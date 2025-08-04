Python et Java : comparaison des différences clés et des cas d’usage

Python et Java sont tous deux des langages de programmation très polyvalents et courants. Bien que le choix entre Python et Java dépende des exigences spécifiques de votre projet et des compétences des développeurs qui y participent, certains types de projets ont tendance à tirer davantage parti de l’un ou de l’autre. En règle générale, Java est plus couramment utilisé dans les applications d’entreprise. Par ailleurs, sa compatibilité native avec iOS et Android rend Java plus populaire auprès des développeurs mobiles. Python est plus fréquemment utilisé en data science, en analyse de données et en machine learning. Facile à apprendre, Python bénéficie d’un écosystème de bibliothèques open source étendu, de fonctionnalités de visualisation performantes ainsi que d’un important soutien de la communauté. Il convient donc parfaitement aux professionnels de la data qui n’ont pas une grande expérience en programmation.