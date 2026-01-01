レポート
ヘルスケア業界のAIと相互運用性の未来
ヘルスケア組織や公衆衛生機関におけるAIと相互運用性の急速な進化：ヘルスケア意思決定者からのインサイト
この業界調査から明らかになった最新トレンド
AIエージェントの導入の急速な進展
ヘルスケアと公衆衛生の分野の意思決定者が相互運用性を優先している3つの主な理由
医療提供者、保険支払者、公衆衛生機関、政府機関などにおけるAIエージェントの主要ユースケース
エージェント型AIの導入が 急速に進展している
今回の調査から、医療機関や公衆衛生機関の多くで、エージェント型AIの導入が急速に進んでいることが明らかになりました。
調査対象となったヘルスケア組織と公衆衛生機関の65%が、以下のいずれかに該当：
- エージェント型AIをすでに導入済み
- エージェント型AIを実験的に利用中
- エージェント型AIを今後6〜12か月以内に実装予定
相互運用性は AIの成功に不可欠である
「今すぐに相互運用性のモダナイゼーションを開始し、さまざまな環境に散在しているデータの標準化と連携を進める組織は、エージェント型AIを孤立したパイロットで終わらせることなく、ケアコーディネーション、医療アクセス、価値に基づく成果についてシステムレベルの向上を実現できるでしょう」
Murali Gandhirajan
Snowflake、グローバル規制産業担当CTO
公衆衛生機関は 相互運用性を優先している
「今回の調査結果は、公的医療システム全体にわたって相互運用性に対する認識が高まっていることを示しています。相互運用性は、財政的な制約が厳しい現環境下において、価値に基づいた医療の実現、患者体験の向上、説明責任の遂行に不可欠であると捉えられるようになっており、AIの導入、規制への対応、管理上の摩擦軽減を大規模に実現するための極めて重要なインフラストラクチャにもなりつつあります」
Cathy Reese氏
IBM Consulting、Senior PartnerおよびLife Sciences, State & Local Gov, Education担当Data & AI Leader
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