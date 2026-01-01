EBOOK
I segreti del successodelle migrazioni a Snowflake
Scopri perché aziende di tutti i settori stanno migrando da soluzioni legacy a una cloud data platform moderna ottenendo maggiore semplicità e performance con un ottimo rapporto costi/benefici.
UNA SCELTA CHE NON PUÒ ASPETTARE
Oggi molte piattaforme dati non offrono la velocità, la scalabilità e la sicurezza necessarie per tenere il passo con le ambizioni di molte organizzazioni, in particolare in ambito AI.
Le aziende si trovano così a dover risolvere una serie di sfide, tra cui:
• prestazioni rallentate e limitazioni della scalabilità
• ecosistemi dati frammentati
• problemi di integrità e sicurezza dei dati.
Questi ostacoli hanno convinto molte aziende leader a passare dai tradizionali data warehouse on‑prem o su cloud, come Teradata, Oracle, SQL Server, Hadoop, all’AI Data Cloud Snowflake.
Con Snowflake, oggi abbiamo una piattaforma dati di gran lunga migliore su scala globale a un costo inferiore rispetto alla nostra piattaforma dati legacy.”
John Pastor
ESPERIENZE DI SUCCESSO DELLE AZIENDE
Aziende leader di ogni settore e area geografica, come Guitar Center e Siemens, sfruttano i vantaggi della piattaforma dati unificata Snowflake per ottenere semplicità, prestazioni e flessibilità, con funzionalità di governance e AI integrate.
Dopo la migrazione dalle piattaforme legacy all’AI Data Cloud Snowflake, clienti come AT&T, PayPal e Pfizer hanno ottenuto vantaggi e risparmi concreti in tutta l’organizzazione.
-84%
AT&T ha risparmiato l’84% sui costi annuali stimati
$900MLD
PayPal ha migrato la sua piattaforma di pagamento da 900 miliardi di dollari su Snowflake, riducendo gli SLA per i commercianti da 96 a 12 ore
19.000
Pfizer ha risparmiato 19.000 ore e il 54% dei costi all’anno
TRASFORMARE LE AMBIZIONI IN REALTÀ
Unificando la piattaforma dati, le aziende più lungimiranti a livello globale hanno raggiunto obiettivi di business strategici, portando in produzione casi d’uso di AI generativa e offrendo esperienze migliori ai clienti.
Scopri come aziende di ogni dimensione stanno raggiungendo i propri obiettivi e quali potrebbero essere i vantaggi della migrazione per la tua organizzazione.
Penske ha sviluppato un nuovo modello AI in meno di 15 giorni, dopo un anno di tentativi con la Gen AI.
Luminate ha accelerato del 334% l’elaborazione di oltre mille miliardi di data point al giorno per produrre report di mercato nel giro di una notte invece di un mese.
Florida State University ha accelerato del 95% il time to value, abbattendo i tempi del data sharing da 90 a soli cinque giorni.
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