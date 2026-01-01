STORIE DI CLIENTI
Docebo aggiunge funzionalità di data collaboration alla sua piattaforma e crea nuovi flussi di ricavi
Docebo rafforza la sua posizione di piattaforma leader per la formazione aziendale grazie alla capacità di analisi dettagliate e alla condivisione di insight con i clienti attraverso il Data Cloud Snowflake.
SettoreTechnology
SedeToronto, Canada
Analisi dei dati sofisticate per soddisfare le esigenze dei clienti
Dal 2005, Docebo crea tecnologie SaaS di altissimo livello per aiutare le aziende a risolvere le sfide legate alla formazione, all’apprendimento e favorire la crescita del loro business. Nata come Learning Management System (LMS), Docebo ha successivamente ampliato la sua offerta con una suite completa di strumenti che aiutano le aziende a creare, gestire e ottimizzare i programmi di formazione per tutti i destinatari, sia interni che esterni.
Tuttavia, man mano che diventavano più esigenti, i clienti Docebo hanno iniziato ad aspettarsi di più dalle loro soluzioni formative e dalle analisi dei dati che offrivano. Per Docebo questo ha significato la necessità di far crescere ed espandere ulteriormente la sua piattaforma. “Abbiamo sempre dovuto acquisire dati provenienti da fonti diverse per potenziare i programmi di formazione”, dichiara Laurent Balagué, Product Line Manager di Docebo. “Quel che è cambiato è la maturità dei partecipanti ai corsi. I nostri clienti ora desiderano analizzare le performance di apprendimento e comunicare in maniera più dettagliata, nonché integrare le analisi dei dati formativi nel proprio ecosistema di dati.”
Docebo utilizzava già la piattaforma Snowflake per le analisi rivolte ai clienti. Con il Data Cloud a disposizione, Docebo ha ampliato le sue capacità di analisi per soddisfare le crescenti richieste dei clienti, mantenendo il controllo dei costi in un ambiente estremamente sicuro e governato.
Punti chiave
Time-to-market più rapido: con il supporto degli ingegneri Snowflake, ora Docebo lancia le nuove funzioni e i nuovi prodotti più velocemente, come le nuove funzionalità di data sharing che ha distribuito come POC ad alcuni clienti in sole quattro settimane.
Customer experience migliore: grazie alla capacità di Snowflake di combinare dati non strutturati, semi-strutturati e strutturati, Docebo ottiene insight significativi e più rapidi che aiutano il team a servire meglio i clienti.
Controllo dei costi semplificato: con funzionalità avanzate di controllo dei costi facilmente accessibili, il team Docebo ha una visibilità granulare sulla spesa e può monitorare il cost‑to‑serve e l’evoluzione dei trend dei costi.
Latenza, erogazione dei servizi e monitoraggio dei comportamenti migliorati
In passato, Docebo riscontrava problemi di latenza con data set di grandi dimensioni. “Con i precedenti data lake, registravamo tempi di refresh fino a due ore”, spiega Marco Gatto, Data Architect di Docebo. “E per i nostri maggiori clienti, l’aggiornamento delle fonti di dati più grandi poteva richiedere fino a quattro ore.” Oltre al problema della latenza, i sistemi legacy di Docebo permettevano di lavorare solo con dati strutturati.
Adesso con Snowflake possiamo combinare dati non strutturati e semi-strutturati e caricarli in pochi secondi per servire meglio i nostri clienti e lanciare nuovi prodotti e nuove funzioni più rapidamente.”
Marco Gatto
L’altro ostacolo per l’azienda era la costosa soluzione di monitoraggio eventi, che rendeva difficile e oneroso ottenere insight significativi sul modo in cui i clienti utilizzavano i prodotti Docebo.
Il passaggio a Snowflake ha aiutato Docebo a risolvere simultaneamente tutte queste sfide. Offre un ambiente flessibile ad alte prestazioni che riduce la latenza, semplifica le pipeline di dati, accelera lo sviluppo dei prodotti e supporta una nuova soluzione di monitoraggio personalizzata ed economicamente conveniente.
Una piattaforma flessibile, un partner tecnologico affidabile
Essendo cliente Snowflake da lungo tempo, è stato logico per Docebo utilizzare Snowflake anche per sviluppare le sue nuove funzionalità di analisi dei dati. Da allora, l’azienda ha lanciato un prodotto di analisi dei dati headless, Learn Data, e uno strumento di analisi integrata basato su AWS QuickSight che offre potenti dashboard direttamente sulla piattaforma di learning di Docebo. Ma non è stato solo per abitudine che il team ha continuato a utilizzare Snowflake.
“Snowflake è assolutamente in linea con il profilo delle prestazioni che vogliamo per le nostre analisi”, afferma Balagué. “Ed è anche all’altezza delle aspettative dei consumatori. Soddisfa le loro esigenze in termini di sicurezza e prestazioni, e i clienti si fidano del marchio Snowflake.”
E il team Docebo può contare sull’aiuto degli ingegneri Snowflake per sviluppare funzionalità analitiche innovative. “Abbiamo instaurato una partnership eccellente con il team Snowflake, in particolare con i sales engineer”, afferma Gatto. “Alcuni di loro sono persino venuti nei nostri uffici vicino a Milano per aiutarci durante l’implementazione del nostro data lake. Grazie alla loro competenza nell’integrazione e nel trasporto dei dati, ci hanno aiutati a individuare ed eliminare i colli di bottiglia nell’architettura per ridurre la latenza e i costi.”
Con tutto questo supporto a disposizione, Docebo può lanciare rapidamente nuovi prodotti e funzionalità. Nell’ambito di un progetto pilota, ha distribuito le ultime funzionalità di condivisione dei dati a clienti target in appena quattro settimane.
Docebo è riuscita anche a mantenere un controllo capillare dei costi. “Abbiamo una visione completa della nostra spesa a livello granulare”, dice Gatto. “Con funzionalità di controllo costi più evolute e facilmente accessibili, monitoriamo il cost‑to‑serve di ogni team. In questo modo possiamo sapere chi sta spendendo e quanto, e identificare con facilità cambiamenti nei trend dei costi dei nostri prodotti.”
Docebo e i suoi clienti migliorano l’analisi dei dati di reporting
Da quando ha iniziato a utilizzare il Data Cloud Snowflake, Docebo ha potuto offrire analisi dei dati più granulari sia ai team interni che ai suoi clienti.
“Ora utilizziamo Snowflake per il data warehouse e il data lake”, riferisce Gatto. “Ma possiamo caricare facilmente i dati con Snowpipe da e verso il nostro sistema di monitoraggio eventi personalizzato. Usiamo questo processo per esaminare le prestazioni di ciascun team di prodotto, per capire quali sono le funzionalità più (e meno) utilizzate dai nostri clienti e quali prodotti non danno risultati soddisfacenti.”
Questo apre la strada a un’ampia gamma di possibilità di analisi dei dati per i team sia interni che esterni. I team Docebo possono facilmente inviare i dati da Snowflake a Tableau per visualizzare le iscrizioni ai corsi, offrendo ai product manager una chiara visione del loro andamento. Possono inoltre monitorare i dati in Jira per sapere se il numero di problemi rilevati è tendenzialmente in aumento o in calo, il che è molto utile per comprendere in che modo vengono risolti.
“Stiamo pianificando di distribuire nuove funzionalità di analisi dei dati anche per i clienti”, dice Gatto. “Attualmente offriamo dati grezzi sull’andamento dei corsi. A breve, avranno a disposizione nuovi data mart, strutture di dati e tabelle fattuali, che consentiranno di visualizzare gli insight e i dati pre-aggregati più utili per loro.”
Ancor prima dell’implementazione di queste funzionalità, i clienti hanno comunque accesso alle analisi integrate nella piattaforma di learning di Docebo. “I nostri clienti ottengono il meglio di due mondi”, dice Gatto. “Hanno dati leggibili sulla piattaforma, grazie alla nostra integrazione di AWS QuickSight, e funzionalità di condivisione dei dati attraverso Snowflake, in modo da poter caricare i dati nei propri strumenti di analisi dei dati. Il fatto che AWS S3 e Snowflake utilizzino strutture di dati simili semplifica l’utilizzo congiunto delle due piattaforme.”
Rapidità di analisi dei dati e onboarding semplice migliorano il time to value e la soddisfazione dei clienti
Mentre continua a espandere la sua suite di prodotti di analisi dei dati, Docebo sta ricevendo i primi feedback positivi di clienti soddisfatti delle sue innovazioni più recenti. “Abbiamo già avuto ottimi riscontri sui nostri prodotti di analisi dei dati headless”, comunica Balagué. “Funzionano esattamente come i clienti si aspettano e, grazie all’immediatezza d’uso di Snowflake possiamo apportare rapidamente i miglioramenti sulla base delle richieste dei clienti per mantenerli soddisfatti dei nostri prodotti.”
Riuscire a condividere continuativamente gli insight derivanti dall’analisi dei dati con i clienti contribuisce anche all’obiettivo globale di Docebo di trasformare la gestione della formazione in una risorsa aziendale strategica per i suoi clienti. “Tutti i nostri clienti vogliono integrare Docebo nei propri sistemi di dati”, spiega Balagué. “In questo modo, l’apprendimento entra a far parte di ogni altra analisi dei dati e, di conseguenza, anche del più ampio quadro strategico.”
Con altre piattaforme, l’implementazione di nuove funzionalità comporta un maggior lavoro per i team che si occupano dell’onboarding dei clienti. Ma Balagué ha notato che con Snowflake succede esattamente l’opposto: “Di fatto, ha ridotto la necessità di intervento dei nostri team dati. Con l’onboarding più semplice, le tempistiche dei progetti si accorciano e le ore dedicate a rendere operativi i clienti si riducono.”
Da analisi dei dati e pipeline avanzate alla data governance totale
Docebo soddisfa la domanda di analytics dei propri clienti aiutandoli a mettere la formazione nella loro agenda strategica. Ma questo è solo l’inizio.
Il team prevede infatti di fornire più prodotti di analisi dei dati per i project e i product manager interni, aggiungendo al contempo dati sul comportamento degli utenti per integrare dettagli più granulari nella sua soluzione di monitoraggio prodotti. Sta inoltre ampliando le capacità e la copertura dei suoi prodotti di analisi headless.
“I nostri piani prevedono il potenziamento della data governance in tutta Docebo”, dice Gatto. “Siamo ancora in fase di pianificazione, ma di una cosa sono certo: Snowflake avrà un ruolo importante.”
Docebo è convinta che i suoi prodotti di analisi dei dati siano in buone mani. “Fornire analisi eccellenti è la nostra ambizione per i prossimi mesi e anni”, dichiara Balagué. “Con Snowflake al fianco, siamo sicuri di poter soddisfare e superare le aspettative dei clienti in quest’area, e di consolidare la nostra posizione di leadership sul mercato.”