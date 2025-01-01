Este guia fornece uma visão geral detalhada de como gerenciar seus gastos no Snowflake para usar a plataforma de forma eficiente, consumir de maneira sustentável e obter o máximo de valor comercial. Você poderá conhecer melhor que modelo de consumo do Snowflake adotar, analisar as estruturas para gerenciar melhor os gastos, bem como ter acesso a recursos práticos e técnicas recomendadas, organizadas por nível de dificuldade de implementação. Tudo isso voltado para uso imediato a fim de garantir melhor visibilidade, controle e otimização de gastos no Snowflake.