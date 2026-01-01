ヘルスケア業界のAIと相互運用性の未来

「今回の調査結果は、公的医療システム全体にわたって相互運用性に対する認識が高まっていることを示しています。相互運用性は、財政的な制約が厳しい現環境下において、価値に基づいた医療の実現、患者体験の向上、説明責任の遂行に不可欠であると捉えられるようになっており、AIの導入、規制への対応、管理上の摩擦軽減を大規模に実現するための極めて重要なインフラストラクチャにもなりつつあります」

Cathy Reese氏 IBM Consulting、Senior PartnerおよびLife Sciences, State & Local Gov, Education担当Data & AI Leader