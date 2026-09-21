Des données IT/OT fragmentées à un impact P&L concret et mesurable

Il est 2 heures du matin, un mardi. Au cœur d’une usine du secteur de l’industrie dans le Midwest, une presse d’emboutissage essentielle renvoie un code d’erreur.

L’équipe de maintenance s’active dans l’urgence. Pourtant, les données qui auraient pu prédire cette panne trois jours plus tôt restent prisonnières d’un vieux système, qui n’a plus été mis à jour depuis 2014 et qui est incapable de communiquer avec votre ERP ou votre moteur de planification. Lorsque la direction en prend connaissance pendant le point du matin, toute une tranche de production est déjà perdue, la commande d’un client majeur est menacée et les équipes de la supply chain appellent en urgence des fournisseurs de secours à partir d’une feuille de calcul obsolète.

Si ce scénario vous semble douloureusement familier, vous êtes loin d’être un cas isolé.

Alors que le monde de la tech débat sans fin de la capacité de l’IA générative à rédiger des contenus marketing ou à résumer des fils d’e-mails, les responsables industriels livrent un tout autre combat. Pour les dirigeants du secteur de l’industrie, l’intelligence artificielle ne sert pas à réaliser quelques économies administratives difficiles à quantifier. Il en va de la continuité des opérations, du rendement et de la sécurité physique.

Selon les résultats de la Global AI & Data Trends Survey, menée auprès de 2 050 dirigeants d’entreprise dans le monde, dont près de 300 décideurs du secteur de l’industrie, le secteur de l’industrie fait face à un paradoxe unique en matière d’IA.

Voici un aperçu des principaux enseignements révélés par les données : le véritable niveau de maturité du secteur de l’industrie face à l’IA, les obstacles invisibles qui freinent son autonomie et les raisons pour lesquelles le secteur industriel pourrait bien remporter la véritable course à l’IA.

Le paradoxe du déploiement : sélectif, pragmatique et en tête de peloton

Une idée reçue tenace voudrait que le secteur de l’industrie accuse un retard de maturité numérique sur les autres secteurs. Sur le papier, cette affirmation semble plausible : 41 % des entreprises du secteur de l’industrie annoncent en être à la phase des « premiers cas d’usage », soit un niveau de maturité global légèrement inférieur à celui des services financiers ou des médias.

Mais en regardant de plus près là où l’IA est réellement déployée, une tout autre réalité se dessine.

L’écart opérationnel : 52 % des organisations du secteur de l’industrie utilisent déjà l’IA au cœur de leur supply chain et de leurs opérations, contre seulement 36 % dans l’ensemble des autres secteurs.

Au service des besoins stratégiques de l’activité économique : Les industriels ne recherchent ni assistants d’IA génériques ni simple automatisation des tâches répétitives. Leurs priorités sont l’efficacité opérationnelle (57 %), l’innovation produit (48 %) et l’accélération de la R&D opérationnelle (59 %).

Tandis que d’autres secteurs multiplient les outils générant des économies progressives pour gonfler leurs indicateurs d’adoption, les industriels visent plus haut, avec davantage d’enjeux et de gains à la clé. Ils intègrent directement l’intelligence à leurs moteurs opérationnels pour réduire les temps d’arrêt, éviter les ruptures de stock et tirer le maximum de marge de chaque actif sur le site de production.

La grande recomposition des métiers : développer les compétences plutôt qu’automatiser

Le débat sur l’IA et l’emploi se résume souvent à un discours alarmiste : L’automatisation va remplacer vos équipes. Mais les données montrent que le secteur de l’industrie connaît une transformation structurelle, et non une simple réduction des effectifs.

Le secteur de l’industrie affiche les taux simultanés de création et de suppression d’emplois les plus élevés :

31 % des industriels annoncent des suppressions de postes opérationnels dues à l’IA.

32 % signalent des postes créés au sein de ces mêmes équipes.

Un bilan net positif : Parmi toutes les organisations interrogées, 77 % ont constaté des créations effectives d’emplois grâce au déploiement de l’IA.

Nous savons que ces transformations ont lieu, mais aussi où elles se produisent. Les suppressions concernent très majoritairement les postes de début de carrière (62 % des emplois supprimés), où l’IA automatise les tâches routinières et manuelles de traitement des données. À l’inverse, les spécialistes métier expérimentés sont mieux protégés : parmi les experts senior, les suppressions de postes sont nettement moins nombreuses dans le secteur de l’industrie que dans les autres secteurs (33 % contre 41 % au total).

La lecture stratégique de cette évolution est claire : vos meilleurs opérateurs ne sont pas remplacés. Ils évoluent, pour superviser les systèmes d’IA qui automatisent des opérations auparavant réalisées manuellement. Les fonctions héritées axées sur la saisie manuelle des données évoluent vers des postes à forte valeur ajoutée, tels que spécialiste des prompts pour la chaîne logistique, analyste en jumeaux numériques et ingénieur d’exploitation des agents d’IA (ingénieur AgentOps). En s’appuyant sur leur expertise métier pour gouverner les systèmes autonomes plutôt que pour exécuter des tâches manuelles, ces professionnels nouvellement qualifiés accélèrent la prise de décision, évitent des temps d’arrêt coûteux et protègent les marges.

La nouvelle frontière agentique : exploration prudente, rendements considérables

La prochaine frontière de la technologie industrielle est l’IA agentique : des systèmes qui ne se contentent pas d’analyser les données ou de suggérer une marche à suivre, mais qui exécutent des actions de manière autonome. Dans le secteur de l’industrie, il peut s’agir d’agents qui réorientent dynamiquement les supply chains, déclenchent automatiquement un étalonnage avant la panne d’une presse ou négocient des achats ponctuels.

Les industriels adoptent ici une posture double particulièrement intéressante :

La prudence : Par rapport aux autres secteurs étudiés, les dirigeants du secteur de l’industrie sont les plus prudents face à l’IA agentique : 25 % qualifient leur approche d’« exploration prudente ».

Le retour sur investissement : Malgré cette prudence, 22 % estiment que le secteur de l’industrie tirera de l’IA agentique le meilleur rendement économique de tous les secteurs d’activité, soit plus du double de la moyenne intersectorielle de 10 %.

La vitesse d’adoption : 51 % prévoient d’avoir des agents d’IA actifs en production dans les 12 prochains mois.

Même s’ils mesurent pleinement les bénéfices potentiels de l’IA agentique, les industriels ont d’excellentes raisons de ne pas se lancer tête baissée. Dans ce secteur d’activité, une erreur ou une hallucination de l’IA ne se limite pas à agacer l’utilisateur d’un chatbot : elle peut entraîner la panne d’une machine valant plusieurs millions, la perte d’un batch ou un grave incident de sécurité. Les dirigeants du secteur de l’industrie ne sont pas sceptiques. Ce sont des pragmatiques qui comprennent parfaitement les enjeux.

L’obstacle invisible : des données fragmentées et prisonnières de silos

La prudence n’est pas le seul facteur qui empêche les industriels de déployer l’IA à grande échelle. Le problème ne vient pas non plus de la complexité des modèles d’IA. Il vient de l’architecture de données.

43 % des industriels considèrent la fragmentation de l’architecture de données comme le principal obstacle au déploiement de l’IA à grande échelle.

67 % des données du secteur de l’industrie restent enfermées dans des bases de données, des feuilles de calcul et des fichiers CSV déconnectés, soit 11 points de plus que la moyenne mondiale.

54 % des industriels dépendent fortement de données visuelles non structurées, comme les flux des caméras d’inspection IoT, que les anciens systèmes sont tout simplement incapables de rapprocher des bases de données ERP ou OT.

Votre IA ne vaut que par la qualité de vos données. Un retard de livraison de pièces venant d’Asie, une machine qui surchauffe dans l’Ohio : si votre agent IA ne fait pas immédiatement le lien, votre équipe de production risque l’arrêt. Unifier la télémétrie IT, OT et IoT dans une couche unique de données gouvernées n’est pas un simple projet IT facultatif : c’est le prérequis stratégique de l’autonomie industrielle.

Sortir du purgatoire des pilotes pour passer aux opérations autonomes

Pour progresser sur ce terrain complexe, déployer un nouveau logiciel ne suffit pas. Il faut aussi une feuille de route structurée en plusieurs étapes, qui relie directement les réalités opérationnelles quotidiennes à votre rendement économique.

Qu’il s’agisse de relier vos systèmes un peu datés à une infrastructure de données moderne, d’instaurer une gouvernance rigoureuse sans freiner l’innovation ou de convaincre votre direction de financer votre prochain projet d’IA, vous avez besoin d’une feuille de route éprouvée sur le terrain industriel.

Dans notre eBook « Agents d’IA dans l’industrie : le guide des décideurs », vous découvrirez :

Des cas d’usage concrets : comment les dirigeants de chaque secteur d’activité ont déployé l’IA à grande échelle tout en échappant au purgatoire des pilotes.

La feuille de route opérationnelle en quatre étapes : un guide pas-à-pas pour passer de la modernisation de données fragmentées à une orchestration multi-agents complète.

L’environnement C-suite : comment présenter vos investissements dans l’IA aux CFO en vous concentrant sur leurs véritables priorités plutôt que sur le jargon technologique, notamment des indicateurs de rendement et de rentabilité concrets comme la réduction des temps d’arrêt et la récupération de capacité de production.

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