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Snowflake World Tour 上海

Making AI Real for Business

上海2026年9月8日

加入我们的巡演

Illustration of iconic buildings from around the world

将 AI 愿景转化为企业影响力

AI 智能体正在重塑我们的工作方式——而行动最快的，正是那些拥有坚实数据基础的企业。

Snowflake World Tour 正是让您亲眼见证这一变革的绝佳舞台。在每一站的活动中，您将获取最新产品发布和实操演示。聆听已在多云、多工具与多团队中大规模部署智能体的组织分享其深度实战案例。助您满载而归，掌握将 AI 付诸业务实践的硬核能力。

议程一览

上午 8:00

注册、早餐与交流: 领取徽章，享用早餐，与企业高管及本地数据和 AI 领袖建立宝贵联系，开启充实的一天。

上午 9:30

开幕主题演讲 聆听 Snowflake 高管和客户分享: 数据与 AI 领域的最新创新。了解如何通过可衡量的业务转型兑现 AI 的承诺。

上午 11:00am

专题分会场: 选择为您精准定制的专题会议，助力 AI 在您的实际业务中真正落地。无论您希望数据资产现代化、打造 AI 就绪型数据，还是想深入探索 AI 智能体的构建与应用，我们都能为您提供全方位的支持。

上午 11:45 am

午餐与展览区: 享用免费午餐，参观展览区，Snowflake 合作伙伴将在那里展示前沿数据和 AI 解决方案及真实用例。

下午 1:00 PM

专题分会场: 参加第二轮会议，聚焦现代化、AI 就绪和智能体议题，获取更多洞察。

下午 4:00 pm

欢乐时光与交流: 享用小食、饮品，与同行、合作伙伴和 Snowflake 专家进行轻松交流，为美好的一天画上句号。

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为何参加

探索发现 (Discover)

从战略性的业务洞察到深度实操演示，了解行业领先企业如何让 AI 在其实际业务中真正落地——并掌握您复制这一成功的路径。

Dev Day audience at Snowflake Summit 2024

激活潜能 (Activate)

探索企业团队如何依托强大的数据基础，构建并交付可信且合规的智能体。获取即时可操作的洞察，从规划从容迈向自信的业务执行。

Dev Day audience at Snowflake Summit 2024

建立连接 (Connect)

加入充满活力的数据与 AI 专业人士、创新者和 Snowflake 专家社区。分享想法，激发新思维，带着对未来的启发而归。

Dev Day audience at Snowflake Summit 2024

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活动详情

上海海鸥丽晶饭店
上海市虹口区黄浦路60号
SEP 08, 2026
上午八点至下午六点