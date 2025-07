A Segment captura e padroniza os dados dos clientes, transferindo automaticamente esses dados para a plataforma de dados da Allergan, o Snowflake, com o objetivo de criar uma visão única do cliente. Usando os dados enriquecidos pela Segment no Snowflake, a equipe de engenharia de produtos da Allergan criou modelos de aprendizado de máquina para prever ofertas, produtos e conteúdo relevantes para cada cliente. A empresa distribui essas previsões em suas aplicações e sites para fornecer conteúdo personalizado e aumentar o engajamento.

Vishwanath Tanneeru, Lead Data Architect da Allergan, explica como a Segment e a Snowflake, juntas, beneficiaram as iniciativas de marketing e ciência de dados da empresa: "A equipe de aprendizado de máquina insere informações específicas de público-alvo e pontuações de ciência de dados na plataforma de dados Snowflake. Assim, as equipes de marketing, personalização e CRM podem usar o mecanismo de identificação de público-alvo da Segment para criar grupos de públicos-alvo e chegar até eles por meio de vários canais de marketing compatíveis com a plataforma. Com Segment e Snowflake, foi rápido e fácil realizar essa automação de ponta a ponta, agregando valor imediato aos negócios."