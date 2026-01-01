에이전틱 AI 시대의 대응 전략: 제조 산업 리더를 위한 플레이북
데이터 파운데이션에서 자율 운영까지
공장 현장에서 핵심 설비가 멈추거나 원자재 공급에 차질이 생기면, 그로 인한 재무적 타격은 곧바로 막대한 손실로 이어집니다. 교대 근무 손실, 긴급 운송 페널티, 고객 신뢰 하락으로 인해 손익계산서(P&L)에 즉각적인 타격을 입게 됩니다.
그러나 제조 분야 경영진의 43%는 이러한 장애를 사전에 예측하고 방지하는 데 필요한 데이터가 단절된 레거시 시스템, 정적 스프레드시트, 사일로화된 공장 이력 관리 시스템에 갇혀 있다고 답합니다.
문제는 비전의 부재가 아닙니다. 제조업계는 리더의 52%가 실제 운영 현장에 AI를 도입하며 전 산업 평균보다 16%p 앞선 선도적인 행보를 보이고 있습니다. 하지만 업계가 새로운 전환점인 '자율형 에이전틱 AI'를 준비하면서 한 가지 중대한 딜레마에 직면했습니다. 어떻게 하면 설비 다운타임, 안전 규정 위반, 품질 저하의 위험 없이 AI 시스템에 안심하고 실행 권한을 부여할 수 있을까요?
《에이전틱 AI 시대의 대응 전략: 제조 산업 리더를 위한 플레이북》은 파편화된 공장 데이터를 하나로 연결하고, 이를 측정 가능한 실질적 수익으로 전환할 수 있는 명확한 실행 가이드를 제시합니다.
본 eBook에서 다루는 내용
산업 현장을 위한 실용적 ROI 프레임워크: 핵심 공급망과 공장 워크플로우에 AI를 직접 내재화하여 실질적인 P&L 개선을 이끌어내는 선도 기업들의 전략
전략적 인력 업스킬링 청사진: 단순 업무 자동화 흐름 속에서 기존 작업자를 고부가가치 AI 인력으로 재교육하여 전환을 성공적으로 이끄는 방안
단계별 4단계 실행 로드맵: 조직이 '파일럿 지옥(Pilot Purgatory)'에 갇히지 않도록 초기 데이터 현대화부터 멀티 에이전트 엔터프라이즈 오케스트레이션까지 안내하는 리스크 최소화 경로
검증된 글로벌 기업 성공 사례: Toyota Motor Europe, United Rentals, Wolfspeed, Penske Logistics가 데이터 장벽을 해소하고 신뢰할 수 있는 AI 솔루션을 확장한 실전 교훈
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