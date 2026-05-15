Ir para o conteúdo
Blog/Cortex Code Skill para projetos DCM: desenvolva, teste e implemente com gerenciamento declarativo de infraestrutura assistido por IA
MAY 13, 2026/Leitura: 8 min

Cortex Code Skill para projetos DCM: desenvolva, teste e implemente com gerenciamento declarativo de infraestrutura assistido por IA

Jan Sommerfeld +1

Os projetos DCM (Database Change Management), agora em versão preliminar pública, trazem o gerenciamento declarativo de infraestrutura para o Snowflake. E a skill dcm no Cortex Code transforma esse poder em um fluxo de trabalho guiado por IA, do primeiro arquivo à primeira implementação. Você descreve como sua infraestrutura deve ser, o Cortex Code ajuda a escrever as definições, a skill DCM ajuda a validá-las antes que qualquer objeto seja alterado, e o DCM cuida da implementação em todos os seus ambientes. 

Gerenciar infraestrutura em escala é difícil

O descompasso de esquema é silencioso. Pipelines criados sobre tabelas gerenciadas por scripts ALTER TABLE ficam fora de sincronia no momento em que dois engenheiros tocam no mesmo objeto a partir de branches diferentes. Implementações em múltiplos ambientes (dev, staging, prod) significam duplicar lógica e torcer para que as variáveis de configuração permaneçam consistentes. E quando algo quebra, o impacto downstream é maior do que parece.

A solução tradicional é rígida: scripts de migração, ferramentas pesadas de CI/CD, armazenamentos de estado externos. Elas funcionam, mas adicionam atrito a cada mudança. Os engenheiros de dados passam mais tempo rastreando o que foi implementado do que construindo o que realmente importa.

Os DCM Projects resolvem isso com um modelo diferente. Em vez de criar scripts de mudanças, você declara como cada objeto deve ser usando a sintaxe DEFINE. O DCM calcula o diff, mostra um plano de execução antes de qualquer coisa ser executada e aplica apenas o que é necessário. 

O que os DCM Projects e a skill DCM desbloqueiam

Um DCM Project tem dois componentes principais: um manifest.yml que define seus destinos de implementação e as variáveis de template Jinja2, além de um ou mais arquivos de definição, SQL padrão usando a sintaxe DEFINE <object> com substituição de variáveis para cada ambiente. A estrutura é limpa, versionada no Git e implementável com um único comando de CLI.

Os DCM Projects suportam uma ampla variedade de objetos do Snowflake: tabelas, views, Dynamic Tables, Tasks, warehouses, schemas, bancos de dados, roles e grants. Mais objetos são adicionados regularmente. As equipes de plataforma podem definir padrões para toda a empresa. As equipes de funcionalidades podem gerenciar sua parte e implementar com confiança.

A skill DCM Projects no Cortex Code vai ainda mais longe. É uma skill específica de domínio que carrega contexto do DCM, referências de sintaxe e diretrizes de fluxo de trabalho na IA, para que o Cortex Code saiba como usar a sintaxe declarativa e com templates dos DCM Projects, entenda como ajudar o usuário a validar mudanças com DCM ANALYZE e PLAN, e possa orientar o usuário em direção às melhores práticas específicas do DCM.

A skill é ativada automaticamente sempre que você menciona DCM, manifest.yml, snow dcm, DEFINE TABLE ou algumas palavras-chave relacionadas. Não é necessária nenhuma invocação manual, mas os usuários também podem invocar o DCM usando /dcm.

Editando um pipeline existente, testando mudanças e implementando com segurança

É aqui que o fluxo de trabalho se torna concreto. Imagine que sua equipe tem um projeto DCM implementado gerenciando um conjunto de Dynamic Tables e Tasks para um pipeline de ingestão diária. Uma mudança de esquema está chegando: você precisa adicionar uma nova coluna a uma tabela de origem que alimenta três objetos downstream. No modelo antigo, esse é um processo manual de várias etapas com risco real para os objetos downstream.

Automatize todo o ciclo com GitHub Actions

Os mesmos comandos DCM funcionam em CI/CD. O repositório DCM do Snowflake Labs inclui quatro workflows reutilizáveis do GitHub Actions:

  • Testar conexões no push

  • Executar snow dcm plan em cada pull request para main

  • Implementar em produção no merge

  • Promoção de stage para prod com aprovações controladas

Com isso em vigor, cada mudança de esquema passa automaticamente pelo mesmo ciclo de revisão: saída do PLAN visível no PR, DEPLOY condicionado à aprovação. As mudanças na infraestrutura do Snowflake agora seguem a mesma disciplina de revisão que o código da sua aplicação.

Comece a usar os DCM Projects hoje

Os DCM Projects, atualmente em versão preliminar pública, são fáceis de experimentar: Acesse a documentação ou pratique com o guia do desenvolvedor de introdução. Use a referência da skill /dcm ou o termo DCM no seu prompt em linguagem natural para interagir com seus DCM Projects de forma conversacional, estruture seu primeiro projeto em minutos e comece a implementar mudanças de infraestrutura que você pode revisar antes de executá-las.

 

Declarações prospectivas

Este conteúdo contém declarações prospectivas, inclusive sobre nossas futuras ofertas de produtos, e não constituem compromissos de entrega de quaisquer ofertas de produtos. Os resultados e as ofertas reais podem diferir e estão sujeitos a riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos. Consulte nosso documento 10-Q mais recente para obter mais informações.

Subscribe to our blog newsletter

Get the best, coolest and latest delivered to your inbox each week