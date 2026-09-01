비즈니스 기회

기업의 SAP 시스템에는 비즈니스의 실제 흐름을 가장 생생하게 반영하는 트랜잭션, 운영 및 재무 기록 등 가장 가치 있는 핵심 데이터가 축적되어 있습니다.

데이터 규모가 폭증하고 AI 도입에 대한 기대치가 높아짐에 따라, 이러한 SAP 데이터를 거버넌스와 신뢰성이 확보된 방식으로 기업 내 다른 분석 자산과 통합하는 것이 모든 엔터프라이즈의 핵심 과제로 떠올랐습니다.

하지만 현실은 비즈니스 전반에 AI를 폭넓게 도입했다고 답한 SAP 고객사가 불과 5~7%에 그치는 실정입니다. AI 도입에 대한 의지가 부족해서가 아니라, 데이터 기반이 아직 갖춰지지 않았기 때문입니다. (출처: cio.com, 2024)

솔루션

SAP, Snowflake, AWS는 협력을 통해 데이터를 불필요하게 이동하거나 복제할 필요성을 줄이면서도, 거버넌스가 확보된 확장 가능한 AI 환경을 구현할 수 있도록 통합 데이터 패브릭을 지원합니다.

본 eBook에서는 세 플랫폼이 데이터 통합, AI 준비도, 보안 및 거버넌스라는 세 가지 핵심 영역에서 어떻게 유기적으로 연동되는지, 구체적인 아키텍처 가이드 및 실제 고객 성공 사례와 함께 자세히 살펴봅니다.

본 eBook에서 다루는 내용

SAP BDC와 Snowflake 간의 양방향, 제로 카피(Zero-Copy), 준실시간 통합 (단, 제로 카피는 양사 솔루션 연동에만 적용)

AI의 정확성과 감사 추적성을 보장하는 풍부한 시맨틱 데이터 계층 기반의 공급망, 재무 기획 및 제조 부문 에이전틱 활용 사례

Siemens Digital Industries가 AWS 기반 SAP 인프라 비용을 10~20% 절감할 수 있었던 배경인 거버넌스 및 보안 모델

대상 독자

데이터 자산 통합, 확장 가능한 AI 기반 구축, SAP 및 비(非) SAP 시스템 전반의 거버넌스 강화를 고민하는 SAP 중심 엔터프라이즈의 데이터 및 IT 리더를 위해 작성되었습니다. 특히 SAP Cloud ERP 전략을 총괄하는 CDO, 데이터 아키텍트, 플랫폼 엔지니어, 엔터프라이즈 아키텍트(EA)에게 유용한 인사이트를 제공합니다.

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