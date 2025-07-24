¿Qué son los datos sintéticos? Ejemplos y casos de uso

Los datos sintéticos son información generada artificialmente con propiedades estadísticas similares a las de los datos reales, por lo que son útiles para diversas aplicaciones, como el aprendizaje automático (ML), las pruebas y las analíticas. Normalmente, los datos sintéticos carecen de información de identificación personal, lo que garantiza que no expongan datos confidenciales sobre personas u organizaciones reales. Pueden personalizarse para satisfacer requisitos específicos y, por tanto, permitir a los usuarios crear conjuntos de datos que reflejen diferentes situaciones sin las limitaciones de los datos reales.

Una de las principales distinciones entre los datos sintéticos y los datos reales reside en la capacidad de controlar y manipular el conjunto de datos. Los datos sintéticos se pueden producir en grandes cantidades e incluir una amplia gama de variables, lo que facilita el entrenamiento de algoritmos y reduce el riesgo de sobreajuste de los matices que contienen los datos reales. Además, pese a que los datos reales pueden contener sesgos o estar incompletos, los datos sintéticos se pueden diseñar para mitigar dichas incoherencias, con el fin de proporcionar una representación más equilibrada para el análisis.

No se debe subestimar la importancia de los datos sintéticos en cuanto a la privacidad y la seguridad de los datos. Al utilizar conjuntos de datos sintéticos, las organizaciones pueden mitigar los riesgos de privacidad asociados a la gestión de datos reales. Esto es particularmente crucial en sectores como el sanitario y el financiero, donde las filtraciones de datos pueden tener repercusiones significativas. Con los datos sintéticos, las organizaciones pueden innovar y llevar a cabo investigaciones sin poner en riesgo la privacidad de los individuos, lo que fomenta un entorno más seguro para el uso de los datos.