공장 현장에서 핵심 설비가 멈추거나 원자재 공급에 차질이 생기면, 그로 인한 재무적 타격은 곧바로 막대한 손실로 이어집니다. 교대 근무 손실, 긴급 운송 페널티, 고객 신뢰 하락으로 인해 손익계산서(P&L)에 즉각적인 타격을 입게 됩니다.

그러나 제조 분야 경영진의 43%는 이러한 장애를 사전에 예측하고 방지하는 데 필요한 데이터가 단절된 레거시 시스템, 정적 스프레드시트, 사일로화된 공장 이력 관리 시스템에 갇혀 있다고 답합니다.

문제는 비전의 부재가 아닙니다. 제조업계는 리더의 52%가 실제 운영 현장에 AI를 도입하며 전 산업 평균보다 16%p 앞선 선도적인 행보를 보이고 있습니다. 하지만 업계가 새로운 전환점인 '자율형 에이전틱 AI'를 준비하면서 한 가지 중대한 딜레마에 직면했습니다. 어떻게 하면 설비 다운타임, 안전 규정 위반, 품질 저하의 위험 없이 AI 시스템에 안심하고 실행 권한을 부여할 수 있을까요?

《에이전틱 AI 시대의 대응 전략: 제조 산업 리더를 위한 플레이북》은 파편화된 공장 데이터를 하나로 연결하고, 이를 측정 가능한 실질적 수익으로 전환할 수 있는 명확한 실행 가이드를 제시합니다.

본 eBook에서 다루는 내용