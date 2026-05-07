Desbloqueie o open lakehouse com Microsoft OneLake e Snowflake

Embora o crescimento dos negócios seja o objetivo da maioria das empresas, independentemente do porte, ele frequentemente traz uma consequência indesejada: a fragmentação de dados. À medida que uma empresa cresce, as equipes passam a depender cada vez mais de múltiplas plataformas de dados, dispersando informações críticas por toda a organização. Essa falta de uma visão unificada torna quase impossível obter insights precisos e em tempo real sobre o negócio, resultando em uma série de perdas de eficiência onerosas, como duplicação de dados, tempo de insight significativamente maior e iniciativas de IA menos confiáveis.
É por isso que muitas organizações estão adotando a abordagem do open lakehouse. Esse padrão de arquitetura, cada vez mais comum, permite conectar seus silos de dados combinando a flexibilidade e a capacidade de ajustar a escala de um Data Lake com a performance e a confiabilidade de um data warehouse. Ao adotar plenamente o Apache Iceberg como padrão do setor para formatos de tabela abertos, você obtém acesso governado e rápido a todos os dados, independentemente de onde estejam armazenados. Você tem a flexibilidade de escolher onde armazenar seus dados e ainda utilizá-los em múltiplas plataformas sem ficar preso a um único fornecedor.
Crie um open lakehouse com Snowflake e Microsoft OneLake
Snowflake e Microsoft estão comprometidos em ajudar nossos clientes a conectar seu data estate para criar um open lakehouse nos próprios termos. No início deste ano, compartilhamos vários marcos que alcançamos para tornar o Snowflake, a plataforma de dados e IA para a era da IA, e o Microsoft OneLake, o data lake SaaS único e unificado que sustenta o Microsoft Fabric, interoperáveis por meio da integração nativa de padrões abertos. Juntos, facilitamos o acesso a todos os seus dados nas duas plataformas, sem complexidade nem duplicação de dados. No Microsoft Ignite, anunciamos que ficou ainda mais fácil trabalhar com uma única cópia de dados no Microsoft OneLake e no Snowflake, graças a novas interfaces de usuário em ambas as plataformas. Isso significa que você pode fazer consultas em tabelas gerenciadas pelo OneLake diretamente no Snowflake, sem precisar mover nenhum dado. E vice-versa: você pode visualizar e fazer consultas em tabelas Apache Iceberg™ gerenciadas pelo Snowflake no Microsoft Fabric com facilidade. Confira este post do blog para mais detalhes sobre as novas funcionalidades disponíveis por meio desta integração. Com um open lakehouse criado no Snowflake e no OneLake, você pode explorar todo o potencial da IA com tecnologia dos seus dados conectados e governados, agora com acesso ainda mais fácil.
Deixe seu open lakehouse pronto para IA
Com suporte nativo ao Iceberg, Snowflake e OneLake permitem que você escolha livremente o melhor local de armazenamento, processamento e serviço para suas cargas de trabalho. Você mantém controle total sobre o armazenamento e a propriedade do catálogo, garantindo flexibilidade a longo prazo e suporte à conformidade. Veja alguns cenários em que você pode se beneficiar desta interoperabilidade aprimorada:
Conecte seu data estate: faça federação a partir de catálogos Iceberg REST com bancos de dados vinculados ao catálogo do Snowflake para descobrir e acessar dados atualizados automaticamente. A plataforma unificada do Snowflake elimina controles de governança fragmentados e a complexidade operacional. Seja qual for a origem dos seus dados, tabelas OneLake, atalhos OneLake, eventstreams, tabelas nativas do Snowflake ou qualquer outro catálogo compatível com Iceberg REST, você obtém uma visão única e governada de todos os dados e cargas de trabalho, sem precisar integrar múltiplos mecanismos.
Simplifique os pipelines: aproveite ferramentas automatizadas e declarativas que gerenciam a infraestrutura para você. Você pode executar código Apache Spark™ existente diretamente no mecanismo do Snowflake usando o Snowpark Connect for Apache Spark™ para obter performance mais rápida com um custo total de propriedade menor. Você pode criar pipelines declarativos de baixa latência com Dynamic Tables for Iceberg e deixar o Snowflake criar, manter e atualizar automaticamente conforme os dados de origem mudam.
Trabalhe do seu jeito: use as interfaces de desenvolvimento nativas do Snowflake ou traga seu próprio IDE. Seja trabalhando em SQL, Python ou Java, execute suas bibliotecas preferidas com o Snowpark de forma segura.
Potencialize sua análise de dados e IA: o mecanismo consolidado do Snowflake oferece uma relação custo-performance de nível mundial para análise de dados e IA em formatos abertos, com integração contínua ao ecossistema da Microsoft. Se você está criando um agente no Microsoft Copilot Studio ou uma aplicação de negócios com o Microsoft Power Platform, pode integrar seus dados no Snowflake às suas soluções Microsoft para enriquecer seus resultados sem nenhuma movimentação de dados. E todos os dados do OneLake podem ser estendidos ao Snowflake para IA cross-cloud, aplicações, compartilhamento e colaboração, entre muitas outras cargas de trabalho.
Acelere sua análise de dados e gere insights avançados: com esta interoperabilidade, aproveite seus dados nas duas plataformas para aprimorar sua análise de dados. Você pode criar relatórios e dashboards interativos com o Power BI para gerar insights em tempo real com base em dados de ambas as plataformas, permitindo uma tomada de decisão mais embasada para toda a sua organização. Nunca foi tão fácil configurar e conectar em tempo real.
As líderes de marketing Jessica Hawk, Corporate Vice President at Azure Marketing, e Denise Persson, CMO at Snowflake, se reuniram recentemente para discutir como essa interoperabilidade aprimorada permite que as empresas façam mais com seus dados e como as duas organizações estão ajudando clientes e suas próprias equipes a usar a IA como nunca antes. Confira aqui.
Ainda tem dúvidas sobre a integração?
Assista ao recente webinar "Ask Me Anything: Fabric and Snowflake Interoperability", em que respondemos perguntas sobre como combinar essas plataformas da forma mais eficaz.
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