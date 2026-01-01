기업들이 앞다투어 AI를 대규모로 도입하면서, 기술에 대한 '신뢰'를 확보하는 것은 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 민감한 정보를 포함한 방대한 데이터 세트는 이제 비즈니스 운영의 핵심이 되었으며, 기업은 이 데이터를 안전하게 보호하고 규정 준수 및 복원력을 유지하는 동시에 자유롭게 공유하고 분석할 수 있어야 합니다.

고성능 AI 에이전트와 애플리케이션을 제대로 활용하려면, 강력하면서도 사용하기 쉽고 긴밀하게 연결되어 근본적으로 신뢰할 수 있는 '통합 데이터 플랫폼'이 필수적입니다. 이를 위해서는 다음의 6가지 핵심 요소를 초기 단계부터 유기적으로 결합하는 접근 방식이 필요합니다.

거버넌스 (Governance)

보안 (Security)

개인정보 보호 (Privacy)

상호운용성 (Interoperability)

비즈니스 연속성 및 재해 복구 (BC/DR)

옵저버빌리티 (Observability)

본 가이드에서는 신뢰할 수 있는 데이터 플랫폼의 핵심 원칙을 심층적으로 살펴보고, 보안이나 안정성을 타협하지 않으면서도 상용화 수준의 AI를 자신 있게 도입하는 방법을 제시합니다.