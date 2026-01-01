Skip to content Snowflake World Tour London Making AI Real for Business London September 30, 2026 Attend the Event Full Agenda Event Details Excel London Royal Victoria Dock, 1 Western Gateway, London E16 1XL 8:30 AM - 6:30 PM



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