A indústria parece estar entrando em um período de mudanças significativas, à medida que muitas organizações exploram como agentes de IA podem ajudar a transformar as operações internas, eliminando um silo de dados por vez. Os fabricantes já começaram a investir na tecnologia de que precisarão para se manter à frente e conquistar uma vantagem competitiva. Veja o que você precisa saber para se preparar para as mudanças que estão por vir e manter sua empresa avançando, sem ficar para trás.

O modern data estate

Tradicionalmente, os fabricantes mantiveram seus dados e lógica isolados em silos dentro de aplicações e sistemas de negócios distintos, tornando a colaboração entre áreas e o data sharing extremamente difíceis e freando a inovação e o crescimento. Mas, à medida que a IA, especialmente na forma de agentes, vem transformando o status quo, acreditamos que as empresas com visão de futuro se beneficiarão enormemente ao modernizar seu ambiente de dados atual para o modern data estate. Seus três componentes principais, nos quais os fabricantes precisarão se concentrar no próximo ano, são: performance da cadeia de fornecedores, produção inteligente e produtos conectados.

Performance da cadeia de fornecedores

Este ano, há uma grande oportunidade para os fabricantes começarem a explorar novas fontes de dados da cadeia de fornecedores e pensar além das tradicionais. Isso exigirá alcançar fornecedores upstream (para informações como dados sobre matérias-primas) e clientes downstream (para dados sobre como estão usando os produtos ou quaisquer problemas que possam estar enfrentando). Isso coincide com a percepção crescente dos fabricantes de que é importante alcançar formas muito mais eficientes e escaláveis de obter visibilidade total de suas cadeias de fornecedores.

A parceria entre Snowflake e SAP e a disponibilidade do SAP Business Data Cloud (BDC) foi desenvolvida para oferecer suporte ao compartilhamento bidirecional de dados e ao acesso quase em tempo real a produtos de dados SAP por meio de integração de cópia zero, dependendo da configuração do cliente. Isso pode ajudar as organizações a melhorar a visibilidade corporativa e da cadeia de fornecedores, reunindo os dados SAP com o restante dos dados corporativos da empresa.

Alguns de nossos clientes já estão investindo em visibilidade corporativa com o BDC, com foco em vendas, cadeias de fornecedores, previsões e na relação entre suas finanças e o planejamento de estoque, e estão percebendo o verdadeiro valor de seus data estates. Eles relatam uma mudança de paradigma em suas operações à medida que reduzem a replicação de dados e constroem uma confiança mais sólida em seus próprios dados. Ao criar uma única fonte de verdade, eles geram uma visão de 360 graus de todos os seus dados, capacitando líderes de todos os níveis da organização, de executivos a especialistas de negócios, a entender exatamente o que está acontecendo em toda a empresa. Isso vale tanto para líderes que buscam mais insights sobre o planejamento geral de estoque quanto para os que acompanham rotas de abastecimento até o envio. À medida que mais fabricantes tornam a visibilidade corporativa uma prioridade, aqueles que não o fizerem se encontrarão em clara desvantagem.

Produção inteligente

Praticamente tudo o que pode ser observado no chão de fábrica é dado, e esses dados são fundamentais para melhorar as operações, da eficiência à qualidade dos produtos. Em 2026, os fabricantes começarão a aproveitar dados de uma ampla variedade de fontes no chão de fábrica, como câmeras e sensores, não apenas para identificar as causas raiz de problemas e melhorar a qualidade e o rendimento, mas também para realizar interdições em tempo real, avaliações de qualidade e otimização do consumo de energia.

Na Snowflake, estamos construindo parcerias para levar dados à nuvem de forma segura e simples a partir de equipamentos do chão de fábrica, sejam eles de última geração ou herdados (estes últimos ainda utilizados por muitos fabricantes hoje).

Este ano, os COOs têm a modernização do chão de fábrica como prioridade máxima e estão focados em três temas principais:

Incorporar rapidamente tecnologia de visão às linhas de produção para monitoramento de qualidade inline e segurança dos trabalhadores.

Otimizar a capacidade dentro das quatro paredes das novas instalações de produção por meio de otimização orientada por IA.

Otimizar o estoque usando IA nos cálculos para tomar decisões em tempo real sobre os níveis de matérias-primas e produtos acabados.

Em um exemplo de cliente, a Lindt & Sprüngli implementou a HighByte, parceira de tecnologia da Snowflake, para adquirir dados de todos os equipamentos do chão de fábrica, levá-los à nuvem e viabilizar uma solução online para tarefas como manutenção preditiva e gestão de eficiência. E levou apenas 12 meses para que a Lindt e a HighByte colocassem tudo em funcionamento. Mais fabricantes começarão a priorizar a migração dos dados do chão de fábrica para a nuvem este ano, especialmente quando experimentarem o impacto transformador que isso terá em suas organizações.

Produtos conectados

Os fabricantes que desenvolvem produtos alimentados por energia, como carros, eletrodomésticos ou qualquer tipo de dispositivo habilitado para Internet das Coisas, e que também possuem uma rede e geram dados, estão obtendo uma riqueza de informações valiosas para melhorar o relacionamento com clientes, criar novas linhas de negócios e retroalimentar o design de produtos e a produção. Acreditamos que os fabricantes começarão a enviar mais desses dados para a nuvem este ano, antes que sejam integrados de volta a outros processos de negócios por meio do surgimento do Unified Namespace.

O Unified Namespace é a convergência de:

Dados de TI: sistemas ERP como SAP e Oracle

Dados de OT: tecnologia de operações/chão de fábrica

Dados de IoT: o produto do fabricante

Tradicionalmente, integrar as cinco camadas do stack de automação industrial, equipamentos, SCADA, MES, ERP e nuvem, tem sido um desafio para os fabricantes devido a diferentes protocolos, APIs e técnicas de integração ponto a ponto. Mas agora a nuvem, e especificamente o AI Data Cloud da Snowflake, pode funcionar como o repositório de dados onde todas essas informações são unificadas. Os grandes fabricantes também estão começando a abandonar a visão de TI, OT e IoT como três áreas de oportunidade separadas, com o surgimento do Unified Namespace. Essa convergência está ajudando as empresas a gerar novas receitas ao melhorar a experiência do cliente, monetizar serviços por meio de produtos conectados e viabilizar insights preditivos e proativos na borda.

IA em todo lugar, IA dentro de tudo

Daqui para frente, no futuro próximo, acreditamos fortemente que será necessário que as empresas consigam interagir com seus dados à medida que a IA começa a permear tudo, incorporando inteligência a cada decisão e dispositivo e transformando cada processo, produto e possibilidade. O Snowflake Intelligence torna isso possível, e estamos vendo muitos clientes em nosso setor adotando-o para uma variedade de casos de uso. Por exemplo, os usuários estão aproveitando modelos semânticos para fazer perguntas como "Mostre-me onde tenho estoque particularmente baixo e o que preciso fazer para reabastecê-lo?", "Quais riscos existem no transporte para reabastecer o estoque?" ou "O clima poderia potencialmente impactar o reabastecimento no prazo?"

Obter respostas para essas perguntas se torna possível quando você tem todos os seus dados em um único ambiente, além das ferramentas de IA capazes de extrair sentido desses dados. Extraia os dados relevantes para responder às suas perguntas e utilize seus modelos de IA para recomendar o próximo melhor curso de ação. O Snowflake Intelligence torna isso possível, e é assim que os clientes estão trabalhando com seus dados em 2026 e além.

Esses são apenas alguns dos insights que temos sobre as mudanças no horizonte para a indústria. Para mais informações sobre as previsões do setor e como varejistas e empresas de bens de consumo podem se preparar, assista ao nosso webinar Manufacturing AI Data Predictions 2026 e faça download do IA e dados: previsões para 2026 agora.