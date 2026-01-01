数据资产现代化
将传统的数据孤岛转型为无缝协作架构，旨在降低运营开销和实施风险。了解互联的云原生基础如何比以往更快地为分析和 AI 带来切实回报。
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AI 智能体正在重塑我们的工作方式——而行动最快的，正是那些拥有坚实数据基础的企业。
Snowflake World Tour 正是让您亲眼见证这一变革的绝佳舞台。在每一站的活动中，您将获取最新产品发布和实操演示。聆听已在多云、多工具与多团队中大规模部署智能体的组织分享其深度实战案例。助您满载而归，掌握将 AI 付诸业务实践的硬核能力。
议程仅供参考，如有变动将及时更新，请以实际安排为准。
上午 8:00
签到、早餐与交流
领取参会证件，享用早餐，与企业高管及本地数据和 AI 领袖建立宝贵联系，开启充实的一天。
上午 9:30
开幕主题演讲
聆听 Snowflake 高管和客户分享数据与 AI 领域的最新创新。了解如何通过可衡量的业务转型兑现 AI 的承诺。
上午 11:00
专题分会场
选择为您精准定制的专题会议，助力 AI 在您的实际业务中真正落地。无论您希望数据资产现代化、打造 AI 就绪型数据，还是想深入探索 AI 智能体的构建与应用，我们都能为您提供全方位的支持。
上午 11:45
午餐与展览区
享用免费午餐，参观展览区，Snowflake 合作伙伴将在那里展示前沿数据和 AI 解决方案及真实用例。
下午 1:00
专题分会场
参加第二轮会议，聚焦现代化、AI 就绪和智能体议题，获取更多洞察。
下午 5:00
欢乐时光与交流
享用小食、饮品，与同行、合作伙伴和 Snowflake 专家进行轻松交流，为美好的一天画上句号。
从战略性的业务洞察到深度实操演示，了解行业领先企业如何让 AI 在其实际业务中真正落地——并掌握您复制这一成功的路径。
探索企业团队如何依托强大的数据基础，构建并交付可信且合规的智能体。获取即时可操作的洞察，从规划从容迈向自信的业务执行。
加入充满活力的数据与 AI 专业人士、创新者和 Snowflake 专家社区。分享想法，激发新思维，带着对未来的启发而归。