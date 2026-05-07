Desbloqueie o open lakehouse com Microsoft OneLake e Snowflake

Embora o crescimento dos negócios seja o objetivo da maioria das empresas, independentemente do porte, ele frequentemente traz uma consequência indesejada: a fragmentação de dados. À medida que uma empresa cresce, as equipes passam a depender cada vez mais de múltiplas plataformas de dados, dispersando informações críticas por toda a organização. Essa falta de uma visão unificada torna quase impossível obter insights precisos e em tempo real sobre o negócio, resultando em uma série de perdas de eficiência onerosas, como duplicação de dados, tempo de insight significativamente maior e iniciativas de IA menos confiáveis.

É por isso que muitas organizações estão adotando a abordagem do open lakehouse. Esse padrão de arquitetura, cada vez mais comum, permite conectar seus silos de dados combinando a flexibilidade e a capacidade de ajustar a escala de um Data Lake com a performance e a confiabilidade de um data warehouse. Ao adotar plenamente o Apache Iceberg como padrão do setor para formatos de tabela abertos, você obtém acesso governado e rápido a todos os dados, independentemente de onde estejam armazenados. Você tem a flexibilidade de escolher onde armazenar seus dados e ainda utilizá-los em múltiplas plataformas sem ficar preso a um único fornecedor.

Crie um open lakehouse com Snowflake e Microsoft OneLake

Snowflake e Microsoft estão comprometidos em ajudar nossos clientes a conectar seu data estate para criar um open lakehouse nos próprios termos. No início deste ano, compartilhamos vários marcos que alcançamos para tornar o Snowflake, a plataforma de dados e IA para a era da IA, e o Microsoft OneLake, o data lake SaaS único e unificado que sustenta o Microsoft Fabric, interoperáveis por meio da integração nativa de padrões abertos. Juntos, facilitamos o acesso a todos os seus dados nas duas plataformas, sem complexidade nem duplicação de dados. No Microsoft Ignite, anunciamos que ficou ainda mais fácil trabalhar com uma única cópia de dados no Microsoft OneLake e no Snowflake, graças a novas interfaces de usuário em ambas as plataformas. Isso significa que você pode fazer consultas em tabelas gerenciadas pelo OneLake diretamente no Snowflake, sem precisar mover nenhum dado. E vice-versa: você pode visualizar e fazer consultas em tabelas Apache Iceberg™ gerenciadas pelo Snowflake no Microsoft Fabric com facilidade. Confira este post do blog para mais detalhes sobre as novas funcionalidades disponíveis por meio desta integração. Com um open lakehouse criado no Snowflake e no OneLake, você pode explorar todo o potencial da IA com tecnologia dos seus dados conectados e governados, agora com acesso ainda mais fácil.