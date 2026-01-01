Aziende leader di ogni settore e area geografica, come Guitar Center e Siemens, sfruttano i vantaggi della piattaforma dati unificata Snowflake per ottenere semplicità, prestazioni e flessibilità, con funzionalità di governance e AI integrate.

Dopo la migrazione dalle piattaforme legacy all’AI Data Cloud Snowflake, clienti come AT&T, PayPal e Pfizer hanno ottenuto vantaggi e risparmi concreti in tutta l’organizzazione.