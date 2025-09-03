5 maneiras como os dados podem ajudar o setor de varejo e bens de consumo a lidar com a incerteza de tarifas

Os setores de varejo e bens de consumo (consumer packaged goods, CPG) estão navegando por um cenário econômico conturbado. Um fator relevante é a imprevisibilidade dos aumentos de tarifas, o que se traduz diretamente em custos possivelmente mais altos para as empresas. Essas reduções de custos ocorrem à medida que os consumidores buscam cada vez mais valor e estão mais preocupados com os custos, procurando preços mais baixos e, portanto, encontram-se menos dispostos a pagar mais, em um ambiente de tarifas que exerce pressão sobre as empresas para reduzir os custos. As flutuações constantes dos custos e das tarifas requerem gestão e análise contínuas, ressaltando a necessidade fundamental de transparência dos dados. Uma base de dados unificada aproveita os recursos de IA, fornecendo às empresas insights mais rápidos e precisos sobre tudo, desde o comportamento previsto do consumidor até análises preditivas baseadas em seus dados históricos de vendas e informações atualizadas de tarifas.

O objetivo deste artigo é mostrar como os dados podem ajudar a entender essa volatilidade, permitindo às empresas entender o impacto real e provável das tarifas nos custos, bem como prever as respostas dos consumidores, avaliar o impacto geral dos negócios e sugerir várias opções de resposta.

Entendendo o caos por meio dos dados

Quando forças desestabilizadoras, como tarifas, atuam as empresas inteligentes recorrem à análise de dados para saber que caminho seguir. Nesse ponto, é quando o Snowflake AI Data Cloud pode ajudar você a entender o que está acontecendo e planejar os próximos passos. Dessa forma, as empresas líderes podem não apenas responder, mas também prever e até mesmo antecipar os desafios.

1. Estabelecendo maior granularidade dos custos. Para fabricantes e empresas de bens de consumo, os direitos aduaneiros não afetam todos os produtos de forma igual. Somente examinando com cuidado sua lista de materiais (bill of materials, BOM), as empresas podem identificar com precisão que componentes são afetados e em que medida. O Snowflake facilita esse processo, permitindo que os dados de sistemas de ERP sejam combinados com as informações de tarifas do Snowflake Marketplace, ajudando as empresas a ter uma visão mais clara das novas estruturas de custos em todas as suas linhas de produtos e em todos os níveis.

2. Entendendo como os clientes vão reagir às flutuações de preços. Quando as tarifas forçam as empresas a considerar o aumento de preços, elas precisam também saber como os consumidores vão responder. Eles vão aceitar o aumento? Vão olhar em outro lugar? Vão deixar de comprar? Ao trazer os dados históricos de vendas, preços e promoções para o Snowflake, as empresas podem prever o comportamento do cliente em diferentes produtos, segmentos ou regiões por meio de modelos sofisticados de aprendizado de máquina. Esses insights podem ajudar a determinar se é mais inteligente apresentar os custos aos consumidores ou absorvê-los internamente.

3. Preservando as margens de lucro por meio de simulações sofisticadas. As equipes financeiras precisam entender como as tarifas vão afetar o resultado final de todos os produtos, clientes e regiões. Ao executar simulações complexas de margem de lucro em milhões de registros no Snowflake, as equipes podem combinar dados de custos, receita e preços para prever o impacto. Esses insights ajudam a se chegar a decisões fundamentais sobre estratégias de preços, que produtos manter ou descontinuar, e até mesmo como conduzir negociações com fornecedores e clientes.

4. Encontrando e avaliando novos fornecedores de forma eficaz. Às vezes, a melhor resposta às tarifas é encontrar novos fornecedores em países com condições de negócios mais favoráveis, mas isso está longe de ser simples. Tal mudança requer avaliar potenciais parceiros em termos de custos, qualidade, capacidade e risco. O Snowflake ajuda, permitindo às empresas combinar seus dados de aquisição com informações de fornecedores e dados logísticos, possibilitando realizar simulações de fornecimento de origem apoiadas em dados em diferentes regiões.

5. Repensando os locais de produção. As tarifas muitas vezes fazem com que as empresas repensem onde seus produtos são produzidos. Por exemplo, transferir a produção para mais perto de um mercado final, pode ajudar a evitar direitos aduaneiros e reduzir os custos de envio. O Snowflake auxilia nessas grandes decisões, reunindo dados externos (como custos de mão de obra, preços imobiliários e incentivos fiscais) com informações operacionais internas para criar uma visão completa das possíveis vantagens e desvantagens.

Demonstração: como o Snowflake faz a diferença

Em um mundo onde as políticas comerciais podem mudar da noite para o dia, o Snowflake AI Data Cloud oferece uma base sólida capaz de assegurar a agilidade das empresas. Ao eliminar silos de dados e permitir a colaboração segura com parceiros, as empresas de varejo e bens de consumo podem responder com confiança e rapidez às interrupções de comércio.

Quer saber como a Snowflake pode ajudar sua empresa a enfrentar a turbulências das tarifas? Assista à nossa demonstração (sob demanda) para saber mais como: