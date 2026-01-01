Essendo cliente Snowflake da lungo tempo, è stato logico per Docebo utilizzare Snowflake anche per sviluppare le sue nuove funzionalità di analisi dei dati. Da allora, l’azienda ha lanciato un prodotto di analisi dei dati headless, Learn Data, e uno strumento di analisi integrata basato su AWS QuickSight che offre potenti dashboard direttamente sulla piattaforma di learning di Docebo. Ma non è stato solo per abitudine che il team ha continuato a utilizzare Snowflake.

“Snowflake è assolutamente in linea con il profilo delle prestazioni che vogliamo per le nostre analisi”, afferma Balagué. “Ed è anche all’altezza delle aspettative dei consumatori. Soddisfa le loro esigenze in termini di sicurezza e prestazioni, e i clienti si fidano del marchio Snowflake.”

E il team Docebo può contare sull’aiuto degli ingegneri Snowflake per sviluppare funzionalità analitiche innovative. “Abbiamo instaurato una partnership eccellente con il team Snowflake, in particolare con i sales engineer”, afferma Gatto. “Alcuni di loro sono persino venuti nei nostri uffici vicino a Milano per aiutarci durante l’implementazione del nostro data lake. Grazie alla loro competenza nell’integrazione e nel trasporto dei dati, ci hanno aiutati a individuare ed eliminare i colli di bottiglia nell’architettura per ridurre la latenza e i costi.”

Con tutto questo supporto a disposizione, Docebo può lanciare rapidamente nuovi prodotti e funzionalità. Nell’ambito di un progetto pilota, ha distribuito le ultime funzionalità di condivisione dei dati a clienti target in appena quattro settimane.

Docebo è riuscita anche a mantenere un controllo capillare dei costi. “Abbiamo una visione completa della nostra spesa a livello granulare”, dice Gatto. “Con funzionalità di controllo costi più evolute e facilmente accessibili, monitoriamo il cost‑to‑serve di ogni team. In questo modo possiamo sapere chi sta spendendo e quanto, e identificare con facilità cambiamenti nei trend dei costi dei nostri prodotti.”