Última atualização: 1 de agosto de 2024

Este Aviso de Privacidade da Snowflake (“Aviso”) explica como a Snowflake Inc. e suas afiliadas e subsidiárias que operam sob a marca “Snowflake” (“Snowflake”, “nós”, “nosso” ou “nos”) coletam, armazenam, usam, divulgam e de outra forma processam informações sobre você no curso de nossos negócios, inclusive por meio de nossos sites vinculados a este Aviso (como, www.snowflake.com) (os “Sites”), nossa oferta de software como serviço geralmente disponível, hospedada por ou em nome da Snowflake (o “Serviço”) e por outros meios, como eventos, vendas e atividades de marketing nossos e de nossos parceiros. Este Aviso também fornece mais informações sobre seus direitos de privacidade.

Sobre nosso SERVIÇO

Fornecemos o Serviço aos nossos clientes mediante acordo com eles e exclusivamente para seu benefício. Nossos clientes designam quais de seus funcionários (incluindo prestadores de serviços terceirizados, agentes, etc.) estão autorizados como usuários da conta de Serviço do cliente (“Usuários autorizados”). Os usuários autorizados podem acessar e usar o Serviço em qualquer lugar do mundo, sujeitos ao acordo entre a Snowflake e o cliente, bem como a quaisquer leis aplicáveis.

Este Aviso não se aplica ao conteúdo que nossos clientes e seus usuários autorizados carregam e armazenam no Serviço (“Conteúdo do cliente”). A Snowflake processa o conteúdo do cliente exclusivamente em nome do cliente e esse cliente é responsável pela coleta e uso de seus dados. Por isso, o aviso de privacidade desse cliente (e não este Aviso) será aplicado à coleta e uso do conteúdo do cliente pelo cliente. Portanto, para quaisquer dúvidas relacionadas aos seus dados no conteúdo do cliente, você deve consultar o aviso de privacidade e encaminhar quaisquer dúvidas a ele. O acordo do cliente com a Snowflake rege o uso e processamento do conteúdo do cliente. Para obter informações sobre nossa coleta e uso de dados em relação ao uso de nosso Serviço por usuários autorizados, consulte a subseção “Ao usar o Serviço” da seção “Informações que coletamos automaticamente” abaixo.

LINKS RÁPIDOS

Recomendamos que você leia este Aviso para garantir que esteja totalmente informado. No entanto, se desejar acessar apenas uma seção específica deste Aviso, você poderá clicar no link relevante abaixo para acessar essa seção.

INFORMAÇÕES QUE VOCÊ FORNECE INFORMAÇÕES QUE COLETAMOS AUTOMATICAMENTE INFORMAÇÕES QUE RECEBEMOS DE TERCEIROS APLICATIVOS DE TERCEIROS ANÚNCIOS ON-LINE DIRECIONADOS USO DAS INFORMAÇÕES QUE COLETAMOS DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS BASE LEGAL PARA O PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS SEGURANÇA DE SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS TRANSFERÊNCIAS INTERNACIONAIS DE DADOS SUAS ESCOLHAS E ALTERAÇÕES DE INFORMAÇÕES USUÁRIOS DA CALIFÓRNIA E AVISO DE COLETA EVENTOS SEUS DIREITOS DE PRIVACIDADE SEUS DIREITOS DE PRIVACIDADE EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DO CLIENTE RETENÇÃO E EXCLUSÃO DE DADOS ALTERAÇÕES NESTE AVISO COMO ENTRAR EM CONTATO CONOSCO

1. INFORMAÇÕES QUE VOCÊ FORNECE

As informações pessoais que coletamos quando você usa os Sites, inclusive quando você se inscreve no Serviço por meio do portal de autoatendimento de nossos Sites (“Autoatendimento”), e os motivos pelos quais você é solicitado a fornecê-las, serão esclarecidos a você no momento em que solicitarmos que você forneça suas informações pessoais. Iremos informá-lo, antes da coleta das suas informações pessoais, se o fornecimento das informações pessoais que estamos coletando é obrigatório ou pode ser fornecido de forma voluntária.

Ao usar os Sites: podemos coletar seu nome, e-mail, endereço postal, número de telefone e outras informações que você fornece por meio dos Sites quando, por exemplo, você envia consultas, solicita mais informações sobre nossos serviços, responde a pesquisas, baixa material de apoio da Snowflake, fornece comentários sobre nossos serviços ou se registra em eventos de vendas ou atividades de marketing.

Ao usar nosso Serviço: quando você se registra para usar nosso Serviço, podemos coletar suas informações pessoais (como nome e detalhes de contato) e, por meio do Autoatendimento, coletamos informações de cartão de crédito para fins de pagamento e cobrança. Você também pode fornecer ou vincular informações adicionais quando optar por vincular sua conta de nuvem comunitária à sua conta de serviço ou se optar por fornecer informações adicionais sobre você ao enviar um tíquete de suporte.

Ao se comunicar conosco: podemos coletar seu nome, cargo e nome da empresa, além de transcrições de áudio, gravações audiovisuais e outras informações que você fornece e/ou consente quando se comunica conosco pessoalmente ou por telefone.

2. INFORMAÇÕES QUE COLETAMOS AUTOMATICAMENTE

Ao usar os Sites: coletamos automaticamente informações quando você visita ou usa os Sites, incluindo o uso do Autoatendimento. Essas informações podem revelar sua identidade e incluir informações sobre o computador ou dispositivo específico que você está usando, como o sistema operacional do seu computador e o endereço do protocolo de internet (IP). Além disso, coletamos e armazenamos automaticamente informações sobre suas atividades em nossos Sites, como informações sobre como você acessou e usou nossos Sites, informações sobre eventos (como horários de acesso, tipo de navegador e idioma) e dados coletados por meio de cookies e outras tecnologias semelhantes que identificam exclusivamente seu navegador, computador e/ou outro dispositivo. Para obter mais informações sobre o uso de cookies e outras tecnologias de rastreamento, consulte nossa Declaração de cookies. Podemos divulgar informações sobre o seu computador ou outro dispositivo com nossos prestadores de serviços terceirizados para segurança de informações e rede, incluindo detecção de fraudes.

Ao usar o Serviço: coletamos automaticamente dados relacionados ao desempenho e configuração de nosso Serviço e ao consumo, uso e interação de nossos clientes e seus usuários autorizados com o Serviço (coletivamente, “Dados de utilização”). Embora a maioria dos dados de utilização não inclua informações pessoais, os seguintes tipos de dados de utilização podem incluir informações pessoais:

informações técnicas ou dados obtidos de APIs, software ou sistemas que hospedam os produtos e serviços e dispositivos que acessam esses produtos e serviços, arquivos de log gerados durante tal uso;

dados e metadados sobre um usuário autorizado, como ID de usuário, e-mail, endereço IP, outros dados sobre o computador ou outro dispositivo do usuário autorizado, navegador e software de conexão (por exemplo, sistema operacional e versões de software); e

dados e metadados sobre as atividades e comportamento de um usuário autorizado em nosso Serviço, como padrões de cliques e utilização de recursos.

Os dados de utilização são usados pela Snowflake para (a) fornecer, oferecer suporte e operar nossos produtos e serviços, (b) segurança de rede e informações e (c) analisar, desenvolver e melhorar nossos produtos e serviços.

3. INFORMAÇÕES QUE RECEBEMOS DE TERCEIROS

Periodicamente, podemos obter informações sobre você de fontes de terceiros, como bancos de dados e sites públicos, revendedores e distribuidores, parceiros de negócios ou de marketing conjunto, empresas de segurança e detecção de fraude e plataformas de mídia social. Exemplos de informações que podemos receber de outras fontes incluem: informações de conta; informações de visualização de página; informações de contato de parceiros de negócios com os quais realizamos eventos da Snowflake ou do setor, campanhas de vendas e marketing ou ofertas conjuntas; resultados de pesquisas e links, incluindo listagens pagas (como links patrocinados); e informações de histórico de crédito de agências de crédito.

4. APLICATIVOS DE TERCEIROS

Podemos criar links para sites ou aplicativos de terceiros em nosso Serviço ou em nossos Sites. Nessas circunstâncias, os dados que coletamos, usamos e divulgamos através dos Sites ou do Serviço estarão sujeitos a este Aviso, incluindo nossa Declaração de cookies. No entanto, o uso de sites, aplicativos de terceiros e qualquer informação que você nos instrua a enviar a terceiros (clicando e acessando sites ou aplicativos de terceiros) estará sujeito exclusivamente aos termos e condições do terceiro e seu aviso de privacidade e não estarão sujeitos a este Aviso.

5. ANÚNCIOS ON-LINE DIRECIONADOS

Usamos um ou mais provedores de serviços terceirizados para veicular anúncios sobre nossos produtos e serviços em outros sites. Esses terceiros podem coletar e usar automaticamente certas informações sobre suas atividades on-line, seja em nossos Sites ou em outros sites, como seu endereço IP, seu ISP e o navegador que você está usando. Eles podem coletar suas informações usando cookies, pixel tags, clear gifs e tecnologias de rastreamento semelhantes. Usamos as informações coletadas, isoladamente ou em combinação com informações sobre você que obtemos de outras fontes (como nossos parceiros de dados e dados de clientes off-line), para, entre outras coisas, fornecer publicidade direcionada aos seus interesses, incluindo veicular anúncios relacionados aos nossos produtos. ou serviços quando você acessa e usa outros sites, e para entender melhor a utilização dos Sites rastreados por esses terceiros. Este Aviso não se aplica e não somos responsáveis por cookies, pixel tags ou clear gifs em anúncios veiculados por terceiros em outros sites, e recomendamos que você verifique os avisos de privacidade dos serviços de anúncios para saber mais sobre o uso de cookies. e outras tecnologias de rastreamento on-line. Se você quiser mais informações sobre essa prática e conhecer suas opções de não ter essas informações utilizadas por essas empresas, clique aqui: http://www.aboutads.info/choices/.

6. USO DAS INFORMAÇÕES QUE COLETAMOS

Usamos informações pessoais coletadas através dos Sites, do nosso Serviço e por outros meios (por exemplo, pessoalmente ou por ligação) para os fins descritos neste Aviso, incluindo o uso de suas informações para:

operar, auditar e melhorar nossos Sites, produtos e serviços;

fornecer atendimento e suporte ao cliente;

fornecer e facilitar a entrega de produtos e serviços que você solicitar;

enviar-lhe informações relacionadas, incluindo confirmações, faturas, avisos técnicos, atualizações, alertas de segurança, treinamento e suporte e mensagens administrativas;

fazer a manutenção de sua conta;

melhorar a segurança, monitorar e verificar a identidade ou o acesso a serviços, combater fraudes, spam, malware ou outros riscos de segurança de rede e/ou informações;

detectar bugs, reportar erros e realizar atividades para manter a qualidade ou segurança dos nossos serviços;

conduzir pesquisa e desenvolvimento;

entender você e suas preferências para aprimorar e personalizar sua experiência e satisfação ao usar nossos Sites, produtos e serviços;

desenvolver e enviar-lhe publicidade, e comunicações promocionais e de vendas diretas e on-line (quando isso estiver de acordo com as suas preferências de marketing e cookies);

entrar em contato com você sobre um de nossos eventos ou eventos de parceiros, incluindo webinars e demonstrações;

responder aos seus comentários ou perguntas ou fornecer informações solicitadas por você;

vinculá-las ou combiná-las com outras informações pessoais que obtemos de terceiros, para ajudar a compreender as suas necessidades, fornecer-lhe um melhor serviço e prevenir fraudes;

processar e entregar inscrições e recompensas em concursos;

exibir e medir o envolvimento com anúncios em diferentes dispositivos e sites;

manter a conformidade legal e regulatória;

uso transitório e de curto prazo, como personalizar conteúdo que nós ou nossos provedores de serviços exibimos nos serviços; e

processar suas informações para outros fins comerciais legítimos, como pesquisas com clientes, análise de dados, auditorias, coleta e avaliação de feedback, identificação de tendências de utilização, determinação da eficácia de nossas campanhas de marketing e para avaliar e melhorar nossos produtos, serviços, marketing e relacionamento com clientes.

Podemos armazenar e processar informações pessoais nos Estados Unidos e em outros países. Não processaremos informações pessoais para fins materialmente diferentes, não relacionados ou incompatíveis sem avisá-lo.

7. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS

Não divulgamos suas informações pessoais a terceiros, exceto conforme segue:

onde a identificação foi removida, inclusive através de agregação ou anonimização;

quando você nos instrui a fazer isso;

com o seu consentimento, por exemplo, quando concorda que divulguemos as suas informações a terceiros para os seus próprios fins de marketing, sujeito às suas políticas de privacidade separadas;

com afiliadas da Snowflake, nesse caso, as informações serão processadas conforme descrito neste Aviso;

com fornecedores terceirizados, consultores e outros prestadores de serviços que firmaram um contrato por escrito conosco e precisam de acesso às suas informações para realizar esse trabalho. Os exemplos incluem fornecedores e prestadores de serviços que prestam assistência em marketing, cobrança, processamento de pagamentos com cartão de crédito, análise de dados, prevenção de fraudes, segurança de rede e informações, suporte técnico e atendimento ao cliente;

com parceiros comerciais terceirizados, como distribuidores e/ou parceiros de referência, que estão envolvidos na prestação de serviços aos nossos clientes potenciais e/ou clientes, para atender solicitações de produtos e informações e para fornecer aos clientes e clientes potenciais informações sobre a Snowflake e seus produtos e serviços. Periodicamente, podemos realizar vendas conjuntas ou promoções de produtos com parceiros comerciais selecionados. Se você comprar ou expressar especificamente interesse em um produto, promoção ou serviço oferecido em conjunto, podemos compartilhar informações pessoais relevantes com esse(s) parceiro(s). Caso você tenha dado seu consentimento para fazer isso, esses parceiros de negócios poderão enviar-lhe comunicações de marketing sobre seus próprios produtos e serviços. Esteja ciente de que não controlamos o uso dessas informações por nossos parceiros de negócios. Nossos parceiros são responsáveis por gerenciar o próprio uso das informações pessoais coletadas nessas circunstâncias. Recomendamos que você revise os avisos de privacidade do parceiro relevante para saber mais sobre como ele lida com suas informações pessoais;

Esteja ciente de que não controlamos o uso dessas informações por nossos parceiros de negócios. Nossos parceiros são responsáveis por gerenciar o próprio uso das informações pessoais coletadas nessas circunstâncias. Recomendamos que você revise os avisos de privacidade do parceiro relevante para saber mais sobre como ele lida com suas informações pessoais; com fornecedores que oferecem produtos no Snowflake Marketplace, para atender solicitações de produtos e informações, para facilitar as transações do Marketplace e para fornecer aos clientes e potenciais consumidores do mercado informações sobre produtos no marketplace da Snowflake. Se você comprar ou expressar especificamente interesse em um produto de um fornecedor, podemos compartilhar informações pessoais relevantes com esse fornecedor. Caso você tenha dado seu consentimento para fazê-lo, esses fornecedores poderão enviar-lhe comunicações de marketing sobre suas outras listagens no marketplace da Snowflake;

para cumprir a legislação ou para responder a solicitações e processos legais, para proteger nossos direitos e propriedades e os de nossos agentes, clientes, membros e outros, inclusive para fazer cumprir nossos acordos, políticas e termos de uso ou, em caso de emergência, para proteger os dados pessoais segurança de qualquer pessoa;

para proteger os interesses vitais de qualquer indivíduo, mas apenas quando considerarmos necessário para proteger os interesses vitais de qualquer pessoa; ou

em conexão com ou durante a negociação de qualquer transferência comercial, fusão, financiamento, aquisição ou transação de dissolução ou processo envolvendo venda, transferência, alienação ou divulgação de todo ou parte de nossos negócios ou ativos para outra empresa.

A Snowflake não tem conhecimento real de que vende informações pessoais de indivíduos menores de 16 anos de idade.

8. BASE LEGAL PARA O PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS

A Snowflake Inc. é a controladora de suas informações pessoais coletadas de acordo com este Aviso, a menos que as informações sejam coletadas em circunstâncias em que uma de nossas afiliadas esteja realizando um evento local, sessão de treinamento ou pesquisa, por exemplo, e ela colete e controle essas informações. Nessas circunstâncias, faremos o possível para deixar isso claro para você em uma notificação específica ao contexto no momento em que coletarmos suas informações pessoais. A nossa base legal para coletar e utilizar as informações pessoais descritas acima dependerá das informações pessoais em questão e do contexto específico em que as coletamos. Para as jurisdições que exigem uma base legal específica para o processamento de Informações Pessoais, normalmente coletaremos informações pessoais quando tivermos o seu consentimento para fazer isso, quando precisarmos das informações pessoais para executar um contrato com você ou quando o processamento for do nosso interesse legítimo e não for anulado pelos seus interesses de proteção de dados ou interesses, direitos e liberdades fundamentais. Em alguns casos, também podemos ter a obrigação legal de coletar informações pessoais suas. Se solicitarmos que você forneça informações pessoais para cumprir uma exigência legal ou para executar um contrato com você, deixaremos isso claro no momento relevante. Para obter mais informações sobre a nossa base legal para o processamento de dados, entre em contato conosco através dos dados fornecidos na Seção 18 (COMO ENTRAR EM CONTATO CONOSCO) abaixo.

9. SEGURANÇA DE SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS

Tomamos todas as medidas razoáveis e apropriadas para proteger suas informações pessoais em um esforço para evitar perda, uso indevido e acesso, divulgação, alteração e destruição não autorizados. Utilizamos medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger as suas informações pessoais, que podem incluir: controles de acesso físico, criptografia, firewalls de internet, detecção de intrusões e monitorização de rede, dependendo da natureza das informações e do âmbito do processamento. Nossa equipe, que pode ter acesso às suas informações pessoais, é obrigada a manter suas informações pessoais confidenciais.

10. TRANSFERÊNCIAS INTERNACIONAIS DE DADOS

Suas informações pessoais podem ser transferidas e processadas em países diferentes do país em que você reside. Esses países podem possuir leis de proteção de dados diferentes das leis do seu país e, em alguns casos, podem não ser tão protetores. Especificamente, os servidores do nosso site estão localizados principalmente nos EUA e podemos processar suas informações pessoais em jurisdições onde nossas afiliadas, parceiros e prestadores de serviços terceirizados estão localizados. A localização de nossas afiliadas pode ser encontrada aqui: https://www.snowflake.com/en/legal/privacy/snowflake-sub-processors/. No entanto, tomamos as medidas de segurança adequadas para exigir que as suas informações pessoais permaneçam protegidas de acordo com este Aviso. Estas medidas de segurança incluem a implementação de mecanismos de transferência de dados aplicáveis, tais como as cláusulas contratuais padrão da UE, ou outros mecanismos legais para transferências de informações pessoais, de acordo com a lei de proteção de dados aplicável. A Snowflake também autocertificou a conformidade com a Estrutura de Privacidade de Dados UE-EUA, a Extensão do Reino Unido à Estrutura de Privacidade de Dados UE-EUA e a Estrutura de Privacidade de Dados Suíça-EUA, conforme estabelecido pelo Departamento de Comércio dos EUA com relação a informações pessoais relacionadas a indivíduos do EEE, do Reino Unido e da Suíça. Consulte nosso Aviso sobre a Estrutura de Privacidade de Dados para saber mais.

11. SUAS ESCOLHAS E ALTERAÇÕES DE INFORMAÇÕES

você pode optar por não receber nossos e-mails promocionais seguindo as instruções nesses e-mails ou acessando a Central de Preferências da Snowflake aqui. Se você cancelar, ainda podemos enviar-lhe e-mails não promocionais, como e-mails sobre suas contas ou sobre nosso relacionamento comercial contínuo. Você pode ter direitos de privacidade adicionais, conforme descrito mais detalhadamente na Seção 14 (SEUS DIREITOS DE PRIVACIDADE).

12. USUÁRIOS DA CALIFÓRNIA E AVISO DE COLETA

A Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia de 2018, conforme alterada pela Lei de Direitos de Privacidade da Califórnia de 2020 (“CCPA”), exige que as empresas que coletam informações pessoais de residentes da Califórnia façam determinadas divulgações sobre como coletam, usam, retêm e divulgam tais informações. Esta seção aborda esses requisitos. Para obter uma descrição de todas as nossas práticas de coleta, uso e divulgação de dados, leia este Aviso na íntegra.

Coleta e divulgação de informações pessoais: a Snowflake não vende informações pessoais, pois entendemos que o termo venda é definido pela CCPA e seus regulamentos de implementação. A Snowflake compartilha informações pessoais (conforme definido pela CCPA e seus regulamentos de implementação) como estabelecido na segunda tabela abaixo. As categorias de informações pessoais que coletamos sobre você e os terceiros a quem divulgamos essas informações pessoais para fins comerciais nos 12 meses anteriores são as seguintes:

Categorias de informações pessoais que coletamos Categorias de destinatários terceiros a quem divulgamos informações para fins comerciais Identificadores (como nome, endereço, endereço de e-mail) Provedores de serviço; terceiros (em conexão com finalidades que pretendemos esclarecer para você no momento ou antes da coleta) Registros de clientes/informações de registro de conta (como endereço, número de telefone, informações financeiras) Provedores de serviço; terceiros (em conexão com finalidades que pretendemos esclarecer para você no momento ou antes da coleta) Características que podem ser classificações protegidas pelas leis da Califórnia ou federais (como gênero e estado civil) Provedores de serviço Informações comerciais (como dados de transações) Provedores de serviço; terceiros (em conexão com finalidades que pretendemos esclarecer para você no momento ou antes da coleta) Internet ou outra atividade de rede ou dispositivo (como histórico de navegação ou uso de aplicativos) Provedores de serviço Dados de geolocalização (como localização aproximada inferida a partir do seu endereço IP, cidade, país) Provedores de serviço Dados profissionais ou relacionados ao emprego (como o nome do seu empregador) Provedores de serviço; terceiros (em conexão com finalidades que pretendemos esclarecer para você no momento ou antes da coleta) Informações sobre educação (como diplomas e certificações) Provedores de serviço

Categorias de informações pessoais compartilhadas nos 12 meses anteriores:

Categorias de informações pessoais compartilhadas Categorias de destinatários terceiros Finalidade da divulgação Internet ou outra rede ou atividade de dispositivo

Identificadores Anunciantes de plataformas de mídia social, agências de publicidade, redes e plataformas de publicidade, provedores de tecnologia relacionada à publicidade Publicidade comportamental de contexto cruzado (Detalhes específicos sobre os cookies utilizados para publicidade estão disponíveis em nosso Centro de preferência de cookies)

A Snowflake não usa ou divulga informações pessoais confidenciais para fins diferentes daqueles permitidos pela CCPA. A Snowflake não possui conhecimento real de que vende ou compartilha informações pessoais de consumidores menores de 16 anos.

Retenção de informações pessoais: retemos informações pessoais conforme descrito na Seção 16 (RETENÇÃO E EXCLUSÃO DE DADOS) abaixo.

Fontes de informações pessoais: as fontes das quais coletamos informações pessoais estão descritas nas Seções 1 (INFORMAÇÕES QUE VOCÊ FORNECE), 2 (INFORMAÇÕES QUE COLETAMOS AUTOMATICAMENTE) e 3 (INFORMAÇÕES QUE RECEBEMOS DE TERCEIROS) acima.

Finalidades da coleta de informações pessoais: coletamos e divulgamos informações pessoais identificadas nas listas acima para nos comunicarmos com você, para fins promocionais e de marketing, para fornecer e melhorar nossos serviços e outros fins estabelecidos na Seção 6 (USO DAS INFORMAÇÕES QUE COLETAMOS) acima.

Direitos do consumidor da Califórnia: A legislação da Califórnia dá aos residentes da Califórnia o direito de fazer determinadas solicitações com relação às suas informações pessoais. Consulte a Seção 14 (SEUS DIREITOS DE PRIVACIDADE) para obter uma descrição desses direitos e como você pode fazer uma solicitação.

13. EVENTOS

Podemos coletar, compartilhar e usar informações pessoais sobre você em conexão com quaisquer eventos (como feiras, webinars, seminários, eventos virtuais ou conferências) dos quais participamos ou patrocinamos e quaisquer sites relacionados, recursos de mídia social ou aplicativos móveis (coletivamente, os “Eventos”). Para obter mais detalhes sobre as informações pessoais que coletamos, compartilhamos e usamos em Eventos, consulte o Aviso de Privacidade em Eventos da Snowflake.

14. SEUS DIREITOS DE PRIVACIDADE

Você pode ter direitos de privacidade em relação às suas informações pessoais.

Você pode solicitar uma cópia de suas informações pessoais ou solicitar a correção, atualização ou exclusão de suas informações pessoais.

Você pode solicitar que divulguemos quais informações pessoais coletamos, incluindo as categorias de informações pessoais, as categorias de fontes das quais as informações pessoais são coletadas, a finalidade empresarial ou comercial da coleta, venda ou compartilhamento de informações pessoais e as categorias de terceiros a quem divulgamos informações pessoais.

Quando exigido por lei, você pode se opor ao processamento de suas informações pessoais, solicitar que restrinjamos o processamento de suas informações pessoais ou solicitar a portabilidade de suas informações pessoais.

Se coletamos e processamos suas informações pessoais com seu consentimento, quando exigido por lei, você poderá retirar seu consentimento a qualquer momento. A retirada do seu consentimento não afetará a legalidade de qualquer processamento que conduzimos antes da sua retirada, tampouco afetará o processamento de suas informações pessoais conduzido com base em motivos de processamento legal que não sejam o consentimento.

Quando aplicável, se desejar apresentar uma reclamação a uma autoridade de proteção de dados sobre a nossa coleta e utilização das suas informações pessoais, você poderá encontrar os dados de contato das autoridades de proteção de dados no EEE disponíveis aqui, no Reino Unido aqui e na Suíça aqui.

Os californianos também possuem o direito de recusar a venda de informações pessoais ou o compartilhamento de informações pessoais para publicidade comportamental em diversos contextos, bem como o direito de limitar o uso ou divulgação de informações pessoais confidenciais para fins diferentes daqueles permitidos pela CCPA se informações pessoais confidenciais forem coletadas. Conforme descrito acima, não vendemos suas informações pessoais nem usamos ou divulgamos informações pessoais confidenciais para fins diferentes dos permitidos pela CCPA.

Para cancelar o compartilhamento de informações pessoais para publicidade comportamental em diversos contextos:

Clicando aqui você pode desativar determinados compartilhamentos baseados em cookies. Alternativamente, se você tiver um sinal de preferência de desativação baseado em navegador legalmente reconhecido ativado através do navegador do seu dispositivo, como o Controle de Privacidade Global, reconhecemos tal preferência de acordo com a lei aplicável; e

Envie uma solicitação para cancelar o compartilhamento por e-mail aqui.

Para outras solicitações relacionadas às suas informações pessoais processadas pela Snowflake, você pode enviar uma solicitação on-line preenchendo o Formulário de solicitação de privacidade global da Snowflake ou ligando para 1+877-243-8061.

A Snowflake verificará se as informações enviadas (que podem incluir seu nome, sobrenome, endereço de e-mail, empresa e país/estado) correspondem aos nossos registros antes de atendermos à solicitação. Você pode usar um agente autorizado para enviar uma solicitação de direitos do consumidor em seu nome usando os métodos acima; no entanto, a Snowflake exigirá que o agente autorizado forneça permissão assinada para enviar a solicitação em seu nome e ainda poderá entrar em contato com você para confirmar sua identidade e que esta solicitação foi enviada com sua permissão.

A Snowflake não discrimina você pelo exercício de seus direitos nem oferece incentivos financeiros relacionados ao uso de suas informações pessoais.

15. SEUS DIREITOS DE PRIVACIDADE EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DO CLIENTE

Se informações pessoais pertencentes a você como indivíduo foram enviadas ao Serviço por ou em nome de um cliente da Snowflake e você deseja exercer quaisquer direitos de proteção de dados que possa ter em relação a essas informações sob lei aplicável, incluindo (conforme aplicável) o direito de acessar, portar, corrigir, alterar ou excluir tais informações, consulte diretamente o cliente da Snowflake relevante. Temos uma capacidade limitada de acessar o conteúdo do cliente.

16. RETENÇÃO E EXCLUSÃO DE DADOS

retemos informações pessoais que coletamos de você quando temos uma necessidade comercial legítima e contínua de fazer isso (por exemplo, para cumprir requisitos legais, fiscais ou contábeis aplicáveis, para fazer cumprir nossos acordos ou cumprir nossas obrigações legais). Ao estabelecer um período de retenção para categorias específicas de informações pessoais, consideramos de quem coletamos os dados, nossa necessidade das informações pessoais, por que coletamos as informações pessoais e a confidencialidade das informações pessoais. Quando não tivermos nenhuma necessidade comercial legítima de processar suas informações pessoais, iremos excluí-las permanentemente ou torná-las anônimas ou, se isso não for possível (por exemplo, porque suas informações pessoais foram armazenadas em arquivos de backup), armazenaremos suas informações pessoais com segurança e as isolaremos de qualquer processamento posterior até que seja possível excluí-las. Ao processar conteúdo do cliente em nome de nossos clientes, reteremos o conteúdo do cliente conforme descrito em nosso contrato com esse cliente.

17. ALTERAÇÕES NESTE AVISO

Podemos alterar este Aviso periodicamente. Se fizermos quaisquer alterações neste Aviso, alteraremos a data da “Última atualização” acima. Se tais alterações forem de natureza material, forneceremos um aviso adicional (como adicionar uma declaração à página principal do site ou enviar-lhe uma notificação por e-mail).

18. COMO ENTRAR EM CONTATO CONOSCO

Se você tiver alguma dúvida sobre este Aviso ou questões relacionadas à privacidade, entre em contato conosco pelo e-mail [email protected] ou pelo endereço Snowflake Inc., Suite 3A, 106 East Babcock Street, Bozeman, Montana 59715. O Diretor de Proteção de Dados (DPO) da Snowflake pode ser contatado pelo e-mail [email protected] e o Representante da Snowflake na UE pelo e-mail [email protected] ou pelo endereço Snowflake Computing Netherlands B.V., FOZ Building, Gustav Mahlerlaan 300-314, 1082 ME Amsterdam, Netherlands. Se você estiver na Índia e tiver alguma dúvida/reclamação relacionada ao conteúdo de nosso site ou à nossa política de privacidade de dados, entre em contato com o Diretor de Reclamações da Snowflake, Evan Uchida, pelo e-mail [email protected] ou pelo endereço Snowflake Inc., Suite 3A, 106 East Babcock Street, Bozeman, Montana 59715.