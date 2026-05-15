Os projetos DCM (Database Change Management), agora em versão preliminar pública, trazem o gerenciamento declarativo de infraestrutura para o Snowflake. E a skill dcm no Cortex Code transforma esse poder em um fluxo de trabalho guiado por IA, do primeiro arquivo à primeira implementação. Você descreve como sua infraestrutura deve ser, o Cortex Code ajuda a escrever as definições, a skill DCM ajuda a validá-las antes que qualquer objeto seja alterado, e o DCM cuida da implementação em todos os seus ambientes.

Gerenciar infraestrutura em escala é difícil

O descompasso de esquema é silencioso. Pipelines criados sobre tabelas gerenciadas por scripts ALTER TABLE ficam fora de sincronia no momento em que dois engenheiros tocam no mesmo objeto a partir de branches diferentes. Implementações em múltiplos ambientes (dev, staging, prod) significam duplicar lógica e torcer para que as variáveis de configuração permaneçam consistentes. E quando algo quebra, o impacto downstream é maior do que parece.

A solução tradicional é rígida: scripts de migração, ferramentas pesadas de CI/CD, armazenamentos de estado externos. Elas funcionam, mas adicionam atrito a cada mudança. Os engenheiros de dados passam mais tempo rastreando o que foi implementado do que construindo o que realmente importa.

Os DCM Projects resolvem isso com um modelo diferente. Em vez de criar scripts de mudanças, você declara como cada objeto deve ser usando a sintaxe DEFINE. O DCM calcula o diff, mostra um plano de execução antes de qualquer coisa ser executada e aplica apenas o que é necessário.

O que os DCM Projects e a skill DCM desbloqueiam

Um DCM Project tem dois componentes principais: um manifest.yml que define seus destinos de implementação e as variáveis de template Jinja2, além de um ou mais arquivos de definição, SQL padrão usando a sintaxe DEFINE <object> com substituição de variáveis para cada ambiente. A estrutura é limpa, versionada no Git e implementável com um único comando de CLI.

Os DCM Projects suportam uma ampla variedade de objetos do Snowflake: tabelas, views, Dynamic Tables, Tasks, warehouses, schemas, bancos de dados, roles e grants. Mais objetos são adicionados regularmente. As equipes de plataforma podem definir padrões para toda a empresa. As equipes de funcionalidades podem gerenciar sua parte e implementar com confiança.

A skill DCM Projects no Cortex Code vai ainda mais longe. É uma skill específica de domínio que carrega contexto do DCM, referências de sintaxe e diretrizes de fluxo de trabalho na IA, para que o Cortex Code saiba como usar a sintaxe declarativa e com templates dos DCM Projects, entenda como ajudar o usuário a validar mudanças com DCM ANALYZE e PLAN, e possa orientar o usuário em direção às melhores práticas específicas do DCM.

A skill é ativada automaticamente sempre que você menciona DCM, manifest.yml, snow dcm, DEFINE TABLE ou algumas palavras-chave relacionadas. Não é necessária nenhuma invocação manual, mas os usuários também podem invocar o DCM usando /dcm.

Editando um pipeline existente, testando mudanças e implementando com segurança

É aqui que o fluxo de trabalho se torna concreto. Imagine que sua equipe tem um projeto DCM implementado gerenciando um conjunto de Dynamic Tables e Tasks para um pipeline de ingestão diária. Uma mudança de esquema está chegando: você precisa adicionar uma nova coluna a uma tabela de origem que alimenta três objetos downstream. No modelo antigo, esse é um processo manual de várias etapas com risco real para os objetos downstream.

Automatize todo o ciclo com GitHub Actions

Os mesmos comandos DCM funcionam em CI/CD. O repositório DCM do Snowflake Labs inclui quatro workflows reutilizáveis do GitHub Actions:

Testar conexões no push

Executar snow dcm plan em cada pull request para main

Implementar em produção no merge

Promoção de stage para prod com aprovações controladas

Com isso em vigor, cada mudança de esquema passa automaticamente pelo mesmo ciclo de revisão: saída do PLAN visível no PR, DEPLOY condicionado à aprovação. As mudanças na infraestrutura do Snowflake agora seguem a mesma disciplina de revisão que o código da sua aplicação.

Comece a usar os DCM Projects hoje

Os DCM Projects, atualmente em versão preliminar pública, são fáceis de experimentar: Acesse a documentação ou pratique com o guia do desenvolvedor de introdução. Use a referência da skill /dcm ou o termo DCM no seu prompt em linguagem natural para interagir com seus DCM Projects de forma conversacional, estruture seu primeiro projeto em minutos e comece a implementar mudanças de infraestrutura que você pode revisar antes de executá-las.

Declarações prospectivas