De la valeur dans les données : Etam génère rapidement des informations exploitables à grande échelle grâce à Snowflake

Depuis sa création en 1916, Etam a le même objectif : permettre aux femmes de se sentir libres d'être elles-mêmes. De la vente de ses premiers bas en soie synthétique pour les femmes arrivant sur le marché du travail à la commercialisation de ses dernières collections de lingerie, de maillots de bain et de prêt-à-porter, Etam accorde depuis toujours une place de choix au travail artisanal, aux matériaux de qualité et à l'innovation. En effet, la marque continue de répondre aux besoins des femmes modernes avec, entre autres, des pièces de défilés, des sous-vêtements en dentelle durable et une gamme pensée pour les femmes ayant subi une mastectomie.

En tant qu'entreprise au service d'un monde en constante évolution, Etam a dû revoir certains de ces processus, qu'il s'agisse de sa façon de concevoir ses produits ou d'orchestrer sa stratégie commerciale. À l'instar de ses concurrents, elle a réalisé que sa réussite était intimement liée aux données. Pour autant, l'entreprise ne disposait d'aucune stratégie data centrale permettant d'optimiser la génération de valeur. Sophie Buresi, directrice data et CRM chez Etam, a pour mission d'y remédier.