indicações importantes sobre suas necessidades e desejos. Além do óbvio, o gênero pode ter pequenas influências na demanda por vários tipos de produtos.
Setor/ocupação: para empresas B2B, conhecer os setores e as profissões dentro dos quais um público-alvo opera melhorará a capacidade de segmentar pontos problemáticos e escolher a terminologia e os exemplos apropriados.
Embora esses sejam apenas alguns dos muitos componentes da análise demográfica do público-alvo, essa lista revela o impacto de ter essas informações ao seu alcance ao criar uma campanha de marketing.
Casos de uso para análise de público-alvo
Profissionais de marketing de todos os setores usam a análise de público-alvo para melhorar o desempenho, aumentar a personalização e maximizar o impacto de suas campanhas. Veja alguns exemplos a seguir.
Empresas de mídia otimizam o desempenho de anúncios
Empresas de mídia e publishers usam a análise de público-alvo para medir a eficácia do conteúdo e da publicidade. Com insights sobre as preferências do público-alvo, eles podem orientar os anunciantes em estratégias criativas e de posicionamento, melhorando os resultados das campanhas e aumentando a retenção de anunciantes.
Varejistas melhoram as estratégias de retargeting e personalização
Ao combinar comportamento demográfico e de compra, os varejistas podem identificar segmentos de alta intenção e melhorar os esforços de retargeting. Isso possibilita recomendações de produtos mais relevantes e ofertas mais oportunas, aumentando as taxas de conversão e o valor médio do pedido.
Profissionais de marketing reduzem os gastos com publicidade por meio de segmentação mais inteligente
A análise de público-alvo ajuda os profissionais de marketing a entender as necessidades, as motivações e os canais preferidos do seu público. Com esses insights, eles podem se concentrar nos gastos com segmentos e plataformas de alto desempenho, reduzindo o desperdício e aumentando a eficiência das campanhas.
Insights melhores aumentam o engajamento do cliente
Com uma imagem clara do público-alvo, incluindo fatores demográficos, psicográficos, comportamentais e situacionais, as marcas podem criar conteúdo e experiências que se conectam em um nível pessoal, entregues no momento certo da jornada do cliente.
Como coletar dados para análise de público-alvo
Os dados do público-alvo podem vir de várias fontes, e a maioria das organizações já tem um grande volume de dados esperando para ser explorado para se obter insights valiosos sobre o público-alvo. A seguir estão cinco fontes importantes que você não deve ignorar.
Menções online à marca: acompanhe quem está falando sobre sua empresa ou produtos em fóruns, sites de avaliação e mídias sociais e veja o que eles estão dizendo.
Suas contas de mídia social: receba informações das pessoas que interagem com a sua marca no Facebook, LinkedIn, Instagram e em outras páginas de mídias sociais.
Sua ferramenta de SaaS: as plataformas de marketing, os sistemas de CRM, as plataformas de atendimento ao cliente e as ferramentas de bate-papo possuem informações valiosas sobre o público-alvo.
Seu site: seu website é uma excelente fonte de informações sobre o público-alvo. Monitore padrões de comportamento e consumo de conteúdo e identifique caminhos de compras.
Dados de terceiros: você não precisa se limitar a usar apenas os dados de que você possui para obter insights sobre o público-alvo. Conjuntos de dados abertos e de negócios, como os disponíveis no Snowflake Marketplace, também podem ser usados.